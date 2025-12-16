George Sand célébrée par un nouveau spectacle son et lumière à Châteauroux

Le Département de l’Indre annonce un nouveau spectacle son et lumière au Château Raoul, à Châteauroux, pour marquer le 150e anniversaire de la mort de George Sand. Intitulée « Rendez-vous Féérique avec George Sand », cette création gratuite sera présentée du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, en soirée. Elle ouvre une série de près de 80 événements consacrés à l’écrivaine tout au long de l’année 2026, afin de rappeler son rôle culturel, politique et son ancrage dans le territoire berrichon.
Le 16/12/2025 à 11:07 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
16/12/2025 à 11:07
0
Commentaires
0
Partages
Le Département de l’Indre rend hommage à George Sand à travers une nouvelle création artistique installée au Château Raoul, au cœur de Châteauroux. L’initiative s’inscrit dans la commémoration du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine, figure étroitement liée à l’histoire locale. George Sand a en effet vécu une grande partie de sa vie dans l’Indre et y est enterrée [à Nohant-Vic, NdR], faisant de ce territoire un point central de son parcours personnel et littéraire.
Le spectacle, gratuit et accessible à tous dans la limite des places disponibles, sera proposé pendant la période des fêtes de fin d’année, du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026, week-ends et jours fériés inclus. Chaque soir, entre 18h et 20h, des projections seront diffusées toutes les vingt minutes sur les façades du château. Le site devient ainsi un espace de rencontre entre patrimoine architectural et création contemporaine.
Au-delà de l’événement artistique, cette programmation marque le lancement d’un ensemble plus large de manifestations consacrées à George Sand. Près de 80 rendez-vous sont annoncés sur l’ensemble de l’année 2026 pour mettre en lumière son héritage littéraire, politique et culturel. L’écrivaine pourrait par ailleurs rejoindre le Panthéon l’année suivante, une perspective soutenue par les institutions locales.
George Sand entretient un lien étroit avec le Berry, et plus particulièrement avec le domaine de Nohant, lieu central de sa vie affective et intellectuelle. Les paysages et les traditions locales ont nourri son œuvre et contribué à façonner une partie essentielle de son imaginaire littéraire. Cette relation au territoire constitue l’un des fils conducteurs du spectacle présenté à Châteauroux.
À LIRE - George Sand comme vous ne l’avez jamais lue : ses lettres dévoilées au Swann
« Écrivaine visionnaire et figure emblématique du Berry, George Sand a marqué l’histoire de notre Département. Elle porte les valeurs de la République. C’était une politicienne et une diplomate, avec des combats très forts, notamment pour l’émancipation de la femme. Pendant cette année marquant l’anniversaire de son décès, le Département se mobilise et soutient activement son entrée au Panthéon en 2026. Ce nouveau spectacle marque le début d’une série de près de 80 manifestations qui auront lieu tout au long de l’année 2026 pour mettre en lumière son héritage », explique Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l’Indre.
Cette création artistique suit le Rendez-vous Féérique présenté en 2023, qui avait attiré plus de 10.000 spectateurs. Conçu par l’entreprise Spectaculaires, spécialisée dans les mappings monumentaux, le spectacle associe projections visuelles, effets lumineux et ambiance musicale. Il plonge les visiteurs dans l’univers de George Sand, en croisant littérature, histoire et innovation technologique, et transforme le Château Raoul en une scène vivante ouverte à tous les publics.
Crédits illustration : Département de l’Indre
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Portée par la journaliste et romancière Delphine Minoui, le roman Badjens prend aujourd’hui corps sur scène à travers une lecture-performance mêlant théâtre, chant et création musicale. Une représentation est annoncée pour 2026, sur réservation via la plateforme de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.
