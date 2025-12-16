Noël hors des sentiers battus : cinq livres où vivent de drôles de bêtes

Un Noël peuplé de créatures issues du folklore nordique

Traduit du danois par Eigil Mikkelsen, Bestiaire de Noël (Huber) de John Kenn Mortensen rassemble une série de textes courts et d’illustrations consacrés à des créatures liées aux traditions de Noël en Europe du Nord. Chaque bête fait l’objet d’une présentation mêlant origine, habitudes et dangers potentiels, sur un ton faussement sérieux. Le dessin au crayon, sombre et détaillé, installe une ambiance inquiétante qui contraste avec le thème des fêtes.

Une traque où l’animalité devient un marqueur social

Dans Bestial – Saramza 61 (Kamiti), Corbeyran et Luca Malisan suivent un homme pourchassé en raison de sa singularité biologique. Le récit se construit comme une chasse à l’homme, où la notion de bête sert à désigner ce qui échappe aux normes, faisant penser au célèbre Elephant Man. Le dessin appuyé, très physique, insiste sur les corps, la violence et la pression constante exercée sur le personnage principal.

Des récits courts nourris de fantastique et de macabre

Traduit de l’anglais par Anne Capuron, Le Carnaval des cadavres (Delcourt) de Mike Mignola et Dave Stewart propose plusieurs histoires indépendantes, chacune ancrée dans un imaginaire de conte gothique. On y croise des morts-vivants, des créatures étranges et des figures animales surgissant au fil de récits brefs et ironiques. Le dessin joue sur les ombres et les silhouettes, renforçant une atmosphère à la fois sombre et amusante.

Un conte de fées transformé en survival horrifique

Avec The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead (Uppercut), Anne Truong Delfosse détourne le conte classique en récit gore. Le Petit Chaperon Rouge traverse une forêt infestée de zombies, affrontant des menaces explicites et sanglantes. Le graphisme emprunte aux codes du manga et du cinéma d’horreur, assumant une violence frontale et une tonalité volontairement excessive.

Explorer la forêt à travers ses animaux et ses récits

Avec Dans la forêt (Epsiloon), Les voyages d’Epsilon proposent un ouvrage mêlant textes documentaires, récits et illustrations autour des forêts du monde. L’animal y est abordé comme élément structurant des écosystèmes et des imaginaires, qu’il soit réel ou mythique. Le livre invite à parcourir différents territoires forestiers en s’attardant sur leurs habitants, et les histoires qu’ils inspirent.

