Lettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium

Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe (écriture en cours) par Christophe Esnault

Nicolas Demorand,

Bipolaire célèbre de service,

Lors d’une de tes phases maniaques, tu as acheté compulsivement une centaine de montres connectées, toujours dans leurs boîtes. Tu ne les utilises pas et ça encombre ton 16 m² à Château Rouge. Comme toi, j’ai été plusieurs années sous Depakote®.

Et puis après avoir essayé tous les médicaments (toujours comme toi), j’ai trouvé ce qui me stabilise et m’empêche de me placer sous les caméras de surveillance à poil en y allant de gestes obscènes (tu as fait ça aussi, je crois, c’est un grand classique pour nous les Bipos), j’espère que les images ont été archivées et qu’elles seront visibles bientôt sur YouTube (ça va relancer tes ventes).

Donc ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium (celui contenu dans les montres connectées est le meilleur [je les ai tous essayés].

Je te confie ce remède miracle des plus efficace, mais si tu souhaites rester fidèle à ton traitement de soixante médocs par jour, je veux bien que tu m’offres les montres. Tu en gardes une pour être à l’heure à la matinale d’Inter. Parce que sans ton émission régulatrice qui emmène tout le monde au turbin, ce pays, ça serait le grand n’importe quoi.

J’insiste sur ma demande vers toi, la semaine dernière j’étais vraiment very up, j’ai attaqué mon commissariat de quartier avec des lancers de yaourts au citron [livraison d’une palette entière sur le trottoir] avec mon tee-shirt Free Gaza.

Le journal local n’en a même pas parlé.

Peace (et phonétiquement vôtre) N. O

Crédits photo : domaine public

Par Christophe Esnault

Contact : contact@actualitte.com