19/11/2025, 16:57
Le comédien Vincent Fernandel et le pianiste Franck Ciup interprètent Variations d’amour de Marcel Pagnol à l’Espace Georges Bernanos, à Paris, les 13, 14 et 15 novembre, dans une mise en scène de Nicolas Pagnol. Le spectacle réunit, pour la première fois, des textes d’amour issus des pièces, films, romans et correspondances de l’écrivain, portés par la voix de Vincent Fernandel et les créations au piano de Franck Ciup.
20/10/2025, 15:08
Chaque mois, le musée de l’Orangerie ouvre la salle des Nymphéas à une rencontre entre littérature, musique et peinture. À partir d’octobre 2025, le cycle L’Écho des Nymphéas réunira des écrivains et écrivaines contemporains et des musiciens pour des lectures et créations musicales inspirées de l’œuvre de Claude Monet.
13/10/2025, 15:52
La Bibliothèque nationale de France (site Richelieu, salle Ovale) accueillera du 13 octobre 2025 au 8 juin 2026 la deuxième saison du cycle Chorégraphie pour une œuvre. Après une première série d’expériences chorégraphiques qui ont fait entrer le mouvement dans les collections, l’institution confie cette fois la direction artistique à Trajal Harrell. Le chorégraphe américain proposera une création en trois volets autour de Sonia Delaunay, Simone de Beauvoir et Édith Piaf.
08/10/2025, 12:48
Le 24 octobre 2025, le Cabaret Sauvage à Paris accueillera Résistances poétiques, un projet imaginé par Cyril Dion et Sébastien Hoog. Cette soirée réunira chanteurs, poètes et artistes autour d’un même élan : résister poétiquement face aux dérèglements du monde. Au programme, une conférence sonore, des concerts et des performances où l’art se fera manifeste de solidarité et de beauté partagée.
06/10/2025, 17:25
Ce mercredi 3 septembre avait lieu au Café Griffon le premier rendez-vous de la nouvelle saison du Poetry Club. Le principe est simple : des poètes se succèdent sur scène pour déclamer leurs poèmes. Tout autour, une organisation maitrisée, pensée pour démocratiser la poésie contemporaine : communication léchée sur les réseaux sociaux, lumière de théâtre et chaises rouges, bières au bar et ambiance chaleureuse et décontractée.
11/09/2025, 15:38
L'Ombre, histoire de l'auteur danois Hans Christian Andersen publiée pour la première fois en 1847, est remise en lumière par un spectacle vivant et augmenté de la chorégraphe Blanca Li et la compositrice Édith Canat de Chizy. Cette coproduction du StoryLab de France Télévisions est sélectionnée pour la compétition immersive du Festival international du film de Venise.
06/08/2025, 10:21
Dès le vendredi 25 juillet 2025, la Chartreuse d’Aillon, ancien monastère du XIIe siècle située à Aillon-le-Jeune - dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges -, inaugure une nouvelle saison culturelle avec une représentation de Carmen, composée par Georges Bizet, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée. Cette version chantée et racontée pour quatre chanteurs et un pianiste, interprétée par l’Ensemble Brins de Voix, marquera le démarrage officiel d’une programmation inédite.
24/07/2025, 13:37
Inspiré par les comédie clubs, le Poetry Club propose un format scénique original où les artistes se relaient pour dire leurs textes à haute voix. Il fera sa rentrée le 3 septembre, à la Galerie du Griffon (Paris 4e), pour une nouvelle année de programmation poétique.
17/07/2025, 17:07
Les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre, organisation professionnelle d’auteurs et d’autrices de théâtre contemporain, annonce l'ouverture des travaux menés par une nouvelle commission, nommée « Écoute ». Elle se dédie au recueil de témoignages relatifs aux violences et à la souffrance au travail des auteurs professionnels, mais entend aussi agir pour renforcer l'encadrement des relations entre les différentes parties prenantes.
04/07/2025, 17:26
Dans la tour même où Michel de Montaigne écrivit Les Essais, un spectacle immersif fait revivre sa pensée. Du 14 juin au 14 septembre 2025, Éric Sanson interprète chaque week-end à 17h un florilège de ce monument littéraire.
