Une façade retrouvée, mais une trésorerie à soulager, pour la librairie Le Nuage Vert

Située 41 rue Monge, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la librairie s’apprête à célébrer ses 8 ans à la fin du mois de janvier 2026. Depuis son ouverture, Le Nuage Vert s’est imposée comme une adresse dédiée aux littératures de l’imaginaire, proposant des romans de science-fiction, de fantasy, de fantastique et d’horreur, mais aussi des bandes dessinées, des livres pour enfants et des essais.

Très présente en ligne, la librairie diffuse régulièrement les rencontres et tables rondes qu’elle organise, notamment sur Instagram et, plus récemment, sur YouTube, prolongeant ainsi son activité bien au-delà de ses murs.

Une devanture dégradée après plusieurs années

Le Nuage Vert attache une importance particulière à sa façade et à ses vitrines, conçues comme une mise en scène de l’imaginaire. « Nous aimons particulièrement créer de belles vitrines à partir des magnifiques livres des éditeurs d’imaginaire », explique la librairie. Mais avec le temps, l’état de la devanture s’est fortement dégradé.

« Après presque 8 ans, la devanture était très abîmée : peinture écaillée, morceaux de bois pourris, infiltration du côté gauche », détaille l’équipe. La situation est devenue suffisamment préoccupante pour limiter les prises de vue de la façade. « Ces derniers temps, nous évitions au maximum de faire des photos trop larges de la façade de la librairie. »

Face à une dégradation continue, « il était urgent de réparer, surtout que l’ensemble continuait à se dégrader », précise la librairie. Les travaux ont été réalisés en octobre et ont permis de redonner à la façade « sa belle couleur des débuts ». Un changement visible, mais qui a eu un impact direct sur les finances du commerce.

« Un gros trou dans la trésorerie »

Si la librairie indique se porter « mieux qu’en début d’année », elle reconnaît rester fragile. « Les travaux ont un coût et même si la librairie se porte mieux qu’en début d’année, elle reste fragile. Ces travaux ont fait un gros trou dans la trésorerie », explique Le Nuage Vert.

La campagne de financement participatif a été pensée comme un moyen de compenser cette charge imprévue. « Ce financement ne vise pas à sauver la librairie mais à redonner un peu d’air à notre trésorerie », insiste l’équipe.

Les objectifs fixés reflètent cette intention : un premier palier à 1000 €, pour éviter un début d’année trop difficile, un second à 3000 €, afin de couvrir l’intégralité du coût des travaux, et au-delà, la possibilité de remplacer un ordinateur devenu trop lent pour les besoins quotidiens de la librairie.

Un soutien éditorial et artistique affirmé

La collecte bénéficie du soutien de plusieurs maisons d’édition et artistes. La librairie remercie notamment Aux Forges de Vulcain, qui participent avec des cartes et une fresque autour de La Tour de Garde, ainsi que L’Atalante, pour des goodies liés au Disque-Monde de Terry Pratchett et à John Scalzi.

L’illustratrice Thyonesca a, de son côté, réalisé le visuel du marque-page exclusif proposé en contrepartie, initialement créé pour les cinq ans de la librairie.

Parmi les propositions figure une contrepartie singulière : Entre Vénus et Mars, un livre jeunesse publié en 1978 par les éditions du Mascaret. La libraire Éléonore en explique l’origine personnelle. « Ce livre a été écrit par une amie proche de la famille et édité par mes parents il m’en reste un bon nombre d’exemplaires qui nous ont suivis dans nos divers déménagements. »

La campagne propose une large palette de contreparties, allant du marque-page en édition limitée au livre de poche sélectionné selon les goûts du lecteur, en passant par l’exposition de coups de cœur en vitrine pendant un mois, des packs éditoriaux, des goodies, ou encore la privatisation de la librairie pour une soirée destinée aux entreprises, associations ou particuliers.

Crédits photo : Le Nuage Vert

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com