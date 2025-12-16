Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Economie

Étau budgétaire”, Pass Culture, aides du CNL... Le budget 2026 à la loupe

Très discuté et enjeu décisif pour le gouvernement de Sébastien Lecornu, le projet de loi de finances 2026 a été adopté, ce lundi 15 décembre, par le Sénat, par 187 voix contre 109. Rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, il doit désormais passer par une commission mixte paritaire qui avancera un compromis susceptible d'être adopté par le Parlement dans son entièreté.

Le 16/12/2025 à 13:10 par Antoine Oury

| 3 Partages

Publié le :

16/12/2025 à 13:10

Antoine Oury

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

De l'Assemblée nationale au Sénat, les négociations autour du projet de loi de finances pour 2026 font rage, tandis que le gouvernement tente de se ménager une majorité susceptible d'adopter le texte final. Les sénateurs ont adopté, ce lundi 15 décembre, un texte modifié par leurs soins qui servira de base de travail à une commission mixte paritaire.

Réunis ce vendredi 19 décembre, sept députés et sept sénateurs auront la lourde tâche d'avancer un PLF qui pourrait potentiellement être adopté par le Parlement avant le 31 décembre prochain. Dans le cas contraire, Sébastien Lecornu ayant promis de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution, une loi spéciale permettrait la « continuité de la vie nationale », avant d'autres débats en janvier.

En attendant, préalablement à son adoption du projet de loi de finances, le Sénat avait passé en revue son contenu, grâce au travail de ses différentes commissions. Rappelons ainsi que Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne) s'était penché sur le programme 334 du ministère de la Culture, « Livre et industries culturelles », pour la commission des Finances.

Quelques semaines plus tôt, les commissions de l'Assemblée nationale s'étaient livrées au même exercice, et le volet culture du PLF 2026 avait considérablement inquiété les rapporteurs.

« Étau budgétaire » et « coup dur »

Karine Daniel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Loire-Atlantique) n'a pas l'air plus rassurée. La rapporteure pour la Commission de la culture s'est penchée sur les deux programmes Création et Transmission des savoirs et démocratisation de la culture du budget du ministère de la Culture. Elle émettait un avis défavorable à l'adoption de ces crédits par le Sénat, considérant que la proposition de l'État s'apparentait à une « double peine ».

En effet, rappelait la sénatrice, « 47 % des collectivités territoriales ont baissé leur budget culturel entre 2024 et 2025 », et plus particulièrement les régions (60 %) et les départements (64 %). Parallèlement à ce désengagement des collectivités, l'État choisit, dans le PLF 2026, « une baisse sensible des crédits » de la mission « Culture ».

À LIRE - Les communes maintiennent leur soutien aux associations culturelles

Le programme « Création » connaît ainsi une hausse de 7,7 millions € en autorisations d'engagement (AE) mais en baisse de 33,9 millions € en crédits de paiement (CP) par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025, quand le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est réduit de 73,2 millions € en AE et de 37,3 millions € en CP par rapport à la LFI pour 2025.

D'après Karine Daniel, ces baisses font peser « un risque majeur de déstabilisation de l'architecture du financement public des politiques culturelles fondée sur des participations croisées État-collectivités territoriales ». 

La rapporteure souligne par ailleurs le recul des crédits déconcentrés gérés par les Directions régionales des affaires culturelles (- 18 millions €) et relaie les craintes de l'association nationale des Drac de France, qui estime que ces baisses « impacteront inévitablement des structures déjà très fragiles, sans réserve, et viendront in fine précariser davantage les créateurs ».

Un « affichage » du ministère ?

Depuis sa nomination au ministère de la Culture, Rachida Dati a multiplié les plans, à l'instar de « Mieux produire, mieux diffuser », « Cabaret » ou « Culture et ruralité ». Mais la rapporteure estime que cette variété des attentions relève de « l'affichage » plus que de la stratégie. Elle y voit même un « saupoudrage de crédits » plutôt qu'une « politique publique cohérente et structurante, faisant l'objet d'un financement lisible et ambitieux ».

