Joanna Trollope, romancière britannique à succès, est morte à 82 ans

Autrice de nombreux best-sellers, Joanna Trollope s’est imposée à partir des années 1980 comme une observatrice attentive de la classe moyenne anglaise, en particulier dans les campagnes. Ses romans abordaient les mariages vides de sens, l’adultère, les recompositions familiales et les tensions intimes, souvent avec une sobriété revendiquée et une attention particulière aux personnages féminins.

Ses livres ont parfois été qualifiés, de manière réductrice, de « sagas Aga » - une expression faisant référence au célèbre poêle associé à la bourgeoisie provinciale britannique. Une classification qu’elle rejetait, tout comme les comparaisons fréquentes avec son lointain parent Anthony Trollope, grand romancier victorien du XIXᵉ siècle. Joanna Trollope n’était pas sa descendante directe, mais sa nièce de cinquième génération.

Une œuvre de plus en plus sombre et ambitieuse

Si certains de ses romans mettaient en scène des membres du clergé, notamment La femme du pasteur (The Rector’s Wife) ou Jeux d’orgue (The Choir), Joanna Trollope refusait toute assignation thématique. « Dirait-on que deux romans sur treize suffisent à parler d’obsession ? », interrogeait-elle dans The Independent en 2005, dénonçant des étiquettes « aussi inexactes que paresseuses ».

Née le 9 décembre 1943 à Minchinhampton, dans le Gloucestershire, Joanna Trollope était la fille de Rosemary Hodson, artiste et autrice, et d’Arthur Trollope, banquier. Elle étudia à l’université d’Oxford, avant de travailler quelque temps au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni.

Elle débuta sa carrière littéraire en publiant des romans historiques sous le pseudonyme Caroline Harvey, avant de se tourner vers la fiction contemporaine sous son vrai nom. C’est en 1988, avec The Choir, qu’elle rencontre un large public. Suivront de nombreux romans, dont plusieurs traduits en français, tels que Les Enfants d’une autre, Les Femmes de ses fils ou Une famille, centrés sur les bouleversements intimes de familles appartenant à la classe moyenne rurale anglaise.

Joanna Trollope décrivait elle-même son style avec modestie. « Je ne suis pas une styliste lyrique, on ne me choisirait pas pour une phrase parfaite, et je ne décrirais certainement pas mes romans comme intellectuels », confiait-elle au Guardian en 2006. « Mais c’est une écriture claire et solide. » Plusieurs de ses romans ont été adaptés pour la télévision, notamment La Femme du pasteur, Jeux d’orgue et Une aventure de village (A Village Affair).

En France, les romans de Joanna Trollope ont été publiés et traduits par Autrement, France Loisirs, Belfond, Calmann-Lévy, Plon, Des Deux Terres, ou encore Terra Nova.

En 2019, Joanna Trollope avait été faite commandeur de l’ordre de l’Empire britannique pour services rendus à la littérature, une distinction remise par la reine Élisabeth II. Son éditeur chez Pan Macmillan a salué une autrice « spirituelle, sage et empathique », estimant qu’elle laissait « un héritage remarquable d’observations sociales perspicaces, décrivant les dynamiques familiales avec chaleur, intelligence et un sens aigu des faiblesses humaines », des propos rapportés par The Bookseller.

En 2013, elle s’était essayée à une réécriture moderne de Raison et sentiments de Jane Austen, tout en refusant toute comparaison. « Il y a un gouffre entre être grande et être bonne. Je sais exactement dans quelle catégorie je me situe. »

Par Hocine Bouhadjera

