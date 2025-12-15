Regula Wenger reçoit le Prix Lilly Ronchetti 2025 pour Steindls Kind

Décerné tous les deux ans, le Prix Lilly Ronchetti s’adresse à une autrice ou un auteur de plus de 40 ans. Il comprend une résidence d’un mois dans un atelier à Paris, ainsi qu’une contribution de 3000 francs suisses destinée à couvrir les frais de vie. Une formule qui privilégie le temps long, l’immersion, et la concentration sur l’écriture — sans pression inutile.

Une écriture sobre, traversée par l’inquiétude

Le jury, composé de Sara Groisman, Selina Hauswirth, Karsten Redmann, Rico Valär, Barbara Weber et Renato Weber, a été séduit par l’extrait du roman présenté. Il a salué des phrases à la fois simples et puissantes, ainsi qu’une langue poétique, mais retenue.

Steindls Kind donne d’abord l’impression d’emmener le lecteur dans une campagne paisible, presque idéalisée. Peu à peu, pourtant, une tension sourde s’installe. Le récit d’une famille se charge d’un malaise diffus ; le parfum des cerises se trouble, comme si le bonheur annoncé dissimulait autre chose. L’ensemble évoque, par instants, l’univers des contes. Le jury souligne également la finesse de la construction, l’absence de psychologie démonstrative et la manière dont le récit fait émerger des images parfois proches du cinéma.

Regula Wenger a grandi dans la vallée de Laufon (BE/BL) et vit aujourd’hui à Bâle avec sa famille. Elle écrit des romans et des nouvelles, tout en travaillant comme journaliste indépendante. Elle s’était fait remarquer aux Journées littéraires de Soleure avec son premier roman Leo war mein erster. En 2022, elle a publié Lamborghini Görlz, un « road novel », comme le précédent chez Edition 8.

Âgée de 55 ans, elle est également médiatrice culturelle pour l’Arena Literatur-Initiative Riehen et membre du comité de la « Literatur-Nati », l’équipe de football des écrivaines et écrivains de Suisse. Son manuscrit Steindls Kind a par ailleurs reçu en 2025 une bourse de la Commission littérature de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Elle succède au palmarès à Isabella Huser, Ulrike Ulrich, Viola Rohner, Thomas Sandoz, Isabelle Sbrissa, Beate Rothmaier, Silvia Härri et Lou Lepori.

Regula Wenger succède ainsi à Lou Lepori, lauréat du prix en 2023 pour son projet « Nuovi amori. Raccolta di racconti ».