À LIRE - Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

Les acteurs de terrain, créateurs, organisations culturelles ou même élus locaux peinent visiblement à s'y retrouver, avance Karine Daniel, qui évoque des manques de lisibilité, de visibilité et de confiance en la parole de l'État quant aux crédits accordés et à leur pérennité.

Un Pass Culture chahuté

Le rapport de Karine Daniel s'arrête aussi sur le Pass Culture, principal dispositif culturel des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Elle prend acte de la réforme de sa part individuelle, désormais réservée aux 17-18 ans (et plus aux jeunes âgés de 15 et 16 ans), et de la forte réduction de ses crédits.

« [L]a part individuelle du pass Culture, financée par le programme 361 dont elle représente 25 % des crédits, a vu sa voilure fortement réduite, passant de 210,5 millions € dans le PLF pour 2025 à 171 millions € en LFI pour 2025. Le PLF pour 2026 poursuit cette trajectoire baissière, avec une dotation fixée à 127,5 millions € en AE et en CP, soit une nouvelle économie de 43,5 millions € », détaille la sénatrice.

Elle évoque plusieurs inquiétudes : d'abord, la part collective du Pass Culture doit être effective, contrairement au gel brutal des crédits survenu en début d'année. Par ailleurs, une meilleure articulation entre part collective et part individuelle est nécessaire, ainsi qu'une certaine stabilité du dispositif, pour permettre aux bénéficiaires de s'y retrouver.

À LIRE - Pass Culture : modification de la répartition des crédits de la part collective

Enfin, elle plaide pour que les crédits alloués à la part individuelle, si cette dernière est supprimée, soient effectivement réinvestis dans l'éducation artistique et culturelle (EAC), ce dont elle « doute »... À ce propos, elle déplore plus loin dans son rapport que les coupes budgétaires de la part individuelle du Pass Culture ne bénéficient pas à l'EAC, dont les crédits sont reconduits à 85,5 millions € en crédits de paiement.

Notons que la sénatrice confirme la transformation de la SAS pass Culture en opérateur de l'État, longuement réclamée par le Parlement et la Cour des Comptes. Elle interviendra au 1er janvier 2026.

La BnF au centre de l'attention

Le sénateur François Patriat (groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Côte d'Or) s'est montré, sans surprise, bien plus favorable à la proposition gouvernementale pour le programme 334, « Livre et industries culturelles » (mission « Médias, livre et industries culturelles ») au sein du projet de loi de finances pour 2026.

Comme son collègue de la commission des Finances, il s'inquiète principalement des travaux à venir sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, et reprend d'ailleurs l'expression « mur d'investissements » pour en désigner les coûts prévisionnels. L'établissement est confronté « à la fois à l'obsolescence de l'ensemble de ses équipements et à la dégradation de ses lots architecturaux », écrit-il.

« L'enveloppe globale pour des travaux qui ne couvriraient que le remplacement progressif des équipements critiques est évaluée à environ 600 millions €. » Le sénateur assure qu'un plan stratégique d'investissement sur une durée de 15 ans, élaboré par la BnF, nécessiterait, au cours des cinq prochaines années, un budget dédié de l'ordre de 190 millions € par an. « Or, le budget d'investissement de la BnF inscrit au sein du PLF 2026 n'est que de 35 millions € », constate-t-il.

Par ailleurs, rappelons que la BnF doit bâtir et aménager un nouveau centre de stockage à Amiens, pour un coût total de 116,4 millions €, dont 33,6 pris en charge par la région, 20,2 par le Fonds européen de développement régional (FEDER), 2,5 par le département de la Somme, et 5,5 millions € par Amiens Métropole et la Ville d'Amiens.

Un dialogue difficile entre auteurs et éditeurs

François Patriat s'intéresse aussi au « sujet épineux de la rémunération des auteurs » en évoquant la proposition de loi déposée en avril dernier par les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert. Ce texte, rappelons-le, a pour ambition d'agir sur le partage de la valeur, et avait reçu l'adhésion du gouvernement par la voix de Rachida Dati. Néanmoins, il n'a toujours pas été examiné en première lecture.