11/06/2025, 11:34
LeLivreaMetz25 — C'est toute l'émotion de la révolte des poètes afghans et afghanes qui jaillit du recueil L'amour, l'exil, la liberté, paru chez Calmann-Lévy en mars 2025. Quelques-uns de leurs textes étaient lus lors d'un récital marquant ce week-end à Metz.
06/04/2025, 15:32
#POLITEIA2025 – Le grand public connaît Thomas Snégaroff en tant que présentateur de C Politique sur France 5 et du Grand face à face tous les samedis sur France Inter. Les plus au fait savent qu'il est également enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de la présidence américaine. De cette passion pour le pays de Dwight D. Eisenhower, il en a tiré un spectacle, Ils ne méritent pas tes larmes. L’histoire des neuf lycéens noirs qui ont bouleversé tout une nation...
14/03/2025, 14:14
Avec son nouveau cycle Chorégraphie pour une œuvre, la Bibliothèque nationale de France fait entrer la danse dans ses collections. Des chorégraphes revisitent estampes, manuscrits et autres trésors patrimoniaux à travers des performances uniques. Premier acte le 20 janvier 2025, avec La Vague de Hokusai, qui inspirera une création signée Mathilde Monnier.
16/01/2025, 10:43
L'Onde théâtre accueille Les Furtifs, un oratorio tiré du roman éponyme d’Alain Damasio (La Volte, 2019). Laëtitia Pitz et Xavier Charles donnent vie à cette dystopie à travers une création sonore où voix et musique se confondent. Une expérience artistique unique à découvrir le 14 janvier, à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines, en Île-de-France.
19/12/2024, 12:45
La Semaine de la dramaturgie ukrainienne dépasse le cadre d’un simple événement théâtral. Elle est une immersion au cœur de l’identité ukrainienne, un espace d’échange entre cultures, et un geste puissant de solidarité. Ce festival rappelle la capacité de l’art à rassembler, à offrir de l’espoir et à cultiver la résilience face à l’adversité.
08/12/2024, 14:25
Plongez dans un voyage à travers les époques avec Histoires À Double Tranchant, un spectacle interactif écrit par Jean-Christophe Siriac, et présenté par la Compagnie Les Bétonneuses. Au cœur du 11e arrondissement de Paris, les artistes donnent vie à cette aventure, qui mêle Histoire, musique, et récit, où le public devient acteur de l’intrigue à travers des choix décisifs et des questions inattendues. Au programme : rires, dilemmes, surprises et une immersion totale, où chaque décision façonne le déroulement de l’histoire.
30/10/2024, 13:57
Les 19, 20 et 21 novembre 2024 La Comédie de Valence accueille la création d'Édène, une pièce librement inspirée de Martin Eden de Jack London, écrite, conçue et mise en scène par l'écrivaine Alice Zeniter. Édène rêve d'écrire un chef-d'œuvre, pour s'immerger dans le grand tourbillon de la littérature qui la fascine, mais aussi pour conquérir Rose, dont elle vient de tomber amoureuse...
18/10/2024, 15:39
L’Opéra national du Capitole, à Toulouse, va présenter une création mondiale en novembre prochain, dont les protagonistes du livret sont des écrivains français. Que des plumes très sulfureuses... Il y a de nombreux exemples d’opéras adaptés ou inspirés d’œuvres littéraires, comme La Traviata, Carmen, Eugène Onéguine ou Le Barbier de Séville, mais un opéra qui met en scène des écrivains qui ont existé, il semble que ce soit la première fois.
05/09/2024, 13:27
Dans le cadre de leur tournée Par l'art seulement, Brume Parole et Panpan vont présenter leur performance Patrimoine Botanique lors des Rendez-vous aux jardins 2024, événement axé sur le thème, Les cinq sens du jardin. Cette manifestation se tiendra au Jardin de la Duchaylatière, un lieu façonné par l'amoureux de la nature, Jean-Pierre Coffe, et maintenu par Christophe Dolbeau. Le rendez-vous est donné le dimanche 2 juin prochain, à 15h30.
