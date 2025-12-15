La Grande Librairie : quels livres offrir pour les fêtes ?

Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt, sera de retour dans La Grande Librairie pour évoquer le succès de son roman La Maison vide (Éditions de Minuit). Un livre appelé à trôner sous de nombreux sapins, tant il s’est imposé comme l’un des grands romans de l’année. À travers plusieurs générations, l’auteur y explore la famille, ses silences, ses hontes et ses fractures, tout en livrant une réflexion profonde sur la littérature comme force de survie et de réparation.

Avec La confrontation (Albin Michel), Clara Dupont-Monod, prix Goncourt des lycéens 2021 pour S’adapter, signe un roman aussi surprenant que percutant. Le récit met en scène un face-à-face tendu entre un négociateur du GIGN et un preneur d’otages affirmant être… Elon Musk. Une satire contemporaine qui interroge les dérives de notre époque, tout en offrant un roman haletant, idéal à dévorer entre deux repas de fête.

Figure incontournable du roman noir, Maxime Chattam, dont les livres se sont écoulés à près de 10 millions d’exemplaires dans le monde, revient avec 8,2 secondes (Albin Michel). Le roman suit deux femmes d’aujourd’hui : l’une, scénariste, vit au bord d’un lac ; l’autre est policière à New York. Elles ont en commun quelque chose — ou quelqu’un — que le récit dévoile peu à peu. Un polar glaçant, addictif, et résolument hitchcockien, à savourer au coin du feu.

À l’approche des fêtes, Benjamin Lacombe invite à relire les classiques. Depuis plusieurs années, l’illustrateur, figure majeure de l’illustration française, redonne vie aux grands textes de la littérature par son trait reconnaissable entre tous. Cette fois, il revisite La Petite Fille aux allumettes (Albin Michel), le célèbre conte d’Andersen, mais aussi Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, publié chez Gallimard Papillon Noir. Deux œuvres réinterprétées avec une poésie visuelle qui renouvelle le regard.

Laurine Roux propose, avec Trois fois la colère (Éditions du Sonneur), une plongée dans le temps des croisades pour mieux interroger le présent. Ce roman ample et singulier déploie une épopée autour de la vengeance, de la domination masculine et du pouvoir magique de la nature. Porté par une langue sensorielle et déroutante, le livre promet une lecture intense, capable d’étourdir autant que de marquer durablement.

Le choix des libraires

Deux libraires partageront également leurs recommandations de livres à offrir pour Noël :

Mélanie Dumont, de la librairie L’Astragale à Lyon,

Maria Ferragude, de la librairie Le Passeur de l’Isle, à L’Isle-sur-la-Sorgue.

Un moment attendu pour glaner des idées cadeaux directement issues du terrain.

Enfin, l’émission partira à Wembley, au Royaume-Uni, en compagnie de Clémentine Beauvais, à l’occasion des 250 ans de la naissance de Jane Austen. L’écrivaine y a rencontré des élèves de Seconde du Lycée international Winston-Churchill pour échanger autour du roman Emma (Le Livre de Poche), qu’elle a traduit cette année, et célébrer la modernité intacte de l’autrice britannique.

Une émission placée sous le signe de la lecture, du partage et des livres à glisser sous le sapin.

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com