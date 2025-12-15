Witi Ihimaera : “La France est plus grande que vous ne le pensez

Puis, adolescent, bascule : « Quand j’ai eu 13 ans, j’ai découvert que notre vrai nom était Ishmael », et avec ce nom, un héritage de guerre et de résistance : son ancêtre aurait été lieutenant lors de « la guerre de Te Kooti », un des derniers épisodes des New Zealand Wars.

Une guerre de guérilla menée pendant plusieurs années par Te Kooti Arikirangi Te Turuki, traqué à travers l’île du Nord par des troupes coloniales et des alliés māori, jusqu’à ce qu’il obtienne finalement la protection (sanctuary) du roi māori Tāwhiao en 1872. Cet ancêtre était « un révolutionnaire ».

Cette idée de « révolution » traverse Le Pacte des baleines, paru chez Au Vent des îles en août dernier, qui se présente comme une suite à La Baleine tatouée, près de quarante ans après ce « grand classique » néo-zélandais, initialement publié en 1987 (puis en français par Thélès en 2003), et adapté au cinéma par Niki Caro en 2002.

Witi Ihimaera nous confie: « Ce livre, Quarante ans plus tard, est celui que j’aurais dû écrire il y a quarante ans. »

« La mer coule dans nos veines »

Mais l’impulsion décisive, explique-t-il, tient aussi à la langue et au territoire éditorial. Il insiste sur la difficulté d’écrire, depuis « une culture anglophone », un roman situé en Polynésie française. Et voilà l’opportunité d’écrire un livre pour le marché éditorial francophone, offert par Au Vent des îles, maison fondée en 1990 à Tahiti et basée à Papeete. Elle se consacre à la publication d’auteurs du grand Pacifique et d’ouvrages relatifs à l’Océanie.

C’est là que Le Pacte des baleines se détache de « son » corpus maori néo-zélandais, tout en restant fidèle à une obsession : la mer comme mémoire. Dans le roman, un personnage le formule de façon limpide : « La mer coule dans nos veines. » Witi Ihimaera rappelle : « La France est plus grande que vous ne le croyez. Elle s’étend jusque dans l’océan Pacifique. »

Une aventure hybride

Ce roman d’aventures, « conte écologique » et « navigation aux étoiles », oscille entre le réel et l’irréel. Witi Ihimaera embrasse large : « Mêler les mythes créateurs polynésiens » à un voyage en pirogues et à un « défilé » de créatures.

Et il le fait en jouant franchement la carte du comique, jusque dans la matière du vivant. Au cœur des scènes antarctiques, Metura’a, la vieille baleine vénérée comme un « koroua » - un ancien, une figure d’aïeul - voit sa majesté se fissurer d’un burlesque très physique : elle peut « sommeiller en pétant à cœur joie ». Même l’idée d’« IA » est retournée en clin d’œil : il est question d’un « coup de pouce de l’IA (Intelligence Ancestrale) ».

Marseille et l’appel du large

Le roman démarre loin des cartes postales : Marseille, le Cours Julien, un adolescent, Teva, âgé de quinze ans. Il vit dans un quotidien entre collège, garage du père et cours de danse de la mère. Mais l’« ailleurs » travaille déjà : Teva porte un stigmate, « un dos cambré… tout à fait inhabituel », qui l’a exposé aux moqueries et à la violence.

Autour de lui, le roman installe un dispositif presque cinématographique : « Vite, tournez-vous ! », comme si le narrateur te prenait par l’épaule et t’entraînait dans la scène. Et puis le basculement : le Cirque du Monde, le désir de disparaître, puis de devenir autre. « Sa grande aventure est sur le point de commencer. »

Cette métamorphose n’est pas seulement sociale ou intime, elle est mythologique. Le récit des origines rebranche Teva sur une lignée où baleines, humains et dieux se répondent.

Urgence écologique et pacte émotionnel

Witi Ihimaera formule auprès d'ActuaLitté la cible du livre : « Une relation émotionnelle très étroite entre l’humanité et l’environnement. » Et il précise le programme : « Sauver le monde de nous-mêmes… au nom de toutes les espèces animales. » Il le dit à propos d’un épisode clé : un groupe de baleines piégé en Antarctique, qui doit retrouver son « berceau » pacifique.

Le roman donne chair à cette urgence sur plusieurs fronts. D’abord, la glace et le piège : Metura’a est extrait d’un « labyrinthe de glace » au bord du « continent gelé ». Ensuite, la pollution et ses effets directs : Metura’a a avalé « un flot de plastique gorgé de substances polluantes ». Enfin, les violences industrielles faites au sensible : tests sismiques, canons à air, prospection « de gaz et de pétrole », vacarme qui se propage sur « des milliers de milles marins ».

« Nous sommes toujours là »

L'auteur ne sépare jamais ces constats d’une idée politique : reconnaître une parenté, donc des droits. Le roman évoque un traité accordant un statut officiel de « personne morale » aux baleines et dauphins, et l’ambition assumée de « mettre les mammifères marins et les humains sur un pied d’égalité ».

Et c’est là que l’écoféminisme prend corps : Kahu Apirana, héroïne de La Baleine tatouée, est devenue adulte une figure de premier plan de la protection des milieux marins. C’est elle qui montra « que les femmes pouvaient gouverner leur peuple ».

À LIRE - “Je voulais que mes personnages aborigènes étudient les colonisateurs”

Le roman rappelle enfin que des peuples ont inventé des mythologies aussi puissantes que celles que l’Occident a canonisées. Cela passe par des scènes de navigation, de chants, de généalogies déclamées comme des formules d’alliance. Même la biodiversité y parle comme une promesse : « Nous sommes toujours là. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com