La Fabrique des monstres, film d'animation inspiré des livres P'tit Cousu

Un film d'horreur pour les fêtes de fin d'année ? Plus exactement, un film d'aventure qui s'amuse et détourne les codes du film d'épouvante, selon le coréalisateur Steve Hudson, également scénariste du film.

Hudson s'est inspiré de la série d'ouvrages de Guy Bass, P'tit Cousu, dont trois tomes ont été publiés en France par les éditions Bayard Jeunesse. Les illustrations de Pete Williamson ont d'ailleurs largement influencé l'aspect graphique du long-métrage, même si celui-ci a pris le parti d'être plus coloré.

Le scénariste s'est aussi permis quelques libertés avec l'univers imaginé par Guy Bass : dans les livres, P'tit Cousu ne quitte jamais son château, alors qu'il découvre le monde dans le film... Mais l'auteur des ouvrages originaux a adoré l'idée !

