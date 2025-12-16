Une grande aventure pour les petits lecteurs

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres pour Léo le lionceau... c’est l’anniversaire de son meilleur ami Kimbo le papillon. Il se réjouit de passer la journée avec lui. Petit hic, il lui faut encore trouver le cadeau parfait. Par chance, Léo a une idée. Direction la pâtisserie où il achètera les chouquettes dont Kimbo raffole.

En ville, l’agitation règne, le traffic occupe les routes et la 25e marche des insectes occupe les trottoirs. Mais rien ne peut détourner Léo de son but... sauf peut-être la file interminable à la pâtisserie. Aïe, aïe, Léo réussira-t-il à trouver un cadeau à la hauteur de son amitié pour Kimbo ? Et plus encore, les deux amis parviendront-ils à passer la journée ensemble ? Quand Léo arrive chez Kimbo, celui-ci ne s’y trouve pas...

Les éditions La Joie de lire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Mikołaj Pasiński est un écrivain et designer basé à Wrocław en Pologne. Il est également l’auteur de livres pour enfants et de romans graphiques.

Gosia Herba est une illustratrice basée en Pologne. Elle travaille pour différents éditeurs, magazines, label de musique ou encore agence de publicité. Son œuvre compte aussi des livres pour enfants et des romans graphiques.

Parution le 9 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com