Johnny Depp prépare la première adaptation anglophone du Maître et Marguerite

L’annonce a été faite lors du Festival international du film de la mer Rouge, où Johnny Depp et les producteurs ont fait une apparition surprise. La production devrait entrer en phase de tournage fin 2026.

Le film est notamment produit par Svetlana Dali et Grace Loh, avec qui l'acteur avait déjà collaboré, en tant que productrices exécutives, sur le Jeanne du Barry de Maiwenn (2023).

Une œuvre longtemps jugée inadaptable

Publié à titre posthume dans les années 1960, Le Maître et Marguerite est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature du XXᵉ siècle. Malgré de nombreuses tentatives, le roman n’a jamais été porté au cinéma en langue anglaise, bien que des cinéastes tels que Roman Polanski, Federico Fellini, Terry Gilliam ou Baz Luhrmann aient, à différentes périodes, envisagé une adaptation.

Le récit se déploie sur plusieurs temporalités entremêlées. Dans le Moscou des années 1930, le diable fait irruption accompagné d’un chat parlant, semant le chaos au sein d’une société gangrenée par la corruption. En parallèle, le film revisite Jérusalem à l’époque de Ponce Pilate, tandis qu’une troisième ligne narrative suit un écrivain persécuté et sa compagne Margarita, prête à tout pour le sauver de l’oppression d’un système totalitaire.

Présentée comme une fable à la fois satirique, fantastique et philosophique, l’œuvre explore l’amour, la liberté artistique et la lutte éternelle entre le bien et le mal, tout en interrogeant le pouvoir de l’art face à l’autoritarisme.

Un projet entouré de tensions juridiques

La production intervient dans un contexte juridique complexe. Svetlana Dali et Grace Loh sont engagées dans un litige avec l’agent de ventes Luminosity Pictures concernant une récente adaptation russophone du roman, réalisée par Michael Lockshin, rappelle Variety.

Ce film a rencontré un important succès en Russie - plus de 5 millions de spectateurs -, et a été distribué en Europe continentale, mais n’a pas été exploité aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Sorti en janvier 2025 dans l’Hexagone, le film a bénéficié d’une distribution limitée, avant d'être acquis par Canal+.

Dans cette affaire, les deux productrices affirment détenir les droits exclusifs et légitimes sur l’œuvre de Boulgakov.

En parallèle du Maître et Marguerite, l’acteur est en discussions avancées pour incarner Ebenezer Scrooge dans une adaptation d'Un chant de Noël pour Paramount Pictures, réalisée par Ti West. Il est également impliqué dans le tournage d'un thriller d’action de Lionsgate, Day Drinker, réalisé par Marc Webb, dans lequel il partagera l’affiche avec Penélope Cruz.

Ces projets constituent ses premiers engagements avec de grands studios américains depuis Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (2018). Une absence expliquée par son divorce et la bataille judiciaire très médiatisée menée contre Amber Heard, qui avait obtenu une ordonnance restrictive contre l'acteur, pour des violences conjugales.

Heard a été condamnée à verser plus de 10 millions $ pour diffamation avec malveillance réelle et Depp à payer 2 millions $ pour des propos diffamatoires de son ancien avocat, Adam Waldman. Fin 2022, un règlement clôt l'affrontement juridique, avec un million $ versé par Amber Heard.

Crédits photo : Johnny Depp (Andy Templeton, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com