Le Bristol Paris : cent ans d’élégance et d’art de vivre en images

À l’occasion du centenaire de l’hôtel, Le Bristol Paris – Ode à un art de vivre, publié par Flammarion, s’impose comme bien davantage qu’un beau livre : c’est un hommage appuyé à un lieu qui a su faire du temps son plus sûr allié. Sous la plume raffinée de Laure Verchère, l’histoire de ce palace mythique se déploie sous nos yeux éblouis, depuis l’audace fondatrice d’Hippolyte Jammet en 1925 jusqu’à l’élan contemporain insufflé par la famille Oetker à partir de 1978.

Le Bristol n’a jamais cherché l’ostentatoire ni la rupture. Il s’est construit dans la durée, avec constance, en respectant un héritage familial et culturel rare. Cette exigence se retrouve à chaque page : excellence des savoir-faire, attention portée aux gestes, aux matières… L’ouvrage donne à voir un haut lieu de l’histoire hôtelière française, emblématique d’un art de vivre qui appartient pleinement à notre patrimoine.

Le récit n’élude rien des heures sombres ni des moments de courage, lorsque l’hôtel joua un rôle discret mais décisif durant la Seconde Guerre mondiale. Il montre également comment le Bristol a su se renouveler sans jamais se renier, en accordant une place centrale aux arts décoratifs, aux artisans, à la gastronomie, au jardin intérieur et à cette culture de l’accueil qui fait sa singularité.

Impossible de ne pas évoquer les célèbres chats de Birmanie, véritables mascottes du lieu, dont Socrate est aujourd’hui l’ambassadeur feutré. Présence apaisante et malicieusement photogénique, il incarne à sa manière l’élégance discrète du Bristol et rappelle que ce palace est aussi un lieu de vie, habité et sensible.

Il faut saluer la qualité remarquable des photographies et de l’impression, d’une finesse exemplaire, qui restitue les couleurs, les textures, les volumes et l’atmosphère, enfin. Le choix du papier, la mise en page et le rythme des images font de cet ouvrage un objet éditorial de très haut niveau.

Mention spéciale enfin aux recettes proposées en fin de volume : elles donnent faim, tout simplement. Une idée s’impose alors : offrir ce livre à Noël et se promettre d’en cuisiner une pour le réveillon du 31 décembre.