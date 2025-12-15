J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 6. Paris, en décembre, a ce talent presque indécent : faire croire que tout peut encore s’arranger.
Le 15/12/2025 à 11:19 par Victoire
15/12/2025 à 11:19
Les guirlandes flottent au-dessus des trottoirs comme des promesses provisoires. Les vitrines débordent de lumière, trop, comme si la ville tentait de masquer ses fissures sous une couche de doré. Le froid oblige à marcher plus près les uns des autres, à ralentir, à se parler.
Mes filles avancent devant moi, emmitouflées, occupées à des débats d’une gravité absolue : quelle boulangerie fait la meilleure brioche du quartier, et si le Père Noël préfère le chocolat chaud au lait tiède après sa tournée. Je les regarde comme on regarde un miracle ordinaire. J’aimerais suspendre cet instant.
Mais je n’interviens pas. Je laisse Paris faire son numéro. Je laisse Noël raconter sa version des faits.
Et c’est là que tout glisse.
Le passé revient sans frapper, sûr de sa place. Il s’installe à côté de moi comme quelqu’un qu’on n’a jamais vraiment quitté.
La première vitrine, c’est celle d’une librairie. Une librairie avec des tables un peu bancales, des piles qui débordent, et cette odeur particulière de papier et de poussière tiède.
Ma fille s’arrête net devant la vitrine et m’attrape la manche, comme si j’allais rater l’événement du siècle.
— Maman. MAMAN. Regarde ça.
Je regarde. En rayon. Là. Un des livres que nous avons édités.
— C’est ton livre ?
— Non. Celui de Charlotte. J’ai aidé pour qu’il soit là.
Elle plisse les yeux, réfléchit très fort. On entend presque les engrenages.
— Donc si t’avais pas aidé… il existerait pas ?
Puis, verdict final, ton de juge suprême :
— Bah alors il est super important. On devrait le dire au Père Noël.
Je n’ai rien à ajouter. Je ferme juste les yeux une seconde. Immédiatement, sans effort, tout me revient.
Je me souviens des premiers jours dans ce monde si particulier. L’édition rêvée de loin, et l’édition telle que je l’ai vécue. La première fois où je suis devenue éditrice. J’étais arrivée pleine de fierté, persuadée que j’avais enfin trouvé ma place — et, contre toute attente, j’avais eu raison. C’était un miracle de Noël. On était en été. Peu importe.
C’était l’édition que j’avais rêvée adolescente. Exigeante, vivante. Une maison où les livres sont des choses précieuses. Où l’on se bat pour des textes, pour des auteurs, pour des idées. Où les discussions sont longues, parfois épuisantes. Où les décisions se prennent à plusieurs, avec des visages autour de la table.
Je me souviens de cette sensation très nette : entrer dans une famille qui fonctionne déjà, et y être accueillie sans méfiance. On me fait confiance vite. On me laisse faire. Mon regard compte, mes projets ont un sens. J’évolue dans un endroit où l’on peut être ambitieuse sans être prédatrice, exigeante sans être cruelle, engagée sans être broyée. On travaille beaucoup trop — un autre sujet. Et surtout, on ne savait pas encore que nous étions interchangeables.
J’étais naïve. Je ne savais pas que c’était fragile. Je n’imaginais pas que ce modèle pouvait disparaître.
Je frissonne et reprends le chemin.
Un peu plus loin, une boule de Noël rouge oscille au-dessus d’un stand éphémère. Elle capte la lumière, attire le regard. Et avec elle surgissent les autres. John. Paul. Alice.
Les rencontres qui ne figurent sur aucun organigramme. Des gens reliés par la même obsession douce : les livres. On parle trop, on refait le monde autour de cafés avalés trop vite, on déjeune sans voir l’heure passer. On échange des regards complices à la sortie de réunions absurdes. Et on rit — pas pour faire joli, mais parce que cette passion-là nous porte vraiment.
