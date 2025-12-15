Lecture sacrifiée en France ? La filière s’alarme d’un désengagement inédit de l’État

La filière dénonce ainsi une contradiction manifeste entre les discours publics récents et les choix financiers envisagés. Dans une tribune collective publiée dans Le Monde, plus de quarante associations et collectifs professionnels expriment leur préoccupation face à ce désengagement annoncé, qu’ils jugent incompatible avec l’ambition affichée de faire de la lecture une « grande cause nationale ».

Alors même que les besoins se font de plus en plus pressants — baisse du nombre de lecteurs, préoccupations croissantes concernant l’omniprésence des écrans, nécessité de consolider l’esprit critique des citoyens —, les moyens alloués à ces politiques pourraient connaître une réduction significative. Une telle contraction budgétaire fragiliserait l’ensemble de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires, organisateurs de manifestations littéraires et bibliothèques.

Pour les professionnels du secteur, l’enjeu dépasse largement le cadre culturel. Le soutien à la lecture constitue un pilier fondamental de la démocratie, du lien social et de la formation des individus. C’est pourquoi ils appellent solennellement au maintien des financements indispensables à la poursuite de cette mission d’intérêt général. Un collectif dénonce dans la tribune, reproduite en intégralité ci-dessous, une situation intenable.

Budget 2026 : Face à la réduction des crédits alloués au développement de la lecture, un immense désarroi saisit le monde du livre.

Nous sommes face à un paradoxe. D’un côté, les ministres de la culture et de l’éducation nationale, réunis le 1er décembre, annoncent une mobilisation conjointe sous forme d’Etats généraux de la lecture pour la jeunesse, qui doit déployer un plan d’action sur dix ans. Un engagement salué et attendu, au vu des enquêtes du Centre national du livre indiquant chaque année une baisse plus importante du nombre de lecteurs.

De l’autre, le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse drastique des moyens affectés au livre. Un désengagement annoncé qui va à l’encontre même des annonces d’un exécutif qui, en 2021, avait fait de la lecture une « grande cause nationale ». Nous, professionnels du livre et de la lecture, nous interrogeons sur ces choix.

Nous étions nombreux, lundi 1er décembre, au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (Seine-Saint-Denis), pour écouter Rachida Dati, ministre de la culture, et Edouard Geffray, ministre de l’éducation nationale. Deux ministres pour communiquer les résultats des Etats généraux de la lecture pour la jeunesse, lancés en juillet. Les chiffres sont éloquents, et montrent l’ampleur de la mobilisation : 660 000 réponses au questionnaire en ligne, 36 000 interviews, des réunions dans cinq départements de métropole et d’outre-mer…

Rachida Dati a salué avec force ce travail et affirmé son engagement en faveur de la lecture des jeunes, qui devrait se répandre comme une tache d’encre dans les autres ministères. Ce qu’Edouard Geffray a confirmé : les équipes pédagogiques sont prêtes.

Une question était dans l’air, mais n’a pas pu être posée : comment agir sans budget ? Car, lorsqu’on analyse le projet de loi de finances pour 2026 tel qu’il est actuellement débattu au Sénat, on constate, au sein du programme Livre et industries culturelles – appelé budget opérationnel de programme 334 –, une diminution considérable des moyens, ce qui réduit d’autant les possibilités de mobilisation générale revendiquée au Salon du livre et de la presse jeunesse.

Qui pourra encore porter cette dynamique si les financements publics ne suivent pas ? Si la lecture n’est pas un combat, mais une conquête, individuelle comme collective, réduire les ressources pour son développement entraînera à coup sûr notre commune défaite.

Face à nos interrogations pointent déjà des réponses à l’emporte-pièce : l’Etat n’a plus d’argent, il faut se tourner vers d’autres financements, essayer le mécénat… Mais la lecture n’est-elle pas l’une des politiques publiques culturelles les plus fondamentales du pays, à la base de notre société et de notre façon de vivre ensemble ?

Plus largement, ne parle-t-on pas d’un enjeu sociétal majeur qui cristallise toutes les inquiétudes, jusqu’à celles du président de la République ? Une inquiétude renforcée, à juste titre, après la publication par l’Elysée d’un autre rapport consacré à l’impact des écrans sur la santé mentale des jeunes. La lecture serait donc une « cause d’utilité culturelle essentielle » pour laquelle on réduirait drastiquement les crédits ?

Une deuxième salve de contre-arguments arrive très vite. Il faut se réinventer, dit-on, supprimer les postes inutiles, travailler la mutualisation, réduire les dépenses… Là encore, les arguments ne tiennent pas ; cela fait des années que nous œuvrons à l’efficacité, optimisant chaque euro, tout en menant au mieux nos missions. Le Sénat lui-même a reconnu les vertus de la filière dans un rapport au titre éloquent, « L’Aide de l’Etat au secteur du livre : un soutien efficace ».

