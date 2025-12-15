Dix romans en lice pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2025

Cette sélection anniversaire arrive alors que le prix célèbre vingt-cinq années d’existence. Les ouvrages retenus ont été choisis parmi 165 titres reçus. Ils ont été examinés par six comités de lecture répartis en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Le processus de sélection s’est déroulé sur plusieurs mois, à travers des lectures approfondies et des échanges collectifs. Les comités ont travaillé à partir de critères littéraires communs, tout en veillant à refléter la diversité des écritures et des origines géographiques. La sélection 2026 se distingue par une forte présence d’autrices, qui représentent six des dix finalistes. Elle réunit des écrivaines et écrivains issus de neuf pays.

Les dix romans finalistes de l’édition 2026

La sélection rassemble Le sens de la fuite de Hajar Azell (Maroc), Écris et je viendrai de Meryem Belkaïd (Algérie), Les béliers d’Ahmed Fouad Bouras (Algérie), 9bis, rue de l’enfer de François Filleul (Belgique), Ça finit quand, toujours ? d’Agnès Gruda (Canada–Québec), Cette vieille chanson qui brûle d’Alexandre Lenot (France–États-Unis), La danse des pères de Max Lobe (Cameroun–Suisse), Pays amer de Georgia Makhlouf (Liban), Mourir de froid, c’est beau, c’est long, c’est délicieux de Nathalie Plaat (Canada–Québec) et Je remercie la nuit de Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire–France).

Les maisons d’édition associées sont implantées en Afrique du Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Elles vont de structures indépendantes à des éditeurs de diffusion internationale. L’ensemble des titres compose le corpus parmi lequel sera désigné le ou la lauréat(e) de l’édition 2026. La diversité éditoriale fait partie intégrante de l’identité du prix.

Une distinction portée par la Francophonie

Les comités de lecture ont accompagné l’annonce de la sélection d’un avis commun. « Cette sélection met en lumière dix voix qui explorent la complexité du monde contemporain et font de la langue française un territoire de création partagée. Par la diversité de leurs origines, de leurs sensibilités et de leurs écritures, les finalistes 2026 incarnent une Francophonie vivante et plurielle, où la littérature devient un espace de rencontre, de dialogue et de transmission. »

Créé et porté par l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 2001, le Prix des cinq continents distingue chaque année une œuvre de fiction narrative originale d’expression française. Il vise à accompagner l’émergence de talents littéraires et à assurer la visibilité du lauréat et de son œuvre sur la scène internationale. Le nom du ou de la lauréat(e) 2026 sera dévoilé le 19 mars lors de la cérémonie anniversaire du prix.

L'année dernière, la lauréate était Hemley Boum pour Le rêve du pêcheur (Gallimard).