Afin d'inciter aux bonnes pratiques en matière de rémunération, les aides publiques peuvent constituer un levier efficace. Le sénateur évoque ainsi la réflexion du Centre national du Livre sur le conditionnement de ses aides au respect de bonnes pratiques en matière de rémunération.

« Un cycle de discussions associant organisations d'auteurs et d'éditeurs a permis de trouver une entente sur une proposition consistant à réserver un taux d'aide supérieur aux projets éditoriaux se fondant sur des contrats présentant un taux proportionnel de droits d'auteur supérieur aux médianes constatées dans les dossiers aidés par le CNL pendant l'année N-1 », explique-t-il.

La mesure serait, pour commencer, appliquée « aux seuls secteurs éditoriaux relevant de la fiction (poésie, théâtre, littérature jeunesse et bande dessinée), à l'exception de la catégorie des romans qui ne dispose pas d'aides à la publication », précise-t-il.

À LIRE - Lecture sacrifiée en France ? La filière s’alarme d’un désengagement inédit de l’État

Par ailleurs, indique encore le sénateur, le ministère de la Culture travaille encore à une étude consacrée au partage de la valeur du livre, « à travers des résultats plus consensuels que l'étude précédente », réalisée par le Syndicat national de l'édition et largement critiquée par les acteurs de la chaine du livre.

Notons pour terminer que le Sénat n'a pas bouleversé la copie du gouvernement concernant les crédits de la culture, puisque les amendements adoptés dans ce domaine concernent essentiellement le patrimoine, et notamment les monuments historiques.

Photographie : Les travées du Sénat (illustration, Pierre Metivier, CC BY-NC 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Camille Thoniel chargée de l’économie du livre au sein de Livre et lecture en Bretagne

Camille Thoniel rejoint Livre et lecture en Bretagne en tant que chargée de l’économie du livre, apportant avec elle une solide expérience de l’édition contemporaine et de l’accompagnement des structures indépendantes.

16/12/2025, 13:10

ActuaLitté

2026, Année Sévigné : la Drôme célèbre une figure majeure du XVIIᵉ siècle

En 2026, la Drôme commémorera le 400ᵉ anniversaire de la naissance de la marquise de Sévigné, grande épistolière du XVIIᵉ siècle et figure étroitement liée à Grignan. À cette occasion, le Département de la Drôme, les Châteaux de la Drôme, l’agence Drôme Attractivité et la ville de Grignan s’associent pour porter « 2026, Année Sévigné », une programmation culturelle d’ampleur à l’échelle du territoire.

12/12/2025, 12:21

ActuaLitté

Le vocabulaire de l'édition scientifique revu et corrigé, en français

Un domaine technique aux nombreuses spécificités, avec une vocation internationale : l'édition scientifique, sans surprise, emprunte plusieurs termes à l'anglais au sein de son vocabulaire. La Commission d'enrichissement de la langue française présente quelques équivalents, accompagnés des définitions correspondantes.

12/12/2025, 11:43

ActuaLitté

Outre-mer : un plan interministériel pour lutter contre l'illettrisme et l’illectronisme

Mis en œuvre entre 2025 et 2028, un plan interministériel, réunissant éducation, travail, culture, justice et, bien sûr, outre-mer, entend prévenir et lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme dans ces territoires. Il prévoit notamment de fédérer les acteurs, d'améliorer l'acquisition du langage et les premiers apprentissages ou encore de faciliter l'accès aux savoirs de base dans le monde du travail.

12/12/2025, 10:46

ActuaLitté

Pass Culture : modification de la répartition des crédits de la part collective

La part collective du Pass Culture, instaurée après crédits alloués à titre individuel, pourrait bien devenir l'instrument principal du dispositif. Un décret pris par le Premier ministre modifie les modalités de répartition des crédits de la part collective, tout en instaurant « trois piliers » relatifs aux activités d'éducation artistique et culturelle qu'il est possible de financer.

12/12/2025, 09:43

ActuaLitté

Key lab et bootcamp : comment les dire en français ?

