Mickey se la joue Sherlock

Mickey, jeune reporter intrépide accompagné de son fidèle Pluto, ne peut rester sans réagir. Pour tenter de retrouver le sou-fétiche et rétablir l’ordre en ville, ils se lancent dans une enquête haletante entre rumeurs de complot et pirates surgis du passé.

Mais ils ne seront pas les seuls à affronter tous les dangers : le hasard met sur leur route de nouveaux compagnons de fortune. D’abord Dingo, qui a une mission à accomplir de l’autre côté de l’océan. Puis Donald, qui veut fuir l’héritage de son oncle. Et il se pourrait bien que ces deux compagnons soient détenteurs d’un secret lié à toute cette affaire.

Au cœur des docks embrumés, des clubs de milliardaires et des tavernes des Açores, Mickey et ses compagnons de fortune ne sont pas au bout de leurs surprises. Ils vont devoir affronter des ennemis invisibles et des secrets enfouis s’ils veulent rétablir l’ordre en ville. Et si le destin de Picsou dépendait d’un simple sou ? Trahisons et révélations, une course contre la montre s’engage pour sauver Picsou… et peut-être le monde.

Les éditions Glénat vous proposent les premières pages en avant-première :

Joris Chamblain tombe dans la bande dessinée tout petit et décide très jeune qu’il en fera son métier. En 2012, il lance pour la collection « Métamorphose » des éditions Soleil Les Carnets de Cerise avec Aurélie Neyret, série en six tomes vendue à plus de deux millions d’exemplaires et traduite en plus de quinze langues. S’enchaînent de nombreuses séries comme Le Cœur en braille, Enola et les animaux extraordinaires, Les Souris du Louvre, etc.

Il participe à des collectifs (Gaston Lagaffe, Les Tuniques bleues, Marsupilami, Mickey All Stars…). Entre 2021 et 2024, il crée la série Alyson Ford pour les éditions Vents d’Ouest. En 2022, il se consacre aux aventures inédites d’un Picsou encore jeune avec Picsou, le dragon de Glasgow. Il réside à Toulouse, où il continue à écrire des histoires.

Dav est né à Cholet. Après des débuts en fanzine, il se lance dans la bande dessinée en entrant à la rédaction de Lanfeust Mag’ comme auteur de gags (Les Aventures du Gottferdom studio, Larh-Don…), où il officie toujours. Entre-temps, il réalise d’autres séries jeunesse, comme Les Garnimos chez Soleil ou Appa chez Bamboo. En 2017, il signe Les As de la jungle avec Davy Mourier chez Delcourt et travaille par la suite sur la série Sous les arbres (2019-2022) aux éditions de la Gouttière. Il réside à Bordeaux.

Parution le 2 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com