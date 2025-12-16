À l'Académie des beaux-arts, la BD sort de sa case pour trouver sa place

Du 17 décembre 2025 au 28 février 2026, la Galerie de l’Académie des beaux-arts, nouvel espace d’exposition de l’Académie, célèbre la bande dessinée avec une exposition inédite, « L’Art vu par la BD ». Le 9e art, entré au sein de la prestigieuse institution avec l'élection de Catherine Meurisse, en janvier 2020, conforte ainsi sa place.
Représentée à l’Académie au sein de la section gravure et dessin, la bande dessinée a rompu l’isolement qui fut autrefois le sien. Elle-même au carrefour de la littérature et des arts visuels, elle n’a de cesse, aujourd’hui, de se mesurer aux autres formes d’expression, documentant le parcours des plus grands artistes et interrogeant le mystère de la création.
Tantôt informé, sérieux, biographique, son propos peut aussi être décalé, satirique, burlesque ou verser dans l’onirisme. Sous le crayon des dessinateurs, les arts se réinventent et quelquefois se mélangent : peinture, cinéma et comédie musicale fusionnent dans Moderne Olympia de Catherine Meurisse, membre de l’Académie ; l’architecture de la capitale Brasilia est célébrée par le prisme d’un film chez Jochen Gerner.
L’exposition réunit des exemples du regard que le 9e Art porte sur les disciplines représentées au sein de l’Académie : architecture, peinture, sculpture, photographie, musique, danse, cinéma, gravure et dessin.
Les planches présentées pour l’occasion ressuscitent des figures aussi marquantes qu’Isadora Duncan, Alberto Giacometti, Henry Moore, Jacques-Louis David, Eadweard Muybridge, Maurice Ravel, Jacques Tati, Luchino Visconti ou Frank Lloyd Wright.
Le commissariat de l'exposition est assuré par Thierry Groensteen, historien et théoricien de la bande dessinée. Premier directeur du musée de la bande dessinée d’Angoulême, il a dirigé deux revues spécialisées, Les Cahiers de la bande dessinée puis Neuvième Art, ainsi que les éditions de l’An 2, tout en enseignant à l’École Européenne Supérieure de l’Image.
Thierry Groensteen a conçu de nombreuses expositions, notamment « Maîtres de la bande dessinée européenne » à la Bibliothèque nationale de France en 2000 et « Bande dessinée, 1964-2024 » au Centre Pompidou en 2024.
Il est l’auteur de deux romans, d’essais sur l’art et de nombreux livres sur la bande dessinée. Son dernier ouvrage est un Que Sais-Je ? consacré à Hergé. Sur son site personnel, il tient un blog de réflexion sur les évolutions de la bande dessinée. Il a été élu correspondant de la section de gravure et dessin de l’Académie des beaux — arts le 17 avril 2024.
Photographie : La Traversée du Louvre, p.60, David Prudhomme, 2012 / © Futuropolis / Musée du Louvre Editions / Dist. LA COLLECTION