10/05/2024, 17:21
Comediedulivre2024 – Voici l’histoire du « meilleur livre du monde », ainsi que l’avait présenté Cervantès. Tirant le Blanc fut publié en 1490 par l’écrivain Joanot Martorell, originaire de Valence. Œuvre chevaleresque, allant à l’encontre des codes du genre, il est aussi le premier roman de langue catalane… Et depuis quelques mois, fait l’objet d’un spectacle mêlant lectures, chant et théorbe.
10/04/2024, 10:38
Le Gouffre de Padirac, site du patrimoine naturel souterrain français, annonce pour les 10 et 11 mai 2024 un spectacle immersif, écrit spécialement par Crumble Production et inspiré du Voyage au centre de la Terre d'un certain Jules Verne.
06/12/2023, 16:17
Ce spectacle, proposé à l’occasion de l’exposition Nicolas de Staël au Musée d’Art moderne de Paris le jeudi 9 novembre à 19h et le samedi 11 novembre à 16h, nous offre un aperçu du Nicolas de Staël écrivain. Il nous emmène à travers ses voyages et sa recherche constante de sens, illustrée par les nombreuses lettres qu'il a rédigées pour ses proches durant sa brève et intense existence.
25/10/2023, 18:46
Unweekendalest23 – La musique n’est certainement pas oubliée pour cette 7e édition du festival Un week-end à l’Est. La manifestation conviera la Géorgie dans la capitale française, du 22 au 27 novembre. Et à cette occasion, Lisa Batiashvili, au violon et Giorgi Gigashvili, au piano, offriront un récital réunissant Vaja Azarashvili, Felix Mendelssohn-Bartholdy et César Franck.
20/10/2023, 11:22
En 2004, le compositeur Richard Dubugnon fait une découverte exceptionnelle : les partitions d’Adèle Hugo à Hauteville House, la demeure familiale de Guernesey, où son père s’était exilé après le coup d’État de Napoléon III. Quelques-unes des compositions, réalisées en autodidacte, de celle qui fut pianiste, ont été jouées pour la première fois le 31 mars dernier à Dijon, avant que le Festival Berlioz décide de programmer toute l’œuvre musicale de la fille de l’auteur des Contemplations ce mardi 29 août à 21h.
29/08/2023, 15:47
#RDVBDAmiens2023 – Inspirée par la 35e symphonie de Mozart, Le Chemin vers Pépé nous transporte dans un rêve captivant, entre peur et soulagement, alors que le jeune héros tente de dire adieu à son grand-père. Le dessinateur Stéphane Sénégas et le scénariste Guillaume Carayol dévoilent une œuvre musicale interprétée lors d’un concert à Amiens, ce 3 juin. La BD, elle, sera en librairies la veille.
31/05/2023, 14:54
Après avoir mis en scène Courtisanes, à Avignon en 2019, entre tragédie et comédie dans la Rome du XVIe siècle, Cerise Guy retrouve le festival cet été 2023. Ce sera une « fantaisie musicale » lointainement inspirée du cérébral Anton Tchekhov et sa nouvelle, La Dame au petit chien. La femme, d’un âge plus avancé que dans la nouvelle, est cette fois-ci « sans son petit chien », et chanteuse…
22/05/2023, 09:40
Du 15 au 21 mai prochain, le quartier Belleville/Ménilmontant à Paris, accueillera le Grand Poetry Slam 2023. Une compétition en deux temps : la Coupe de Monde, où s’affronteront 20 poètes (champions de slam nationaux) venus de 20 pays. Elle sera suivie d'une compétition nationale qui rassemble 60 slameurs de l'Hexagone, venus de 15 villes.
