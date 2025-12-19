Une femme, une errance, une voix : L’Esprit de sel de Guillaume Viry

Ita naît et grandit à Sieradz, petite ville pauvre où ses parents, Mendel le marchand de harengs et Pessa, tentent de survivre. Juive, sans ressources, elle rêve d’un ailleurs avec Jozef, le fils du vendeur de montres : ouvrir une boutique, rejoindre une grande ville, voir la mer. Mais les morts s’enchaînent, les départs aussi. Quand ses proches disparaissent ou s’exilent en Amérique, Ita reste seule, contrainte de quitter sa ville natale.

Commence alors une errance qui la mène de Liège à Ostende, de Bruxelles à Paris, avec pour seul talisman un dé à coudre que sa mère lui a confié comme une promesse de survie. Le récit progresse par retours, silences et reprises, porté par une langue scandée, presque musicale, qui mêle récit, poème et tragédie.

Sans jamais s’appesantir, le texte avance jusqu’à l’aube du 16 juillet 1942, point d’aboutissement d’un destin broyé par l’histoire. Un livre tendu, habité, construit comme une œuvre musicale où chaque mot résonne longtemps après la dernière page.

Les éditions du Canoë vous proposent les premières pages en avant-première :

Guillaume Viry poursuit avec L’Esprit de sel une écriture singulière où la voix prime sur l’intrigue. Après L’Appelé, remarqué en librairie et lors de rencontres littéraires, et salué par plusieurs prix, il confirme une manière d’écrire qui fait dialoguer le texte avec le rythme, le souffle et le silence.

Son parcours de comédien, sur scène comme à l’écran, irrigue une prose incarnée, attentive à la musicalité de la phrase et à la tension dramatique. Chez lui, le récit ne se contente pas de raconter : il fait entendre une voix, persistante, qui continue de vibrer bien après la lecture.

Par Clotilde Martin

