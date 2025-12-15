À Verniolle, la librairie Le Relais de Poche confiée à une association

Créé en septembre 2017, Le Relais de Poche s’est développé comme un espace culturel polyvalent au cœur de la commune de Verniolle. Librairie, tartinerie et salle de spectacle y cohabitent, avec l’ambition d’animer la vie culturelle locale et de proposer des formes variées de rencontres autour des livres et des arts vivants. Depuis son ouverture, le lieu s’est inscrit dans le paysage culturel de cette partie de l’Ariège.

Ses fondateurs expliquent avoir été confrontés à la nécessité d’imaginer la suite de cette aventure à l’heure du départ à la retraite. Le contexte économique et politique, décrit comme difficile pour les librairies, a renforcé la volonté de trouver une solution permettant de sauvegarder l’existant. L’objectif affiché est de maintenir une librairie de proximité tout en assurant sa continuité au-delà de l’engagement individuel de ses créateurs.

Avec sa compagne Marielle, le fondateur du Relais de Poche a alors envisagé de transmettre la librairie et de favoriser la création d’une structure associative. Ce travail de réflexion et d’organisation est engagé depuis un an, avec l’idée de passer d’un projet porté par une personne à une démarche collective.

Du projet individuel à l’aventure collective

Une vingtaine de personnes se sont réunies pour réfléchir à l’avenir du lieu et participer à cette transition. Elles se disent prêtes à s’impliquer dans une gouvernance partagée, marquant le passage « du JE au NOUS ». La date officielle de cette transformation est fixée au 23 janvier 2026, moment à partir duquel l’association Les Passeurs de Relais prendra le relais pour la gestion de la librairie.

Si la librairie change de cadre juridique, les autres activités du Relais de Poche poursuivent leur chemin. La tartinerie et la programmation de spectacles restent en place, dans la continuité de ce qui a été construit depuis plusieurs années. Les fondateurs évoquent néanmoins une étape chargée d’émotion, liée à la transmission d’un projet personnel devenu collectif.

L’association nouvellement créée entend explorer de nouvelles formes d’actions pour dynamiser l’activité de la librairie. Elle mise à la fois sur des outils contemporains et sur des pratiques plus traditionnelles, tout en poursuivant une réflexion collective sur les orientations à venir.

Les initiateurs du projet s’adressent enfin aux acteurs de la filière du livre pour partager cette expérience, l’interroger ou, éventuellement, la prolonger ailleurs, comparant cette transition à « une page d’un livre en pleine rédaction au gré du vent ».

Crédits illustration : Relais de Poche - Emma Boutiin/Masliah

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com