20/04/2023, 18:47
Vivendi lance la première édition de son Talent Show. La grande finale de ce dernier se tiendra le 6 juin prochain sur la scène mythique de l’Olympia. Live performance, écriture, musique, cinéma, photographie, contenus digitaux, arts plastiques et numériques, ce sont 120 candidatures en solo ou en groupe qui ont été reçues.
06/04/2023, 15:59
Le prestigieux Booker Prize fait appel à tous les lecteurs pour trouver un nom à son trophée. La statuette à figure féminine remise aux lauréats en plus des autres récompenses trouvera ainsi une nouvelle identité après ce concours.
20/01/2023, 16:31
À la minute même où cela fera cent ans que Marcel Proust a rendu son dernier souffle, le 18 novembre à 16h, Ivan Morane débutera la lecture intégrale du Temps retrouvé, le dernier volume de la Recherche du temps perdu. Cela représente 16h de lecture... qui s’achèveront le dimanche 20 novembre à 16h. Une façon de perpétuer le souffle et le génie de cet auteur incomparable à l’aube de la 101e année de sa disparition.
08/11/2022, 11:04
Alice aux pays des merveilles, l'œuvre de Lewis Carroll, fait l'objet d'une réinterprétation par le ballet de l'Opéra national du Rhin. Une création mondiale, filmée en février, sur une musique inédite du compositeur américain Philip Glass, à voir sur Culturebox, samedi 3 septembre à 21h10.
26/08/2022, 14:52
L'écrivain Michel Houellebecq va reprendre, du 27 au 29 juin, son spectacle de poésie, Existence à basse altitude, au Rex Club à Paris. L'auteur des Particules Élémentaires était remonté sur scène après 7 ans d'absence, les 7, 8 et 10 novembre 2021, pour 5 représentations inédites. Sur scène, accompagné de Victorien Bornéat, Hugues Jourdain et Margot de Rochefort, ils récitent une trentaine de ses poèmes, sur la musique du producteur Romain Poncet, connu sous le nom de scène de Traumer.
12/05/2022, 16:22
Une des plus célèbres pièces de William Shakespeare, Macbeth, va connaître une nouvelle production haut de gamme pour Broadway, avec Daniel Craig dans le rôle-titre, et le multirécompensé Sam Gold à la mise en scène. Une version inédite qui connaîtra sa première représentation le mardi 29 mars.
15/02/2022, 16:25
Autres articles de la rubrique Sortir
Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026, la Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec une exposition inédite, « L’Art vu par la BD ». Le 9e art, entré au sein de la prestigieuse institution avec l'élection de Catherine Meurisse, en janvier 2020, conforte ainsi sa place.
16/12/2025, 09:48
Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
12/12/2025, 12:50
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
Quel auteur ne rêve pas de devenir riche et célèbre ? Quel auteur ne rêve pas d’être connu, reconnu et vénéré ? Aucun, sauf si sa création le dépasse au point de lui voler la vedette. C’est ce qui est arrivé à Arthur Conan Doyle, qui vit sa notoriété éclipsée par Sherlock Holmes. Cet avatar finit par prendre le dessus, allant jusqu’à faire pratiquement oublier son créateur et, pire encore, condamnant ses autres textes à une quasi-inexistence.
11/12/2025, 17:40
La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (Sofia), organisme de gestion collective notamment chargé de la collecte du droit de prêt en bibliothèque, soutient également plus de 300 salons et festivals littéraires. Elle conditionne cette aide à la rémunération, par les organisateurs de ces manifestations, de tous les auteurs intervenants, selon une grille de tarifs minimum de rémunération par type d’intervention. Cette dernière a été revue pour l'année 2026.
11/12/2025, 09:40
Le jury du prix Louis-Delluc 2025 a tranché : La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, remporte la distinction du meilleur film français de l’année. C’est aussi la victoire d’un texte littéraire, celui de Fatima Daas, publié aux Éditions Noir sur Blanc en 2020.
