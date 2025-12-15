François Mitterrand, une autre vie possible : un portrait inédit et littéraire diffusé sur LCP

LCP diffuse jeudi 8 janvier à 20h40, dans le cadre de l’émission DébatDoc, le documentaire inédit François Mitterrand, une autre vie possible. Coproduit par l’INA et LCP, le film est écrit et raconté par Mazarine Pingeot, avec des textes de François Mitterrand interprétés par Patrick Mille, et réalisé par Catherine Aventurier.
Le 15/12/2025 à 11:44 par Hocine Bouhadjera
15/12/2025 à 11:44
Le documentaire sera rediffusé dimanche 11 janvier à 00h40 (documentaire seul) et jeudi 15 janvier à 00h40 (dans DébatDoc). Il est également disponible en replay sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et france.tv jusqu’au 4 janvier 2029.
Trente ans après la disparition de François Mitterrand, ce film propose une exploration de sa vie intérieure et de son parcours à travers un angle rarement abordé : celui de l’écrivain qu’il n’a jamais cessé d’être. Le regard porté est celui de sa fille, philosophe et écrivaine, qui entreprend de lire les textes laissés par son père et d’interroger l’héritage qu’ils dessinent.
En 1981, François Mitterrand confiait à la photographe Gisèle Freund, chargée de son portrait officiel : « Tenez compte que je suis un écrivain avant d’être un homme politique ». Il restera le seul président de la Ve République à poser devant une bibliothèque, un livre à la main. De l’enfant lecteur passionné à l’élu polygraphe, de ses discours à ses amitiés littéraires, en passant par l’ensemble formé par Lettres à Anne et le Journal pour Anne - plus d’un millier de pages écrites entre 1962 et 1995 -, la trajectoire de François Mitterrand apparaît indissociable du champ littéraire.
Le film pose plusieurs questions : François Mitterrand était-il en paix avec son choix de la vie politique ? Et si son parcours public avait été enchâssé dans une existence plus vaste et plus intime, celle de la littérature ? À l’occasion des trente ans de sa disparition, Mazarine Pingeot mène ce récit à la fois comme fille et comme femme de lettres, attentive à la crise démocratique contemporaine. À travers son regard se dessine un homme profondément habité par la langue française, dont la vision du monde et la pratique du pouvoir furent façonnées par les mots.
Réalisé par Catherine Aventurier, le documentaire mêle archives peu connues, manuscrits, photographies et lettres inédites. Mazarine Pingeot y interroge pour la première fois à l’écran l’héritage de son père, et questionne ce que deviennent le goût des mots et le temps long dans une civilisation marquée par l’instant.
D’une durée de 52 minutes, François Mitterrand, une autre vie possible est produit par Isabelle Foucrier. Il bénéficie du soutien du Département des Landes et de l’Institut François Mitterrand, dans le cadre du cycle commémoratif du trentième anniversaire de la disparition de François Mitterrand.
La diffusion est suivie d’un débat présenté par Jean-Pierre Gratien, réunissant Georges-Marc Benamou, producteur et journaliste, Gaspard Gantzer, ancien conseiller de Bertrand Delanoë, Laurent Fabius et François Hollande, ainsi qu’Émilie Zapalski, éditorialiste politique et fondatrice de l’agence Émilie Conseil.
Crédits photo : Débatdoc-François Mitterrand, une autre vie possible / Copyright : LCP-Assemblée nationale, INA
Par Hocine Bouhadjera
