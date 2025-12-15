Le Top 20 des langues dans le monde

1. Anglais [1,5 milliard de locuteurs]

La langue anglaise est non seulement la langue de Shakespeare, mais aussi la langue internationale la plus parlée au monde et la plus utilisée sur l’internet, mais elle se classe troisième pour le nombre de locuteurs natifs, après le chinois mandarin et l’espagnol.

2. Chinois mandarin [1,2 milliard de locuteurs]

Langue la plus parlée au monde en nombre de locuteurs natifs, le chinois mandarin est d’abord la langue du nord-est et du sud-ouest de la Chine continentale avant de devenir la langue véhiculaire du pays. Quant au chinois cantonais, il est surtout parlé dans le sud de la Chine et à Hong Kong.

3. Hindi [610 millions de locuteurs]

L’hindi est surtout parlé dans le nord et le centre de l’Inde, avec 40 % de locuteurs natifs dans le pays. Il est la première langue parlée en Inde, la deuxième langue étant le bengali. Issu du sanskrit (tout comme le bengali), l’hindi est censé servir de langue véhiculaire en Inde et cette langue est donc enseignée dans tout le pays.

4. Espagnol [559 millions de locuteurs]

L’espagnol est parlé non seulement en Espagne, mais aussi sur tout le continent américain, surtout dans les pays dont l’histoire est associée à l’expansion coloniale espagnole. L’espagnol se situe au deuxième rang mondial pour le nombre de locuteurs natifs. Il est l’une des six langues officielles des Nations Unies.

5. Arabe standard [335 millions de locuteurs]

L’arabe standard désigne l’arabe enseigné dans les établissements scolaires et utilisé dans les médias, l’édition et les contextes formels. Il est l’une des six langues officielles des Nations Unies. L’arabe standard et l’arabe classique constituent l’arabe littéral, qui se distingue de l’arabe coranique et de l’arabe dialectal.

6. Français [312 millions de locuteurs]

Le français, langue de la francophonie, est la deuxième langue étrangère la plus enseignée au monde, après l’anglais. Le français serait aussi la quatrième langue de l’internet après l’anglais, l’espagnol et le chinois mandarin. Il est l’une des six langues officielles des Nations Unies.

7. Bengali [285 millions de locuteurs]

Surtout parlé au nord de l’Inde et au Bengladesh, le bengali est la deuxième langue parlée en Inde, après l’hindi. Issu du sanskrit (tout comme l’hindi), le bengali est la langue officielle de certains États indiens et la langue officielle du Bengladesh.

8. Portugais [267 millions de locuteurs]

Le portugais est non seulement la langue du Portugal, mais celle d’une partie de l’Amérique du Sud, dans les pays dont l’histoire est associée à l’expansion coloniale portugaise. Il est une langue véhiculaire en Afrique pour les mêmes raisons. La lusophonie désigne la communauté internationale parlant le portugais.

9. Russe [254 millions de locuteurs]

Le russe fait partie du groupe des langues slaves orientales, tout comme l’ukrainien et le biélorusse. Langue officielle de la Fédération de Russie, le russe est aussi l’une des langues officielles ou de communication de plusieurs anciennes républiques soviétiques. Il est l’une des six langues officielles des Nations Unies.

10. Indonésien [253 millions de locuteurs]

L’indonésien est non seulement la langue officielle de l’Indonésie, mais aussi une langue de travail au Timor oriental (ou Timor-Leste). Il est utilisé comme langue véhiculaire, permettant à de nombreux groupes ethniques parlant des centaines de langues et dialectes différents de communiquer dans une langue commune.

11. Ourdou [246 millions de locuteurs]

L’ourdou, langue officielle du Pakistan, sert de ciment national en tant que support de l’identité nationale. L’ourdou est également parlé dans le nord de l’Inde, dont il est originaire. Il est l’une des langues officielles reconnues par la Constitution indienne.

12. Allemand standard [134 millions de locuteurs]

L’allemand standard est parlé non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Belgique et dans les régions limitrophes. L’allemand standard est enseigné dans les établissements scolaires et utilisé dans les contextes formels. Ses deux variantes sont l’allemand autrichien et l’allemand standard suisse.

13. Japonais [126 millions de locuteurs]

Le japonais a un statut de langue officielle « de facto » au Japon en tant que langue des documents officiels et de l’éducation. La diaspora japonaise est surtout présente au Brésil et au Pérou. Le japonais appartient à la famille linguistique des langues japoniques.

14. Pidgin nigérian [121 millions de locuteurs]

Le pidgin nigérian est un créole anglais parlé au Nigéria, surtout au sud du pays. Il est utilisé comme langue véhiculaire dans tout le pays sans pour autant avoir de statut officiel. Les créoles anglais sont issus de l’expansion coloniale britannique en Afrique, dans les Amériques et en Océanie.

15. Arabe égyptien [119 millions de locuteurs]

L’arabe égyptien est l’arabe dialectal ayant le plus de locuteurs du fait du rayonnement culturel de l’Égypte dans le monde arabophone, notamment par le cinéma et la musique. Les cinq langues arabes dialectales les plus enseignées au monde sont l’égyptien, le tunisien, l’algérien, le marocain et le levantin.

16. Marathi [100 millions de locuteurs]

Le marathi (ou marathe) est parlé dans l’ouest et le centre de l’Inde. Il est la langue officielle du Maharashtra, un État fondé en 1960 pour des raisons linguistiques et le deuxième État du pays en nombre d’habitants. Le marathi fait partie des langues officielles reconnues par la Constitution indienne.

17. Vietnamien [97 millions de locuteurs]

Parlé par 85 % de la population, le vietnamien est la langue officielle du Vietnam. La deuxième langue du pays est le khmer (ou cambodgien), qui est la langue nationale du Cambodge. Le vietnamien est parlé aussi en Chine, en Thaïlande et dans une large diaspora vietnamienne.

18. Télougou [96 millions de locuteurs]

Parlé au sud de l’Inde, le télougou a le statut de langue officielle dans les États d’Andhra Pradesh, du Telangana et de Pondichéry. La diaspora télougoue est présente dans plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, la Birmanie, Fidji, la France, la Malaisie et l’île Maurice.

19. Haoussa [95 millions de locuteurs]

Le haoussa (ou hausa) est surtout parlé au nord du Nigéria — aux côtés de l’anglais et du pidgin nigérian — et au sud du Niger. Il sert aussi de langue véhiculaire dans une grande partie de l’Afrique et serait la troisième langue la plus parlée du continent.

20. Turc [92 millions de locuteurs]

Parlé non seulement en Turquie, mais aussi en Chypre, le turc fait partie de la famille des langues turciques, qui comprend « une trentaine de langues réparties dans une vaste région allant de l’Europe de l’Est à l’ouest de la Chine et de Chypre à la Sibérie » (Wikipédia).

Crédits image : photo de Marie Lebert, licence CC BY-NC-SA 4.0

Par Marie Lebert

Contact : marie.lebert@gmail.com