John, son calme qui rassure même quand tout part en vrille. Paul, sa manière de dire les choses sans anesthésie, mais toujours au bon endroit. Alice, sa vivacité d’esprit et cette élégance rare à rester debout quand le sol se dérobe.
Je m’étais dit, très simplement : voilà. C’est eux. Ma famille professionnelle. Celle que je choisis.
Un carillon tinte à l’entrée d’un magasin de jouets. Le bruit me tire ailleurs, encore.
Je me souviens de mes auteurs. Des premiers voyages à l’autre bout du monde. La colo’ du boulot, comme on l’appelait. Les trains à l’aube, les hôtels anonymes, les cafés trop serrés, les librairies minuscules, mais pleines à craquer d’humanité.
Je les revois attendre leur tour, trembler un peu, sourire beaucoup. Je revois leurs visages quand ils comprenaient que leur livre existait vraiment, hors de leur tête, hors de leur solitude. On formait une troupe, liée par quelque chose de plus fort que les contrats : la confiance.
J’étais utile.
Nécessaire.
À ma place.
C’était ça, l’édition heureuse.
Pas rentable.
Pas spectaculaire.
Vivante.
Un sapin illuminé, trop grand, trop parfait, me renvoie à une autre rencontre.
Xavier. Convaincu que les livres peuvent encore compter. Qu’ils peuvent changer la vie des gens, à commencer par la mienne ! Quand il parlait, on avait cette impression dangereuse que le système pouvait être humain. Il m’avait dit : on va vous accompagner. J’y avais cru. Totalement.
Mon téléphone vibre dans ma poche. Un sursaut minuscule, mais suffisant pour fissurer l’instant.
La veille d’un réveillon, il avait vibré aussi. La voix de Xavier, fatiguée. Cette phrase simple : je pars. Chez moi, j’avais regardé les guirlandes, le sapin, le décor parfait du bonheur obligatoire. Et quelque chose s’était éteint. Sur le moment, je ne l’avais pas compris. Avec le recul, tout était déjà écrit.
Le présent revient. La rue. Le froid. Le bruit.
Le mail du directeur général est toujours là, en moi. Il est entré par effraction. Il s’est installé quelque part entre le diaphragme et l’instinct de survie. Des bribes de phrases remontent :
Après concertation interne… aucune solution opérationnelle satisfaisante…
Je le sais maintenant : ce n’est pas moi qui ai failli. C’est l’édifice au-dessus qui vacille et qui cherche un corps à pousser pour masquer sa chute. Une vieille technique. Un sacrifice propre.
Le contexte a largement évolué.
Il n’y a jamais eu de conflit. Jamais de débat. Juste une asphyxie méthodique. On regarde mourir à distance, café à la main. Si ça s’effondre, on appelle ça une démonstration. Si ça résiste, on s’en attribue le mérite.
Engager une négociation amiable.
Je marche avec mes filles. Le monde continue. Noël scintille comme si de rien n’était.
Je suis plus lourde.
Pas blessée.
Chargée.
Armée.
La honte a changé de camp. Moi, j’ai la lucidité. Et la lucidité, ici, est une arme. Ce que j’ai aimé, ce que j’ai construit, ce que j’ai défendu, on ne pourra pas me l’enlever. Pas même avec un PowerPoint de quarante-huit slides et un audit prétendument indépendant. Personne ne viendra m’expliquer que ça n’a jamais existé. J’ai des témoins. Et des livres.
Ils pensent me sortir proprement. Ils pensent que je vais baisser la tête, signer, remercier pour l’expérience, disparaître dans le décor.
Erreur de calcul.
Ils vont découvrir ce que ça coûte d’attaquer quelqu’un qui n’a plus rien à perdre et absolument tout à défendre.
La suite ne sera pas élégante.
Elle sera précise.
Le sang, ils l’ont déjà renommé.
Sortie de contrat.
Retrouvez l'épisode 5 : “À ce niveau d’effondrement, j’aurais accepté n’importe quoi”
Crédits photo : Réalité, sortie de secours de Marc-Antoine Mathieu à Angoulême - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Victoire
Contact :