10/12/2025, 18:22
Du 18 décembre 2025 au 10 janvier 2026, la Galerie Martel - 17 rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris - présente Never Again!.. And Again… And Again…, une exposition exceptionnelle réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman. Un dialogue graphique inédit sur le conflit israélo-palestinien, qui rassemble les planches publiées dans Le 1 ainsi que plusieurs dessins préparatoires. Tous les bénéfices de la vente des œuvres seront reversés à une organisation humanitaire soutenant les enfants palestiniens.
10/12/2025, 18:08
Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso Éditeur) raconte la vie d’un jeune homme atteint de fibrose kystique. Il vit dans un sous-sol à Repentigny, enchaîne les petits boulots et tente de composer avec la fatigue et les passages répétés à l’hôpital. Son existence avance par épisodes.
10/12/2025, 13:31
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Histoire d’archives. De la collecte à la communication, à découvrir du 12 janvier au 19 juin 2026 aux Archives départementales. Ce rendez-vous est l’occasion de présenter au public l’histoire, le fonctionnement, les grandes missions, et les métiers des Archives départementales. Les visiteurs découvriront les coulisses de cette institution, souvent méconnue, et des documents d’archives récemment entrés dans les collections du Département.
09/12/2025, 17:14
La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 en France et dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Portée par les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Culture, et mise en œuvre par l’Institut français, elle vise à réunir artistes, chercheurs et acteurs des sociétés civiles autour de projets culturels et de réflexions communes. L’événement débutera à Marseille, où une ouverture populaire est prévue du 15 au 24 mai, avant un déploiement national et international autour de plus de 200 rendez-vous.
09/12/2025, 16:38
Trois jours après l’annonce d’un accord de rachat entre Warner Bros Discovery (WBD) et Netflix, Paramount Skydance a déclenché une offensive spectaculaire : une OPA hostile de 108,4 milliards de dollars, soit l'une des plus importantes propositions jamais formulées dans l’histoire du divertissement. L’opération bouleverse brutalement une négociation que Warner croyait quasiment finalisée et plonge toute l’industrie dans un duel où se mêlent argent, pouvoir, influence géopolitique et pression politique au sommet de l’État américain.
09/12/2025, 13:48
Pour sa 8ᵉ édition, le rendez-vous culturel Lire la Nature revient avec une ambition renouvelée : inviter le public à repenser son rapport au vivant. Les 31 janvier et 1ᵉʳ février, la Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature pour deux journées où littérature, sciences, philosophie, arts et écologie dialogueront en liberté autour d’un thème central : « Changer de regard. »
08/12/2025, 17:51
Le 3ᵉ Marché de la Poésie de Lille se tiendra au Tripostal les 12, 13 et 14 décembre 2025. En amont, depuis le 26 novembre dernier et jusqu'au 11 décembre, le festival Les Escales du Marché déploiera une série de rencontres poétiques dans de nombreuses villes de la Métropole Européenne de Lille. Ateliers, lectures, performances et échanges avec des auteurs jalonneront cette programmation destinée à mettre la création poétique au cœur du territoire.
08/12/2025, 16:05
Le Marché du livre de Plombières-les-Bains s’apprête à vivre, du 12 au 14 décembre 2025, une première édition inscrite au cœur de la féerie hivernale qui fait la renommée du « Marché de Noël d’antan », considéré comme l’un des plus authentiques des Vosges.
05/12/2025, 17:16
Le Festival Paris des Femmes revient du 8 au 10 janvier 2026 à la Pépinière Théâtre, pour une édition placée sous le thème À la folie !. Trois jours de rencontres, de lectures et de performances mettront en lumière la créativité des autrices invitées, qui proposeront chacune une interprétation personnelle de ce motif.
04/12/2025, 18:22
Le samedi 6 décembre, Mi Livre Mi Raisin met en scène le Prix de la page 20, distinction consacrée à un extrait unique choisi parmi les ouvrages des éditeurs présents. Un jury issu du vin s’attache alors à désigner la vingtième page la plus saisissante.
