Chez Interforum, l’inquiétude des salariés déclenche un droit d’alerte économique

La demande, adressée à la présidence et au secrétariat du CSE central, s’inscrit dans un contexte précis, récent, et profondément déstabilisant pour les salariés. Dix jours après la réintégration des équipes sur le site du 92 avenue de France, l’annonce de la suppression de 132 postes chez CMI France est venue percuter de plein fouet un équilibre déjà fragile. Le calendrier — à l’approche des fêtes de fin d’année — n’a fait qu’accentuer le choc.

Une accumulation de signaux préoccupants

Dans son courrier, FO ne se contente pas de dénoncer une décision brutale. Le syndicat décrit un faisceau d’éléments convergents, patiemment observés, qui nourrissent une inquiétude profonde sur la stratégie de l’actionnaire et ses conséquences pour Interforum. L’absence persistante de visibilité sur les orientations économiques et organisationnelles du groupe y occupe une place centrale. Une opacité d’autant plus problématique qu’elle est, selon FO, corroborée par les constats déjà formulés dans les rapports Technologia.

À cela s’ajoutent des craintes explicites sur la pérennité de l’entreprise, la sécurité des emplois, mais aussi sur les conditions de travail et la politique sociale à venir. Le tableau dressé est sévère : une gouvernance perçue comme aveugle, brutale, et surtout déconnectée de la réalité vécue par les équipes. Progressivement, la défiance s’est installée. Elle est désormais assumée, formulée, presque revendiquée.

Car derrière les chiffres et les décisions stratégiques, il y a un sentiment largement partagé : celui que les salariés paient, une fois encore, des choix dont ils ne sont ni les auteurs ni les bénéficiaires. Une rupture de confiance, difficile à réparer.

Interpeller la direction, noir sur blanc

Le droit d’alerte économique ne se déclenche pas à la légère. Il commence par une série de questions précises, écrites, adressées à la direction. FO en formule plusieurs, sans détour, et sur des points sensibles.

Quelles sont aujourd’hui les prévisions d’activité pour Interforum ? Existe-t-il un plan à moyen terme actualisé ? Quelles seront les conséquences, sociales et financières, des suppressions de postes chez CMI sur le périmètre Interforum ?

D’autres interrogations, plus concrètes encore, affleurent : l’éventuelle réintégration de salariés de CMI, la prise en charge de locaux auparavant occupés par cette entité, ou encore la perspective — redoutée — d’un plan social ou de suppressions de postes ciblant Interforum.

Une question, enfin, traverse l’ensemble du courrier, en filigrane : les pressions ressenties par les salariés ont-elles pour objectif d’encourager des départs volontaires, afin de limiter l’ampleur d’une restructuration à venir ? Ces questions appellent des réponses claires. Et surtout, opposables.

Le droit d’alerte, un cadre juridique à part

Un avocat spécialisé, sollicité en parallèle, le rappelle à ActuaLitté : le droit d’alerte économique constitue une procédure spécifique, distincte des consultations habituelles du CSE. Il peut être exercé une fois par exercice, à tout moment, dès lors que des faits préoccupants sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi ou la situation économique de l’entreprise.

La mécanique est bien huilée. Si les réponses de la direction sont jugées insuffisantes ou peu convaincantes, le CSE peut décider de déclencher formellement l’alerte et de désigner un expert indépendant. Ce dernier ne se contente pas d’un audit financier classique. Il analyse la stratégie, identifie les zones de fragilité, les foyers de pertes éventuels, et produit un rapport assorti de propositions.

Un document clé, à forte portée politique et sociale. Car il ne reste pas cantonné aux instances représentatives : il est transmis au conseil d’administration, autrement dit à l’organe de gouvernance où siègent les représentants de l’actionnaire.

Une procédure rarement neutre

Dans la pratique, le droit d’alerte économique est souvent perçu comme l’antichambre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Non parce qu’il le déclenche mécaniquement, mais parce qu’il intervient à un moment charnière : celui où les budgets dérapent, où les déficits s’accumulent, où la stratégie de court terme devient floue.

L’expert mandaté dans ce cadre ne contraint pas juridiquement la direction. Mais son analyse structure le rapport de forces. Elle documente, anticipe, éclaire. Elle permet aussi de distinguer ce qui relève d’une difficulté conjoncturelle — surmontable — et ce qui annonce une restructuration plus profonde.

D’où l’intérêt, souvent souligné par les praticiens du droit social, de déclencher l’alerte suffisamment tôt. Quand l’entreprise fonctionne encore, mais que les signaux d’alerte se multiplient. Quand il est encore possible, peut-être, d’infléchir une trajectoire.

Une séquence décisive pour Interforum

En demandant l’inscription du droit d’alerte à l’ordre du jour du CSE central, FO ne préjuge pas de l’avenir. Le syndicat pose un cadre. Il exige de la clarté là où règne l’incertitude, des réponses là où s’installent les rumeurs, une parole engageante là où domine le silence.

Reste désormais à savoir comment la direction répondra. Rassurera-t-elle le CSE par des éléments précis et étayés ? Ou ouvrira-t-elle, par ses silences ou ses ambiguïtés, la voie à une alerte formelle et à l’intervention d’un expert ? Dans un groupe où la confiance semble sérieusement entamée, la séquence qui s’ouvre pourrait bien peser lourd. Très lourd, même, sur l’avenir social et économique d’Interforum.

Sollicitée, la direction du groupe Editis n'a pas répondu à nos demandes de précisions.

