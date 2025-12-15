Dix romans en lice pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2025

L’Organisation internationale de la Francophonie a dévoilé les dix romans finalistes du Prix des cinq continents de la Francophonie 2026, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la distinction. Sélectionnées parmi 165 ouvrages reçus, ces œuvres proviennent de neuf pays et font apparaître une majorité d’autrices. Les choix ont été arrêtés après plusieurs mois de lecture par six comités répartis sur plusieurs continents. Le ou la lauréat(e) sera annoncé(e) le 19 mars lors de la cérémonie d'anniversaire.
Le 15/12/2025 à 13:19 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/12/2025 à 13:19
0
Commentaires
0
Partages
Cette sélection anniversaire arrive alors que le prix célèbre vingt-cinq années d’existence. Les ouvrages retenus ont été choisis parmi 165 titres reçus. Ils ont été examinés par six comités de lecture répartis en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
Le processus de sélection s’est déroulé sur plusieurs mois, à travers des lectures approfondies et des échanges collectifs. Les comités ont travaillé à partir de critères littéraires communs, tout en veillant à refléter la diversité des écritures et des origines géographiques. La sélection 2026 se distingue par une forte présence d’autrices, qui représentent six des dix finalistes. Elle réunit des écrivaines et écrivains issus de neuf pays.
La sélection rassemble Le sens de la fuite de Hajar Azell (Maroc), Écris et je viendrai de Meryem Belkaïd (Algérie), Les béliers d’Ahmed Fouad Bouras (Algérie), 9bis, rue de l’enfer de François Filleul (Belgique), Ça finit quand, toujours ? d’Agnès Gruda (Canada–Québec), Cette vieille chanson qui brûle d’Alexandre Lenot (France–États-Unis), La danse des pères de Max Lobe (Cameroun–Suisse), Pays amer de Georgia Makhlouf (Liban), Mourir de froid, c’est beau, c’est long, c’est délicieux de Nathalie Plaat (Canada–Québec) et Je remercie la nuit de Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire–France).
Les maisons d’édition associées sont implantées en Afrique du Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Elles vont de structures indépendantes à des éditeurs de diffusion internationale. L’ensemble des titres compose le corpus parmi lequel sera désigné le ou la lauréat(e) de l’édition 2026. La diversité éditoriale fait partie intégrante de l’identité du prix.
Les comités de lecture ont accompagné l’annonce de la sélection d’un avis commun. « Cette sélection met en lumière dix voix qui explorent la complexité du monde contemporain et font de la langue française un territoire de création partagée. Par la diversité de leurs origines, de leurs sensibilités et de leurs écritures, les finalistes 2026 incarnent une Francophonie vivante et plurielle, où la littérature devient un espace de rencontre, de dialogue et de transmission. »
Créé et porté par l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 2001, le Prix des cinq continents distingue chaque année une œuvre de fiction narrative originale d’expression française. Il vise à accompagner l’émergence de talents littéraires et à assurer la visibilité du lauréat et de son œuvre sur la scène internationale. Le nom du ou de la lauréat(e) 2026 sera dévoilé le 19 mars lors de la cérémonie anniversaire du prix.
L'année dernière, la lauréate était Hemley Boum pour Le rêve du pêcheur (Gallimard).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/02/2025
217 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 07/03/2025
315 pages
Collas Emmanuelle
21,90 €
Paru le 07/11/2024
188 pages
Editions Academia
18,50 €
Paru le 27/08/2025
557 pages
Equateurs
23,00 €
Paru le 21/08/2024
240 pages
Editions Denoël
20,00 €
Paru le 07/02/2025
176 pages
Editions Zoé
17,00 €
Paru le 09/01/2025
299 pages
Presses de la Cité
22,00 €
Paru le 21/11/2024
210 pages
PU Montréal
16,00 €
Paru le 30/08/2024
302 pages
Mémoire d'Encrier
22,00 €
Commenter cet article