À offrir (ou s’offrir) : 6 livres pour un Noël gourmand et dépaysant

La cuisine comme premier terrain de jeu

La sélection s’ouvre sur la pâtisserie et le plaisir de faire ensemble avec Recettes et bêtises, d’Aurélien Cohen, illustré par Marie Thibault (Solar). Pensé pour les enfants, l’ouvrage mêle recettes, anecdotes et jeux, dans un univers joyeux et accessible. Entre réalisation pas à pas et moments ludiques, les trois amis plongent le lecteur dans leur monde gourmand, où la cuisine devient un terrain de jeu.

Le pain perdu aux épices de Noël en est un exemple emblématique, parfait pour installer l’esprit des fêtes et transmettre le goût de cuisiner dès le plus jeune âge. Parce que c’est d’abord à travers les enfants que la magie de Noël opère.

Quand la curiosité s’invite à table

Une fois les mains farinées et la cuisine animée, l’envie de découvrir ce qui se cache derrière les produits et les saveurs s’impose naturellement. La table devient alors un point de départ vers d’autres horizons, et le voyage peut commencer par le verre. Avec Atlas des vins insolites (Jonglez), Pierrick Bourgault propose une traversée du monde viticole à travers 600 cépages. Photos et cartes accompagnent ce périple, invitant à découvrir des vins étonnants et des terroirs parfois méconnus. Un ouvrage qui se feuillette comme une exploration, nourrissant la curiosité autant que l’imaginaire.

Dormir ailleurs, rêver plus loin

De la découverte des vins à celle des destinations, il n’y a qu’un pas. L’envie de partir se précise, même sans quitter son canapé. Hôtels insolites (Jonglez) rassemble une sélection d’établissements hors du commun à travers le monde. Arènes transformées en hôtels de luxe, igloos à la pointe de la technologie ou maisons coloniales partagées avec des girafes, le livre dresse une liste de lieux spectaculaires qui transforment le séjour en expérience. Une invitation à rêver d’escapades singulières, idéale pour les longues soirées d’hiver.

Le goût du luxe et du temps long

Après ces destinations étonnantes, le voyage se fait plus feutré, recentré sur un lieu emblématique et une certaine idée du raffinement. Le Bristol Paris – Ode à un art de vivre (Flammarion), texte de Laure Verchère revient sur l’histoire du palace, de ses origines à ses héritages encore très présents. À travers cet ouvrage, c’est tout un art de recevoir qui se dessine, marqué par la permanence du luxe, le sens du détail et une tradition d’hospitalité qui traverse le temps.

Le Sud dans l’assiette

Quitter Paris pour descendre vers le Sud se fait alors naturellement. Avec Les grandes tables de la Côte d’Azur (Solar), écrit par Calire Pichon, la gastronomie devient un moyen de parcourir un territoire béni par la mer et le soleil. De Hyères à Menton, en passant par Saint-Tropez, Antibes, Cannes, Nice, le Cap-Ferrat ou Monaco, le livre mêle recettes, produits et récits. Les paysages accompagnent les plats pour une immersion totale dans la grande cuisine du Sud, où le terroir et la lumière occupent une place centrale.

Des cuisines enracinées, des histoires de transmission

Pour refermer cette sélection, le parcours se resserre autour de cuisines profondément enracinées dans leur territoire. Pays basque et Corse – La grande tablée (Solar), signé par Éric Ospital, Antoine et Jean-Baptiste de Rocca Serra, avec un avant-propos de Christian Etchebest et une préface d’Erik Orsenna, propose 951 kilomètres de recettes et de traditions authentiques. À travers reportages et récits, le livre invite à découvrir les terroirs et les savoir-faire de chez eux, là où la cuisine reste un acte de transmission et de partage, au cœur même de l’esprit des fêtes.

Crédit photo : ActuaLitté

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com