Comment expliquer alors que, dans ce contexte, le projet de loi de finances prévoie une réduction des enveloppes concernant le développement de la lecture et des collections, de 12,9 millions d’euros en 2025 à 5,4 millions en 2026 ? Que les baisses menacent directement les auteurs, la librairie, l’édition, les manifestations littéraires et, plus généralement, tous les professionnels du livre, à travers la diminution des crédits destinés aux territoires qui devraient être réduits de 25 %, et ceux alloués au Centre national du livre, qui sont eux-mêmes en partie redistribués à ces professionnels ?

Un immense désarroi saisit le monde du livre. Pourquoi payer un si lourd tribut au budget d’Etat quand lire fait l’objet d’un consensus au-delà des clivages politiques ? Comment comprendre cet antagonisme, entre engagements proclamés et coupes massives programmées ?

Nous, professionnels du livre et de la lecture, partageons les mêmes inquiétudes et les mêmes ambitions que l’Etat, et demandons donc à conserver les moyens dont nous disposons pour continuer à œuvrer au quotidien en faveur du livre, de la lecture, de l’invention de soi et de l’esprit critique. Lire engage chaque individu avec lui-même, avec les autres. Soutenir le livre et la lecture relève d’un impératif collectif : c’est l’un des fondements de notre vie démocratique et de notre capacité à faire société.

La liste des signataires est à retrouver ci-dessous et disponible sur le site de la FILL :

Organisations nationales

François Annycke, Sophie Noël et Léonor de Nussac, co-présidents de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)

Sylvie Vassalo, présidente de l’Alliance pour la lecture

Hélène Brochard, présidente de l’Association des bibliothécaires de France (ABF)

Malik Diallo, président de l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV)

Sidonie Mézaize, présidente de l’Association pour l’écologie du livre

Margot Nguyen Béraud, présidente de l’Association pour la promotion de la traduction littéraire (Atlas)

Adrienne Orssaud, vice-présidente de l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Marina Corro, présidente du Club 99, Fédération des festivals BD et arts associés

Séverine Weiss, présidente du Conseil permanent des écrivains (CPE)

Caroline Meneghetti, directrice de L’École de la Librairie

Jean-Benoît Patricot, président des Écrivaines et écrivains associés du théâtre (EAT)

Esther Merino, présidente de la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI)

Patrick Verschueren, président de la Fédération des maisons de poésie (MAIPO)

Régis Le Ruyet, président de la Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse

Antoine Gallimard, président de France Livre

Thomas Fouchault, président de La Ligue des auteurs professionnels

Carine D’Inca, présidente du Réseau des évènements littéraires et festivals (RELIEF)

Aimée Ardouin, Aurore Claverie, Yann Dissez et Fanny Pomarède, co-présidents du réseau Résidences pour l’art d’écrire

Guillaume Lanneau, président de la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF)

Alexandra Charroin Spangenberg, présidente du Syndicat de la librairie française (SLF)

François Peyrony, Président du Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)

Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition (SNE)

Organisations régionales

Bruno Boutleux, président de l’Agence livre cinéma et audiovisuel (ALCA) de Nouvelle-Aquitaine

Évelyne Geny, présidente de l’Agence livre & lecture Bourgogne-Franche-Comté

Pascal Mériaux, président de l’Agence régionale du livre & de la lecture Hauts-de-France

Jörn Cambreleng, président de l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jérôme Sion, président de L’Agence unique, Occitanie culture

Esther Merino, présidente de l’Association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine (AENA)

Marc Falvo et Philippe Zytka, représentants légaux de l’Association des éditions des Hauts-de-France

Marie Desplechin, présidente de Bibliocité

Frédérique Pingault, co-présidente de Chez mon libraire, association des libraires indépendants en Auvergne-Rhône-Alpes

Gilles Million, directeur de la Confédération interprofessionnelle du livre (CIL) en Grand Est

Elisabeth Bourgois, présidente de l’association Écrivains des Hauts-de-France

Franck de Crescenzo, président d’Éditeurs du Sud

Caroline Triaureau, présidente de la Fabrique O livres, association des éditeurs en Normandie

Christophe Cassiau-Haurie et Emmanuelle Minault-Richomme, co-présidents d’Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est

Mathilde Chèvre, présidente de JEDI Sud, association des éditeurs jeunesse de la Région Sud

Frédéric Beauvisage, président de l’association Les Libraires d’en haut, réseau des librairies indépendantes des Hauts-de-France

Ronan Ninin, président de Libraires de l’Est, association des libraires indépendants du Grand Est

Cécile Bory Saillant, présidente des Librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine (LINA)

Laurent Layet, président de Librairies en Normandie, association des librairies indépendantes de Normandie

Le Collège décisionnaire de l’association Libraires du Sud

Guillaume Robic, président de Livre et lecture en Bretagne

Liliane Tauru, présidente de La Maison du livre de la Nouvelle-Calédonie

Yves Guilloux, président de Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire

Philippe Normand, président de Normandie livre & lecture

Aline Mothé, présidente de La Réunion des livres