La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel, formule des recommandations concernant l'usage de termes issus de langues étrangères, en proposant des équivalents en français. Elle se penche sur les cas de key lab et bootcamp, deux concepts très utilisés dans les domaines de la recherche et de la formation.

11/12/2025, 09:35

ActuaLitté

Nicolas Tocquer succède à Alain Colas à la tête de la BNU de Strasbourg

Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace annonce la nomination de Nicolas Tocquer, conservateur en chef des bibliothèques, à la direction de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Sa prise de poste sera effective le 1er janvier 2026.

10/12/2025, 10:22

ActuaLitté

Dure fin d'année pour la Culture : le gouvernement lui serre la ceinture

Le gouvernement Lecornu II a poussé un soupir de soulagement le mercredi 3 décembre dernier après l'adoption du projet de loi de finances de fin de gestion 2025, revu en commission mixte paritaire, par le Sénat. Promulgué, le texte confirme des coupes de 48 millions € en crédits de paiement et de 123 millions € en autorisations d'engagement.

09/12/2025, 10:42

ActuaLitté

BnF, CNL, Maison du dessin de presse : quels moyens pour le livre, en 2026 ?

L'examen du projet de loi de finances pour 2026 se poursuit au Sénat, après un rejet en première lecture par l'Assemblée nationale et l'adoption du volet consacré aux recettes par la chambre haute. Les rapporteurs ont étudié en détail les propositions budgétaires du gouvernement, à l'instar de Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne), qui s'est penché sur le programme 334 du ministère de la Culture, « Livre et industries culturelles ».

08/12/2025, 15:34

ActuaLitté

Mariane Ibrahim et Jean Mattern au conseil d'administration de l'Institut français

Un arrêté pris par la ministre de la Culture annonce les entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein du conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.

08/12/2025, 10:11

ActuaLitté

Arts en résidence lance un appel à candidatures pour une résidence itinérante

Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.

04/12/2025, 15:06

ActuaLitté

Ordre national du Mérite : Julia Kristeva, François Cheng, Antoine Gallimard élevés

Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...

03/12/2025, 09:52

ActuaLitté

Patrick Gérard nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.

03/12/2025, 09:26

ActuaLitté

L'Éducation nationale censure un prix littéraire : comprendre l’engrenage

Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.

02/12/2025, 18:22

ActuaLitté

Sur les quais du Grand Paris Express, des fresques d'illustrateurs et illustratrices

La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.

02/12/2025, 10:38

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, la culture “face aux appétits des milliardaires”

Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.

02/12/2025, 09:44

ActuaLitté

États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.

01/12/2025, 16:14

ActuaLitté

L'État cherche 790 000 euros pour des documents inédits de Marcel Proust

Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.

01/12/2025, 09:30

ActuaLitté

Sophie Martin nommée directrice du CTLes

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.

01/12/2025, 09:25

ActuaLitté

Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin

Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin. 

27/11/2025, 18:33

ActuaLitté

Pour la continuité de revenus des auteurs, assurance chômage ou compte personnel de création ?

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.

26/11/2025, 14:07

ActuaLitté

Violence à l’égard des femmes : bientôt, une enquête sur le secteur culturel

Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.

25/11/2025, 15:40

ActuaLitté

Un fonds majeur de Pierre Fontaine acquis par les institutions françaises

Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.

25/11/2025, 11:09

ActuaLitté

“50 Livres pour le plaisir” : la lecture s'invite dans 250 centres de loisirs

Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.

25/11/2025, 10:17

ActuaLitté

Jérôme Sion élu président de L’Agence Unique, Occitanie Culture

Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.

24/11/2025, 10:47

ActuaLitté

Constance Rivière reconduite à la direction du Palais de la porte Dorée

L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.

24/11/2025, 09:49

ActuaLitté

SSAA / Agessa : un cabinet de lobbying cible le Sénat pour influencer le vote

Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.

21/11/2025, 13:02

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, l'austérité appliquée à la culture inquiète

Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.

20/11/2025, 12:25

ActuaLitté

La culture dans les communes : la grande enquête

L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.