04/12/2025, 16:01
Jusqu’au 10 janvier 2026, l’Hôtel Littéraire Le Swann, situé 11–15 rue de Constantinople à Paris, accueille une exposition exceptionnelle consacrée à George Sand, intitulée « George Sand, une vie en correspondance ».
04/12/2025, 13:53
Mi Livre Mi Raisin transforme son dimanche 7 décembre en terrain de jeu où le monde du livre s’aventure dans l’univers des vins naturels. La remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025 s’impose alors comme un temps fort, portée par un jury d’autrices et de professionnelles du secteur littéraire.
04/12/2025, 13:23
La Bibliothèque nationale de France a partagé son programme d'expositions pour l'année 2026, au cours de laquelle elle conviera, entre autres, l'autrice-compositrice Barbara, l'auteur Georges Perec ou encore l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois. Au menu également, des panoramas de la presse alternative française des années 1970 ou de la photographie japonaise depuis 1945.
04/12/2025, 11:39
Un pan de l'œuvre de Mamoru Oshii, resté inédit au cinéma en France, est projeté dans certaines salles depuis ce mercredi 3 décembre, en version restaurée. L'Œuf de l'ange, sorti en 1985, précède de dix ans le chef-d’œuvre du réalisateur, Ghost in the Shell (d'après le manga de Masamune Shirow, trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat).
04/12/2025, 09:51
Depuis le 25 novembre 2025 et jusqu’en octobre 2026, la Cité des sciences et de l’industrie consacre un nouveau volet de sa série Machine arrière à un objet phare du XXᵉ siècle : la machine à écrire. Cette exposition, accessible à partir de 15 ans et proposée en français, anglais et espagnol, s’inscrit dans la ligne éditoriale « La science, toute une histoire », qui met en lumière les grandes figures, théories et inventions ayant façonné notre rapport au progrès.
03/12/2025, 17:41
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Le site Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France accueillera, du 24 mars au 19 juillet 2026, une grande exposition consacrée aux cartes des lieux imaginaires. Un grand voyage attend les visiteurs, avec, comme guides, des parchemins médiévaux, des atlas et autres livres imprimés, mais aussi des dessins, des jeux vidéo et des œuvres d'art contemporain.
02/12/2025, 13:20
Le dramaturge et scénariste Sir Tom Stoppard, né Tomáš Sträussler le 3 juillet 1937 à Zlín, en Tchécoslovaquie, est mort le 29 novembre 2025 à son domicile du Dorset, en Angleterre, à l’âge de 88 ans. Réfugié juif devenu « honorary Englishman », maître du paradoxe et de la pirouette métaphysique, il laisse une œuvre immense pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision, où se croisent Shakespeare et la mécanique quantique, les droits humains et les jeux de mots, la mélancolie de l’exil et la joie pure du théâtre.
02/12/2025, 12:33
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
La Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3ᵉ) présentera du 2 avril au 11 juillet 2026 une grande exposition intitulée « Aux frontières du réel : la quête ésotérique de l’invisible », consacrée aux pratiques et croyances qui, depuis des siècles, tentent de percer les mystères du monde caché.
01/12/2025, 17:01
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
Du 29 novembre au 13 décembre 2026, la médiathèque Louise-Michel de Saint-Paul-lès-Dax accueille Le Grand Maul, un rendez-vous qui explore les liens profonds - et parfois méconnus - entre rugby, littérature et création artistique. Rencontres, dédicaces, projections, expositions : pendant deux semaines, l’ovalie se raconte autrement.
27/11/2025, 18:47
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, prévue du 29 janvier au 1ᵉʳ février, pourrait ne jamais voir le jour. Pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l’événement, l’opérateur 9e Art+ reconnaît avoir stoppé le processus d’organisation, laissant planer un doute majeur sur la tenue du rendez-vous charentais.
27/11/2025, 17:59
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025, 15:59
Commenter cet article