Changer l’eau des fleurs : le best-seller de Valérie Perrin adapté par Jean-Pierre Jeunet

Le livre, vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires d'après Edistat, a eu un succès énorme en France. Il a reçu été récompensé par de nombreux prix littéraires : le Prix Maison de la Presse 2019, le Prix Jules Renard fiction 2019, le Prix des lecteurs corréziens 2019 et le Prix des lecteurs du Livre de poche catégorie littérature 2019.

Pour le moment, il s'agit de la première adaptation d'un livre de Valérie Perrin. Depuis Changer l'eau des fleurs, publié en 2018, elle a écrit Trois, publié en 2021 et Tata, publié en 2024, tous chez Albin Michel.

Jean-Pierre Jeunet, quant à lui, n'en est pas à sa première adaptation. Il a proposé au cinéma Un long dimanche de fiançailles, d'après le roman de Sébastien Japrisot, et L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, tiré du roman de Reif Larsen (trad. Hannah Pascal, NiL).

Le scénario est quant à lui signé par scénariste et écrivain Guillaume Laurant, notamment connu pour Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, également réalisé par Jeunet.

Crédits photo : Photographie tirée du film Changer l'eau des fleurs © 2026 PALOMAR – 24 25 FILMS – STUDIOCANAL – FRANCE 2 CINEMA

