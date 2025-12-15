À Noël, offrir Verlaine à quelqu’un qui chérit la beauté

La plus luxueuse des Bibliothèques refait le coup Baudelaire - l'autre grand ingénieur du XIXe siècle : une nouvelle édition en deux volumes sous coffret qui assumait un principe simple et précieux : cesser de découper l’écrivain en « poète » d’un côté et « critique » de l’autre, et laisser la chronologie remettre les textes en friction les uns avec les autres.

Verlaine bénéficie aujourd’hui du même geste, mené par Olivier Bivort. 1664 pages, comme la bière, pour le tome I, 1680 pages, année bissextile, pour le tome II. Pour tout lire. Le tome I rassemble les écrits composés entre 1858 et 1890, le tome II ceux de 1891 à 1896, en ajoutant des textes posthumes ou non datés. On traverse des années, des journaux, des reprises, des accidents, des retours, des phases.

Deux volumes, mais une seule œuvre

Ce choix n’est pas qu’une coquetterie d’éditeur. Il touche un point sensible : Verlaine a longtemps été lu comme une musique - souvent sublime -, et comme une biographie - parfois caricaturée. Or la chronologie, ici, n’« explique » pas les poèmes ; elle les met en voisinage. Et le voisinage, en littérature, produit des étincelles plus sûres que les commentaires.

La Pléiade de 1938 proposait un Verlaine « tout-poèmes ». Expression de cet ancien réflexe : Verlaine = la poésie, et le reste en périphérie.

Dans cette nouvelle Pléiade, les proses, articles, conférences et textes d’atelier ne sont plus relégués dans une annexe. Ils deviennent une partie constitutive du rythme verlainien. C’est là qu’on comprend que la fameuse fluidité – ce « métal vierge et neuf » que Mallarmé admirait, et ce risque, selon Banville, de « tomber dans la musique » – n’est pas une donnée naturelle : c’est une technique et une position.

Et l’on comprend surtout que Verlaine ne cherchait pas seulement la musique : il cherchait la juste distance au réel, par la suggestion, la sensation, l’impression. Ces mots qui, mal lus, deviennent des étiquettes, bien replacés dans une vie de textes, redeviennent des actes.

La chronologie met aussi en évidence un trait moins commenté : Verlaine est un écrivain qui pense par échos. L’édition parle de « parallélismes » : non pas une posture théorique, mais une manière de faire travailler ensemble les mêmes obsessions, au fil de formes différentes. De quoi affirmer que la poésie est une science des analogies...

Les passages du XIXe siècle

On connaît la mythologie : le « poète maudit », le « clochard céleste », la « chanson grise » comme brouillard général. Ce n'est pas faux. À force de répéter les mêmes impulsions, comme tout le monde, il l'est devenu, comme il aurait pu devenir autre chose. Mais la « malédiction », quand elle devient un récit unique, finit par agir comme un filtre : elle rend l’œuvre photogénique, au prix d’un appauvrissement.

Or le coffret rend visible ce qui échappe aux slogans. À mesure qu’on avance, le Verlaine « chanteur » se double d’un Verlaine architecte de soi, parfois sans pudeur, souvent sans stratégie de communication : il ne « se raconte » pas pour se sauver, il se raconte parce que l’écriture, chez lui, est un lieu de passage plus qu’un monument.

À LIRE - Un missel pour poète maudit : (re)découvrir Sagesse de Verlaine

Par ailleurs, la Pléiade n'est pas qu’un panthéon, si on ne se contente pas de présenter les volumes comme des décorations, mais qu'on se hasarde à les ouvrir.

Le meilleur de la collection n’est pas d’embaumer les auteurs ; c’est de fournir une machine à relire : appareil critique, établissement, variantes, chronologie, index – toutes ces choses qui rendent le texte plus vivant parce qu’elles le rendent plus précis.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com