Fondées en 1988, les éditions møtus en liquidation judiciaire

Association ouverte en 1988, en Normandie, la maison d'édition møtus a commencé ses activités dans la poésie, avant de bifurquer en 1992 vers la littérature jeunesse, sans pour autant se départir d'une approche particulière.

« Nous tentons de ne pas imposer, de dire, mais de rester toujours ouverts, de faire confiance aux jeunes lecteurs dont l’imagination est si riche et si fertile. Nos ouvrages poétiques s’adressent au cœur, et aux yeux, avec les magnifiques images, et aux oreilles, et au toucher par le grain du papier, et au goût par la saveur des mots », expliquait François David à la Revue des livres pour enfants, en avril 2018, à l'occasion des 30 ans de la structure.

Un an plus tard, François David confiait møtus à un proche, Pierre Lenganey, qui avait déjà repris en 2017 la librairie Le Passage, située à Alençon (Orne). « Il voulait passer la main, se consacrer notamment à sa propre écriture. J’ai dit oui tout de suite ! L’édition a toujours été ma première passion, et j’ai déjà fondé deux maisons d’édition… François David a su développer un très beau catalogue avec plus de 150 titres dont une douzaine ont été traduits en dix langues. De même, beaucoup d’ouvrages ont dépassé les 10.000 exemplaires vendus », expliquait alors Lenganey à L'Orne Hebdo.

À l'occasion de cette passation, møtus rejoignait Le Passage, mais François David restait éditeur au sein de la maison. En 2023, Pierre Lenganey avait fondé la société Graines de Plumes, basée à Caen, pour abriter les éditions møtus.

Librairie sauvée, maison liquidée

La liquidation judiciaire de Graines de Plumes, donc des éditions møtus, survient quelques mois après le placement en redressement judiciaire de la librairie Le Passage, en mars 2025.

« Dans le cadre de la procédure, nous avons présenté un plan de redressement. L’administrateur judiciaire et le juge-commissaire du tribunal de commerce ont estimé qu’il était préférable de mettre la librairie en vente », expliquait en juin dernier Pierre Lenganey à Ouest-France au sujet du commerce.

En octobre, la proposition de six investisseurs ornais a été validée : « Nous allons investir quelques centaines de milliers d'euros pour proposer une offre attrayante et acheter de nouveaux livres », détaillait alors Gabriel Bonnaud, actionnaire principal et président de la librairie, auprès de France 3 Normandie.

Malheureusement, la maison d'édition møtus n'entrait pas dans ce plan de reprise, et sa liquidation a été prononcée par le tribunal de commerce de Caen.

La structure semblait toutefois en sommeil depuis quelques mois, puisque ses dernières parutions remontent à la fin d'année 2024, avec Bleu, d'Alice Brière-Haquet et Élise Carpentier, La grande parenthèse, de Simon Hureau, ou encore Peau d'loup, d'Evanne Dufeil.

Nous avons tenté de joindre Pierre Lenganey et François David, et mettrons cet article à jour en cas de précisions.

Photographie : Éditions møtus

Par Antoine Oury

