10 ans d’éloquence : l’héritage et l'avenir de Lysias Paris VIII, association de l’Université Paris 8

Il y a des dates qui comptent, et des instants qui marquent. Il y a dix ans, une graine d’audace, de passion et de verbe était plantée à l’Université Paris 8. Aujourd’hui, l’association Lysias Paris VIII célèbre avec fierté, ses dix ans. Dix ans d’éloquence, de victoires et de joies.

Née dans l’élan de la Conférence nationale Lysias (le plus grand concours d’éloquence juridique de France), notre association a posé ses premières fondations en décembre 2014 avec l’élection de son premier bureau. Depuis cette création, l’association Lysias Paris VIII est reconnue comme l’association d’éloquence juridique de l’Université Paris 8.

La mission de notre association est de promouvoir l’art oratoire et le raisonnement juridique au sein de la communauté étudiante. Nous y parvenons grâce à l’organisation annuelle du prestigieux Concours (Local) Lysias Paris VIII. Ce concours offre aux étudiant.e.s en droit, de la première année de Licence jusqu’au Master, l’opportunité de se glisser dans le rôle d’un avocat ou du ministère public, lors de procès fictifs. Les sujets abordés varient selon le niveau d’étude.

Les étudiants de première année (L1) plaident sur des sujets de droit civil, les deuxièmes années (L2) s’affrontent sur des cas de droit pénal, tandis que les étudiants de L3 et de Master abordent des sujets d’éloquence.

Pour assurer le succès de nos candidats, et pour leur permettre de développer leur aisance à l’oral, leur capacité de conviction et de persuasion, nous organisons chaque année des formations théâtrales, juridiques ou axées sur l’éloquence.

C’est grâce à cette préparation rigoureuse que nos candidats se sont distingués sur la scène nationale, à l’image de Caroline Barre, étudiante de Paris VIII ayant remporté le Concours National L2 en 2018, et de Rym Saadi-Guillou, s’étant qualifiée en demi-finale de l’édition 2024-2025 du Concours National de la Conférence Lysias (plus grand concours d’éloquence juridique de France). Ces succès témoignent de l’impact de nos actions au sein de l’Université Paris 8 et au-delà.

Aujourd’hui, nous célébrons les 10 ans de cette aventure. Ce 10e anniversaire n’est pas seulement une fête. Il est une reconnaissance de la sagesse et de la détermination de tous ceux qui ont contribué à faire rayonner Lysias.

Pour commémorer cette étape significative, l’association Lysias Paris VIII, portée par le bureau de la Xe édition, organise une cérémonie spéciale le samedi 31 janvier 2026 à l’Université Paris 8. Le programme de cette journée est conçu pour être à la fois solennel et convivial. Il inclura la projection d’un court-métrage rétrospectif couvrant la décennie écoulée, ainsi que des témoignages d’enseignants, d’avocats et d’anciens candidats de Lysias.

L’événement sera couronné par le « Concours des 10 ans », une joute oratoire exceptionnelle qui verra s’affronter, d’anciens lauréats et candidats du Concours Lysias Paris VIII. Ce moment d’échanges, de souvenirs et de joutes oratoires sera clôturé par un « cocktail convivial » et les remerciements du bureau de la Xᵉ édition. Le bureau de la Xᵉ édition est résolu à continuer de perfectionner ce concours pour qu’il reste un moteur d’excellence à l’Université Paris 8.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux fondateurs de l’association, ainsi qu’à l’ensemble des membres qui s’y sont investis de 2014 à aujourd’hui. L’histoire continue, et nous sommes impatients de révéler les talents qui marqueront la prochaine décennie !

Crédits photo : Lysias l'orateur grec ; Parc de Versailles, Rond-Point des Philosophes. Jean Dedieu1850 - Coyau, CC BY SA '4.0

