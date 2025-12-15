Dicker, Camus, Nothomb et Musso, pillés par l'IA Anthropic

Dans Bartz v. Anthropic, les créateurs ont accusé l’entreprise d’avoir utilisé des millions de livres piratés — notamment issus de bibliothèques illicites comme LibGen et PiLiMi — pour entraîner ses systèmes d’IA sans autorisation ni rémunération, une pratique jugée contraire au droit d’auteur.

Après plusieurs étapes judiciaires, le litige s’est transformé en action collective et, en septembre 2025, un accord historique de 1,5 milliard de dollars a été conclu pour indemniser les ayants droit des œuvres concernées, sous réserve d’approbation définitive par la cour.

Cette action collective, initiée par trois écrivains américains — Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson — a mis en lumière l’usage par Anthropic de contenus littéraires sans autorisation pour l’entraînement de son système d’intelligence artificielle Claude, suscitant une contestation inédite des créateurs littéraires envers une entreprise d’IA.

De la spéculation judiciaire à un règlement colossal

Après une phase procédurale dense, où la cour a estimé que l’entraînement d’IA sur des livres acquis légalement pouvait relever du fair use tandis que l’importation de livres piratés n’était pas couverte par cette exception, les parties ont négocié un accord d’une envergure sans précédent : 1,5 milliard de dollars destinés à indemniser les auteurs et éditeurs dont les œuvres figurent sur la liste officielle des livres concernés.

Selon les documents déposés, ce fonds devrait représenter un montant d’environ 3 000 $ par titre, avant déduction des frais administratifs et honoraires d’avocats ; somme à partager entre créateurs et éditeurs selon les droits détenus.

Des réclamations de plein droit

Les auteurs français — aux droits valablement enregistrés auprès du Copyright Office américain — dont les ouvrages traduits en anglais figurent dans le Works List officiel peuvent eux aussi réclamer leur part du pactole. Pour cela, il est nécessaire de vérifier la présence de ses ouvrages sur la liste consultable en ligne et de déposer un formulaire de réclamation (Claim Form) avant le 30 mars 2026.

La procédure de réclamation inclut la confirmation d’identité, la désignation des œuvres et l’option de répartir différemment la part revenant à l’auteur et à l’éditeur si un contrat différent l’exige.

En s’appuyant sur la base de données mise à disposition, ActuaLitté a pu découvrir que nombre d’auteurs et d’autrices français, traduits en anglais, étaient concernés par cet accord. Des best-sellers, certes, mais qui légitimement réclameront leur dû dans le cadre de cette procédure.

Albert Camus, dans les traductions faites de ses œuvres, serait l’auteur le plus à même de percevoir des indemnités dans ce contexte, d’après ce que nous avons pu observer.

Un signal fort pour les auteurs, mais limité

L’accord, salué comme « le plus large jamais conclu dans un contentieux de copyright impliquant l’entraînement d’IA », envoie un message juridique net : l’utilisation de livres piratés ne restera pas sans conséquence financière pour les entreprises technologiques.

Pourtant, cet accord ne constitue pas une licence générale d’utilisation des contenus protégés dans l’avenir. Il ne couvre que les actes antérieurs au règlement et ne préjuge pas des litiges potentiels sur les sorties générées par l’IA ou les pratiques futures des designers de modèles linguistiques.

Certaines voix s’interrogent sur l’équité de la répartition de ces indemnités, ou sur la capacité des auteurs isolés à naviguer dans un système juridique étranger pour faire valoir leurs droits. D’autres y voient cependant la reconnaissance d’un principe fondamental : la création littéraire ne saurait être exploitée sans consentement ni rémunération équitable, même à l’ère des technologies numériques.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com