19/11/2025, 13:34

ActuaLitté

Pour inciter les jeunes à lire, le CNL veut investir les centres de loisirs

D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.

18/11/2025, 16:02

ActuaLitté

La région Centre-Val de Loire cherche une direction pour sa Drac

L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.

18/11/2025, 09:22

ActuaLitté

Laissez les singes tranquilles : le mpox se dit “variole B” en français

La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.

17/11/2025, 10:56

ActuaLitté

Le Sénat examinera la continuité des revenus des artistes auteurs en décembre

Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.

14/11/2025, 12:41

ActuaLitté

Aymée Rogé devient directrice de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes

Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.

13/11/2025, 09:24

ActuaLitté

Culture : pour boucler 2025, le gouvernement annule 48 millions € de crédits

L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.

12/11/2025, 14:48

ActuaLitté

Ludovic Guillot prend la direction de la création à l’Institut français

L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.

12/11/2025, 13:18

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Pour réguler l'IA, faut-il introduire une “présomption légale d'utilisation” des oeuvres ?

Pour entrainer leurs grands modèles de langage, les développeurs et fournisseurs d'intelligence artificielle s'appuient sur de vastes corpus, au sein desquels se trouvent souvent des œuvres protégées par le droit d'auteur. Tandis que les négociations ouvertes avec les ayants droit sur une compensation pour cet usage patinent, une proposition de loi émerge au Sénat, autour d'une « présomption légale d'utilisation ».

16/12/2025, 11:04

ActuaLitté

Accord IA Anthropic : Dicker, Camus, Nothomb, Musso et d'autres seront indemnisés

Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, ou encore Albert Camus, Joël Dicker comptent parmi les écrivains pillés par Anthropic, la société américaine derrière l’intelligence artificielle Claude. 

15/12/2025, 19:29

ActuaLitté

Sur l'écologie du livre, l'éditeur “a une responsabilité particulière” (Wildproject)

Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.

15/12/2025, 15:38

ActuaLitté

Fondées en 1988, les éditions møtus en liquidation judiciaire

L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.

15/12/2025, 15:34

ActuaLitté

Joanna Trollope, romancière britannique à succès, est morte à 82 ans

La romancière britannique Joanna Trollope, figure majeure du roman populaire anglais consacré à la vie familiale et aux relations intimes, est morte à l’âge de 82 ans, jeudi, à son domicile de l’Oxfordshire, en Angleterre. L’annonce a été faite par son agence littéraire, Felicity Bryan Associates, sans précision sur les causes du décès.

15/12/2025, 12:54

ActuaLitté

Une façade retrouvée, mais une trésorerie à soulager, pour la librairie Le Nuage Vert

La librairie Le Nuage Vert, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé une campagne de financement participatif afin de faire face aux conséquences financières de travaux urgents réalisés sur sa devanture. L’appel a déjà rencontré un écho : 1827 € ont été récoltés sur un objectif initial de 1000 €, soit 182 % de financement, alors qu’il reste encore 26 jours à la collecte.

15/12/2025, 12:34

ActuaLitté

Premier tome d'une collection de romans éco-conscients pour les 9-12 ans

Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.

15/12/2025, 12:11

ActuaLitté

Pour le livre, le recul économique se confirme au deuxième trimestre 2025

L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.

15/12/2025, 11:36

ActuaLitté

Chez Interforum, l’inquiétude des salariés déclenche un droit d’alerte économique

Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.

15/12/2025, 10:56

ActuaLitté

À Verniolle, la librairie Le Relais de Poche confiée à une association

À Verniolle, en Ariège (09), Le Relais de Poche, lieu culturel mêlant librairie, restauration et spectacles, prépare un changement de gouvernance. À l’approche de l’âge de la retraite de ses fondateurs, la librairie va être transmise à une association, Les Passeurs de Relais, qui en assurera la gestion à partir de janvier 2026. Cette évolution vise à préserver une librairie de proximité dans un contexte jugé fragile pour la filière du livre, tout en inscrivant le projet dans une dynamique collective.

