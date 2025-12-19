Une enquête menée grâce aux plantes

Un jour, le baron est empoisonné, et un mystérieux cavalier menace de la dénoncer si elle ne l’aide pas à dénicher le coupable, grâce à ses connaissances des plantes. Le duo ainsi formé est d’abord électrique mais y naît une singulière complicité… Alors que les empoisonnements prolifèrent dans le Royaume, Héllébore et ses sœurs trouveront-elles l’auteur des meurtres avant qu’il ne soit trop tard ?

Les éditions Slalom vous proposent les premières pages en avant-première :

Née dans un petit village d’Isère, Alice Doublier rêve et imagine des histoires depuis la première fois qu’elle a passé les portes de la bibliothèque municipale. Après des études en sciences politiques, elle se forme en tant que correctrice dans une maison d’édition et, surtout, écrit avidement. C’est en 2024 qu’elle publie son premier roman, Elles & le feu, tome 1 d’une duologie, chez Hachette, et en août 2025, La Fille de la Faucheuse chez Auzou. Sa romantasy Le Secret de l’herboriste est son premier roman chez Slalom.

Parution le 29 janvier 2026.

