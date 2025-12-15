Paris : cinq premiers romans en lice pour le Prix des lectrices et des lecteurs

L’édition 2026 du Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris est lancée. Du 12 décembre 2025 au 12 mars 2026, le public est invité à voter pour l’un des cinq premiers romans sélectionnés par les bibliothécaires. Le prix sera remis le 18 avril 2026, dans le cadre du Festival du livre de Paris, au Grand Palais.
Du 12 décembre 2025 au 12 mars 2026, les usagères et usagers des bibliothèques parisiennes sont invités à faire entendre leur voix. Le principe est simple : lire, comparer, débattre… puis voter.
Malu à contre-vent, de Clarence Angles Sabin (Le Nouvel Attila)
Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard)
Nourrices, de Séverine Cressan (Dalva)
Quatre jours sans ma mère, de Ramsès Kefi (Philippe Rey)
Des enfants uniques, de Gabrielle de Tournemire (Flammarion)
Le vote est accessible à la fois en ligne, et dans 30 bibliothèques de la capitale, afin de toucher un public aussi large que possible.
Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le samedi 18 avril 2026 à 14 heures, dans le cadre du Festival du livre de Paris. La remise du prix se tiendra à l’Agora du Grand Palais, lieu emblématique pour un rendez-vous qui mêle création littéraire et participation citoyenne.
Comme chaque année, le prix repose sur une dynamique collective. Des lectrices et lecteurs des bibliothèques ont ainsi pu candidater pour rejoindre le jury, animé par la journaliste littéraire Catherine Pont-Humbert. Trois librairies indépendantes, membres de l’association Paris Librairies, accompagnent également l’événement : Libralire (11e), L’Attrape-Cœurs (18e) et L’Atelier (20e).
Un partenariat avec Babelio vient compléter ce dispositif, renforçant la circulation des avis et des découvertes autour des ouvrages sélectionnés.
Les cinq romans en compétition ont été présentés le vendredi 12 décembre à la Société des Gens de Lettres, à l’Hôtel de Massa (14e), partenaire du prix. La soirée, dédiée aux premiers romans, s’est tenue en présence de Guillaume Viry, lauréat 2025 pour L’Appelé (éditions du Canoë), et de Julia Sintzen, récompensée la même année par le Prix Révélation d’Automne/André Dubreuil de la SGDL pour Sporen (Corti).
