La résistance humaine face aux géants mécaniques

Au milieu des décombres, Soni, un jeune récupérateur débrouillard, rêve de liberté. Avec son fidèle chien Dumpling, il écume les décharges à la recherche de pièces détachées. Un jour, il découvre un mystérieux générateur au cœur d’un ancien mécha de guerre.

Et si cette trouvaille changeait tout ? Mais quand Dumpling est grièvement blessé, Soni n’a plus le choix : pour sauver son chien, le jeune garçon doit vendre son mécha… quitte à s’aventurer dans les bas-fonds dangereux de la cité et à affronter le gang des Majanghs. Mais rien ne va se passer comme prévu. Soni pourrait se retrouver malgré lui dans l’arène du tournoi First Strike, où humains et Phantoms s’affrontent dans des combats titanesques ! Piégé, il va devoir prouver sa valeur ou périr…

Christophe Alliel revient chez Glénat avec une nouvelle série de science-fiction où un inséparable duo pourrait changer la face du monde.

Entre combats de robots, secrets de guerre et dépassement de soi, le premier album de cette tétralogie pleine d’action et d’émotion nous emporte vers des aventures titanesques où l’acier va plier face au courage d’un garçon.

Les éditions Glénat vous proposent les premières pages en avant-première :

CHRISTOPHE ALLIEL est un auteur et dessinateur de bande dessinée né en 1985. Il débute sa carrière dans les pages de Lanfeust mag’, puis signe en 2007 les dessins de sa première série de BD Les Terres de Caël sur un scénario de Syde. En 2011, après être passé par le Zarmatelier marseillais et avoir participé au Kookaburra Universe, il dessine la série Spynest en collaboration avec Jean-Luc Sala. En 2014, il œuvre avec Clément Baloup sur le one-shot Le Vent de la hyène.

À partir de 2017, il débute le diptyque Les Chiens de Pripyat avec Aurélien Ducoudray au scénario et publié dans la collection « Grand Angle ». En 2019, toujours avec Aurélien Ducoudray, il lance la série Maïdan Love. Chez Glénat, il signe en 2022 la série jeunesse Les Mondes électriques, une œuvre post-apocalyptique. Il réside près de TOULON.



Parution le 2 janvier 2026.