15/12/2025, 10:21

ActuaLitté

Le Top 20 des langues dans le monde

Quelles sont les vingt langues les plus parlées au monde ? Quel est leur nombre de locuteurs ? L’Ethnologue, site de référence pour les langues, nous propose une classification sans surprise pour certaines langues et instructive pour d’autres langues. Suite à quoi, nous tenterons de présenter chaque langue en quelques lignes.

15/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Books Upstairs : la nuit où Dublin s’est réveillée avec une librairie en feu

Le 6 octobre 2025, Dublin dormait encore quand les flammes ont mordu la devanture de Books Upstairs, sur D’Olier Street. Vers 3 heures du matin, un feu allumé à l’avant du commerce a déclenché l’intervention des secours. La Garda Síochána a ouvert une enquête, sans blessés signalés. Mais au petit matin, l’équipe sidérée a découvert l'ampleur des dégâts... et reconstruit tant bien que mal depuis. 

14/12/2025, 15:18

ActuaLitté

Quand l’intelligence artificielle réinvente les bibliothèques japonaises

Au Japon, le paysage culturel des bibliothèques se redessine à marche forcée. Sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales ou universitaires, une invite inattendue attire désormais les regards : « Essayez Shisho, la bibliothécaire IA. » Cette technologie à pour objectif est simple : réduire la charge des personnels humains tout en enrichissant l’expérience du public. 

13/12/2025, 10:19

ActuaLitté

Pologne : le “Salon du livre sans censure” vire antisémite et anti-ukraine

Cracovie, ville au patrimoine littéraire profond, s’est retrouvée au cœur d’une polémique inattendue à la fin d’octobre 2025. À l’ombre des célèbres salons officiels, une autre manifestation — Targi Książki bez Cenzury, ou Salon du livre sans censure — a rassemblé une série de publications hautement controversées, accusées de véhiculer des discours antisémites et anti-ukrainiens. 

13/12/2025, 09:34

ActuaLitté

Archives secrètes : deux romans inédits d’Ignacio Aldecoa émergent après 70 ans

Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.

13/12/2025, 09:10

ActuaLitté

À Marseille, comme à Paris, les librairies prises pour cible

À Marseille aussi, les librairies sont ciblées. La librairie associative Transit a subi trois attaques en 2025 - tags, perturbation d’une rencontre, puis croix celtique peinte sur sa vitrine dans la nuit du 1er au 2 décembre -, tandis que la librairie Les Sauvages a également été visée par une croix celtique sur son rideau de fer. Face à cette série d’intimidations, une mobilisation de soutien s’est tenue hier soir place Léon Blum à l’appel de plusieurs librairies marseillaises, réunissant une centaine de personnes.

12/12/2025, 16:46

ActuaLitté

“Madoff du manuscrit“ : Gérard Lhéritier condamné à cinq ans de prison ferme

Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.

11/12/2025, 18:22

ActuaLitté

Marseille : la Bibliobraderie de l’Alcazar revient pour une 3ᵉ édition

La grande « Bibliobraderie » de l’Alcazar fait son retour à Marseille pour une troisième édition, avec des milliers de livres en quête d’une seconde vie. 

11/12/2025, 17:22

ActuaLitté

Guy Pessiot, historien de Rouen, est décédé

Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.

11/12/2025, 17:12

ActuaLitté

Au Québec, les éditions Abduco reprennent le catalogue des Intouchables

Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.

11/12/2025, 15:27

ActuaLitté

Âgée de 55 ans, l'autrice britannique Sophie Kinsella succombe à un cancer

L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.

11/12/2025, 12:39

ActuaLitté

Tibert Éditions ouvre une campagne pour “sauver la maison”

À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».

11/12/2025, 12:06

ActuaLitté

Groupe Bayard : Pauline Alvado nommée directrice commerciale du pôle jeunesse

Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.

11/12/2025, 11:31

ActuaLitté

Chômage des artistes-auteurs : la Sacem monte au front... pour protéger les diffuseurs

À mesure que la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs avance au Sénat, une mobilisation se déploie loin des projecteurs. La Sacem orchestre un lobbying soutenu auprès des parlementaires pour torpiller le texte, défendant publiquement le droit d’auteur tout en protégeant, en réalité, les intérêts économiques des diffuseurs. 

