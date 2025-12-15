Emmanuel Carrère reçoit le Prix Grand Continent au sommet des Alpes

Kolkhoze se présente comme une œuvre hybride, à la croisée du roman, du récit policier et du livre d’histoire. Le texte explore l’histoire de la famille d’Emmanuel Carrère sur quatre générations, en mettant au centre la figure de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse. Le livre déploie un récit intime tout en s’inscrivant dans une trajectoire historique plus large, traversée par les bouleversements de l’Europe centrale et orientale.

Le roman fonctionne comme un miroir de La promesse de l’aube, en proposant une plongée dans une histoire familiale marquée par les tensions entre héritage français et racines russo-géorgiennes. Cette double inscription permet d’aborder les complexités politiques et culturelles d’un continent en constante recomposition.

Si la relation entre l’auteur et sa mère occupe une place centrale, le récit accorde également une attention importante à la figure du père et à la relation conjugale des parents. À travers cette exploration familiale, le livre cherche une portée plus universelle. Le choix de la première personne renforce cette dimension, en assumant pleinement la subjectivité du narrateur.

Un « livre-continent » au cœur du projet du Prix Grand Continent

Le jury du Prix Grand Continent a retenu Kolkhoze comme une œuvre représentative d’un « grand récit européen ». Par son ampleur chronologique, le roman traverse deux siècles d’histoire, du monde d’avant la Première Guerre mondiale à celui marqué par l’invasion de l’Ukraine. Le livre propose une lecture du continent à travers des trajectoires individuelles, familiales et politiques entremêlées.

Cette approche correspond à l’ambition du Prix Grand Continent, qui vise à distinguer une œuvre de fiction capable de raconter l’Europe dans sa complexité. Le roman d’Emmanuel Carrère a été désigné comme le livre européen de l’année. Le jury du Prix Grand Continent 2025 est composé de Patrick Boucheron, Giuliano Da Empoli, Barbara Cassin, Peter Stephan Jungk, Andrea Marcolongo, Tomasz Różycki et Karina Sainz Borgo.

La remise du prix s’est déroulée au sommet des Alpes, dans un cadre symbolique pour une distinction à vocation européenne. Emmanuel Carrère y a prononcé un discours, présenté comme son premier dans un tel lieu. Il a remercié le jury et les organisateurs pour cette reconnaissance.

Son discours sur la lucidité et l’espoir

Emmanuel Carrère a livré un discours face au Mont Cervin, à 3883 mètres d'altitude, centré sur la manière d’appréhender les crises contemporaines. Il a opposé deux visions du monde actuel, l’une relativement optimiste, l’autre radicalement pessimiste, en soulignant les motifs d’angoisse propres à notre époque. Il a évoqué notamment la surpopulation, le désastre écologique, les migrations, l’intelligence artificielle et l’affaiblissement des valeurs démocratiques.

L’écrivain a insisté sur l’importance de la conscience historique et de la compréhension des phénomènes en cours. Il a rappelé son attachement à la narration comme outil privilégié pour donner forme à cette compréhension. À ce titre, il a cité plusieurs auteurs et penseurs qui, selon lui, contribuent à cartographier un monde devenu illisible.

En conclusion, Emmanuel Carrère a évoqué la lucidité comme une possible source d’espoir, même partiel. Il a salué le travail intellectuel porté par Le Grand Continent et son équipe, avant de remercier le public pour l’écoute accordée à son intervention. « Je vous avais promis un discours plein d’espoir. Merci de l’avoir écouté. Merci pour ce prix. »

Soutien à la traduction et à la diffusion internationale

Au-delà de la distinction symbolique, le Prix Grand Continent s’accompagne d’un soutien concret à la circulation de l’œuvre. Grâce à l’appui de la Fondation Simone et Cino del Duca, de la Fondation Jan Michalski et d’Anne Dias, le prix participera au financement des traductions de Kolkhoze.

Des éditions en espagnol, italien, allemand et polonais sont prévues dans le courant de l’année. La promotion du livre sera assurée dans chacune de ces aires linguistiques.

L'année dernière, la lauréate était Martina Hefter pour Hey guten Morgen, wie geht es dir?.

