La Fondation Jean-Luc Lagardère dévoile ses lauréats 2025

Parmi les disciplines distinguées cette année, la littérature, l’écriture et la chaîne du livre occupent une place centrale.

La bourse Écrivain (20.000 €) a été attribuée à Manon Jouniaux pour l’écriture de son deuxième roman, M.A.L.. Le projet explore les conséquences d’un drame survenu dans une caserne militaire à travers les trajectoires de deux enfants durablement marqués par la violence et le silence.

La bourse Journaliste de presse écrite (10.000 €) revient à Damien Mestre pour son grand reportage intitulé Fusillade de Montredon, l’insurrection oubliée, consacré à la révolte viticole de 1976 dans le Midi.

La bourse Libraire (30.000 €) distingue Laura Martin-Rolland, qui souhaite développer la Librairie du Valois, située à Crépy-en-Valois (Oise), seule librairie indépendante du territoire. Le projet vise à renforcer l’offre et la communication de la librairie, notamment par le lancement d’un site marchand.

La création audiovisuelle est également largement représentée dans la promotion 2025, comme la musique, la photographie et le « regard engagé » :

La bourse Auteur de documentaire (15.000 €) est attribuée à Zoé Henninger pour Les cochons arrivent en décembre, un film qui dresse le portrait d’une jeune agricultrice bretonne et interroge la persistance d’un modèle agricole contesté.

La bourse Auteur de film d’animation (20.000 €) récompense Mohammad Babakoohi pour Au Seuil, un court-métrage en peinture animée adapté d’un poème iranien, conçu comme une méditation visuelle sur la fragilité, la beauté et la violence du monde.

La bourse Producteur cinéma (35.000 €), la plus dotée, est décernée à Alice Perrault, qui souhaite développer sa société Alabama Production et produire le premier long métrage écrit et réalisé par Miriam Fürniss-Yacoubi.

La bourse Scénariste TV (15.000 €) revient à Timothée Prudhomme pour la série Splendide, qui retrace en six épisodes les débuts d’une troupe de café-théâtre après Mai 68, entre élan créatif et désillusions de la vie d’artiste.

La bourse Musicien – Musiques actuelles (15.000 €) distingue Amélie Guillon, Elisa Artero Flores et Maxence Mesnier, membres du groupe eat-girls, pour la production de leur deuxième album, pensé comme un cycle autour de la fragilité et des liens invisibles, accompagné d’un univers visuel fort et d’un live en sextet.

La bourse Photographe (10.000 €) est attribuée à Delphine Lefebvre pour un projet de reportage consacré au syndicalisme chez Amazon.

Créée en 2025, la bourse Regard Engagé (10.000 €) vient enrichir le dispositif de la Fondation. Elle distingue Clara Kennedy et Lola Degove pour Ça va Clara ?, une série d’animation 2D mêlant fiction et matière documentaire, abordant la santé mentale et les liens familiaux avec humour et sensibilité.

Les lauréats ont été sélectionnés par des jurys composés de personnalités reconnues, parmi lesquelles Anna Pavlowitch (éditions Albin Michel), Constance Benqué (Lagardère News), Pascal Thuot (librairie Millepages), Julie Grivaux (France Télévisions), Serge Bromberg, Catherine Bozorgan, Carole Scotta, Jérôme Langlet, Héloïse Conesa et Alexandra Palt, présidente de WWF France pour la bourse Regard Engagé.

Attribuées depuis 1990, les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère s’adressent à des créateurs de moins de 30 ans, ou de moins de 35 ans pour certaines catégories. Elles offrent à la fois un soutien financier, du temps pour créer et l’accès à un réseau professionnel.

Avec la promotion 2025, la Fondation compte désormais 373 lauréats. Abritée par la Fondation de France, elle agit depuis 1989 en faveur de la diversité culturelle et de la réussite des jeunes talents, en France comme à l’international. L’appel à candidatures pour les bourses 2026 sera ouvert au printemps 2026 sur le site de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