11/12/2025, 11:26

ActuaLitté

Denis Olivennes confronté à un nouveau mouvement social chez Editis

Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.

10/12/2025, 16:07

ActuaLitté

Salman Rushdie alerte sur le recul des libertés en Inde

Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.

10/12/2025, 16:03

ActuaLitté

Incendie criminel à Grenoble : une nouvelle bibliothèque ouvre à côté de l'ancienne

Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.

10/12/2025, 12:21

ActuaLitté

Crunchyroll Manga (re)devient Kazé et promet “un label fort”

Pegasus Manga, une société de HarperCollins Publishers, annonce aujourd’hui qu’après trois ans, la marque Crunchyroll Manga reprend son nom d’origine : Kazé. Ce nom a façonné l’histoire de l’édition manga en France et en Allemagne pendant plus de 30 ans et demeure une référence culturelle, reconnue par les lecteurs et respectée par l’ensemble du secteur. 

10/12/2025, 12:01

ActuaLitté

Jordan Bardella a déjà tiré plus de 700 000 € de son activité d'“auteur”

Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.

10/12/2025, 11:30

ActuaLitté

Le monde arabe cartographié, pour mieux comprendre les politiques du livre

Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.

 

10/12/2025, 11:15

ActuaLitté

Loïc Froissart en résidence pour les 60 ans de La Petite Bibliothèque Ronde

Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.

10/12/2025, 10:18

ActuaLitté

96 % des grands éditeurs italiens utilisent l'intelligence artificielle

En 2025, la lecture progresse en Italie, mais le temps réellement consacré aux livres diminue, tandis que l’intelligence artificielle s’impose dans les maisons d’édition, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude. Ces constats proviennent de deux études présentées par l’Association des éditeurs italiens (AIE) lors de la Foire Più libri più liberi, organisée du 4 au 8 décembre à la Nuvola de Rome. Le premier volet concerne les pratiques de lecture, le second l’usage de l’IA dans les chaînes de production éditoriales.

09/12/2025, 18:18

ActuaLitté

Terre à terres : la nouvelle maison qui veut penser les transitions

Les éditions de l’Aube lancent Terre à terres, une nouvelle maison pour penser les transitions écologiques, sociales et technologiques. Née de la restructuration de plusieurs collections existantes, cette nouvelle entité entend rendre plus lisible un travail éditorial déjà engagé de longue date sur les questions de soutenabilité, de territoires et de transformations du monde contemporain.

09/12/2025, 16:38

ActuaLitté

Un programme gratuit pour stimuler la lecture au Québec : le BiblioCLUB étend son réseau

À peine l’hiver installé, les bibliothèques publiques québécoises se projettent déjà vers la belle saison. L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) confirme en effet le retour du BiblioCLUB dès l’été 2026, avec l’ambition d’en faire un rendez-vous annuel incontournable pour les jeunes lectrices, lecteurs et leurs familles. 

09/12/2025, 15:49

ActuaLitté

La maison d'édition Petit à Petit placée en redressement judiciaire

Fondées en 1997, les éditions Petit à Petit ont été placées en procédure de redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. Olivier Petit, créateur et dirigeant de la maison, nous explique avoir voulu « anticiper et prendre les mesures nécessaires pour assurer les paiements des auteurs et le financement des ouvrages en cours de réalisation ».

09/12/2025, 15:19

ActuaLitté

Mort d’Irène Lindon, figure discrète des Éditions de Minuit

Figure discrète des Éditions de Minuit qu’elle dirigeait depuis la disparition de son père Jérôme Lindon, Irène Lindon s’est éteinte ce dimanche 7 décembre à l'âge de 76 ans, d'après Libération. À la tête d’une maison née dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a prolongé jusqu’à la cession à Madrigall une politique d’auteur exigeante, au service des textes et d’un catalogue marqué par le Nouveau Roman.

09/12/2025, 13:02

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher Quais du Polar 2026 : les sélections des prix littéraires Lettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.