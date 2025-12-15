Premier tome d'une collection de romans éco-conscients pour les 9-12 ans

Elena sur les traces du loup, un polar vert pour éveiller l’esprit critique des 9–12 ans

Dans les Pyrénées, les vacances d’Elena, Lise et Tom basculent lorsqu’une série d’attaques de troupeaux sème le trouble dans la vallée. Un loup rôde-t-il vraiment ? En rencontrant éleveurs, habitants et protecteurs de la nature, les trois jeunes héros découvrent un territoire où émotions, colères, doutes et convictions s’entrechoquent.

Elena sur les traces du loup entraîne les lectrices et lecteurs de 9 à 12 ans dans une enquête captivante au cœur des enjeux de biodiversité, invitant chacun·e à exercer son esprit critique plutôt qu’à adopter une vérité toute faite.

Ce roman est le premier tome de la collection Crimes contre Nature, imaginée et écrite à quatre mains par une mère et sa fille.

Isabelle Bourdial, ancienne journaliste à Science & Vie et diplômée de criminalistique, écrit des romans policiers. Claire-Marine Alemany a orienté sa carrière vers la communication éco-socio-responsable. Ensemble, elles ont voulu réunir leurs deux univers : transmettre une culture du vivant tout en donnant aux jeunes le goût de l’investigation.

Dans ces polars éco-conscients, les enfants suivent une enquête, recueillent des indices, confrontent des points de vue et se forgent leur propre opinion. Une manière ludique et immersive d’aborder les questions environnementales qui traversent notre époque.

Pour ce premier tome, les autrices ont choisi l’auto-édition avec une impression via Bookelis en France, en quantité raisonnée, sans stockage inutile. Le roman (format 13x18 cm, 120 pages, 9,90 €) est actuellement en production pour une sortie début décembre.

Afin de lancer la collection et donner vie à cette aventure littéraire, une campagne de prévente est ouverte jusqu’au 6 décembre sur Ulule. Chaque participation est décisive : elle permet non seulement de soutenir un projet indépendant, mais aussi d’encourager une littérature jeunesse qui ouvre au débat, à la curiosité et au respect du vivant.

