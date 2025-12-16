George Sand célébrée par un nouveau spectacle son et lumière à Châteauroux

Le Département de l’Indre rend hommage à George Sand à travers une nouvelle création artistique installée au Château Raoul, au cœur de Châteauroux. L’initiative s’inscrit dans la commémoration du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine, figure étroitement liée à l’histoire locale. George Sand a en effet vécu une grande partie de sa vie dans l’Indre et y est enterrée [à Nohant-Vic, NdR], faisant de ce territoire un point central de son parcours personnel et littéraire.

Le spectacle, gratuit et accessible à tous dans la limite des places disponibles, sera proposé pendant la période des fêtes de fin d’année, du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, week-ends et jours fériés inclus. Chaque soir, entre 18h et 20h, des projections seront diffusées toutes les vingt minutes sur les façades du château. Le site devient ainsi un espace de rencontre entre patrimoine architectural et création contemporaine.

Au-delà de l’événement artistique, cette programmation marque le lancement d’un ensemble plus large de manifestations consacrées à George Sand. Près de 80 rendez-vous sont annoncés sur l’ensemble de l’année 2026 pour mettre en lumière son héritage littéraire, politique et culturel. L’écrivaine pourrait par ailleurs rejoindre le Panthéon l’année suivante, une perspective soutenue par les institutions locales.

Entre histoire et création contemporaine

George Sand entretient un lien étroit avec le Berry, et plus particulièrement avec le domaine de Nohant, lieu central de sa vie affective et intellectuelle. Les paysages et les traditions locales ont nourri son œuvre et contribué à façonner une partie essentielle de son imaginaire littéraire. Cette relation au territoire constitue l’un des fils conducteurs du spectacle présenté à Châteauroux.

« Écrivaine visionnaire et figure emblématique du Berry, George Sand a marqué l’histoire de notre Département. Elle porte les valeurs de la République. C’était une politicienne et une diplomate, avec des combats très forts, notamment pour l’émancipation de la femme. Pendant cette année marquant l’anniversaire de son décès, le Département se mobilise et soutient activement son entrée au Panthéon en 2026. Ce nouveau spectacle marque le début d’une série de près de 80 manifestations qui auront lieu tout au long de l’année 2026 pour mettre en lumière son héritage », explique Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l’Indre.

Cette création artistique suit le Rendez-vous Féérique présenté en 2023, qui avait attiré plus de 10.000 spectateurs. Conçu par l’entreprise Spectaculaires, spécialisée dans les mappings monumentaux, le spectacle associe projections visuelles, effets lumineux et ambiance musicale. Il plonge les visiteurs dans l’univers de George Sand, en croisant littérature, histoire et innovation technologique, et transforme le Château Raoul en une scène vivante ouverte à tous les publics.

