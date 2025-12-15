Pour le livre, le recul économique se confirme au deuxième trimestre 2025

L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
Le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture a publié sa nouvelle analyse conjoncturelle du chiffre d'affaires de la culture, cette fois consacrée aux activités et données du deuxième trimestre de l'année 2025.
Rappelons que le premier était déjà marqué par la baisse, de 5 % en volume par rapport à la même période de 2024, et de 2 % en valeur. La tendance ne s'inverse pas, puisque le chiffre d’affaires en valeur des secteurs culturels marchands baisse de 212 millions € (— 1 %), et de 2 % en volume, c’est — à-dire hors effet produit par l’évolution des prix, par rapport au deuxième trimestre de 2024.
La consolation vient d'une comparaison avec l'année 2019, qui constituait la dernière référence avant la pandémie mondiale de Covid-19 : au deuxième trimestre 2025, le total culturel marchand dépasse de 7 % son niveau d'alors. La croissance ne s'est donc pas brutalement interrompue, et l'on pourrait estimer que le repli de ces dernières années correspond à un « retour à la normale ». Mais l'explication est-elle toujours valable, 6 ans plus tard ?
Pour le livre plus spécifiquement, au deuxième trimestre 2025, comme au trimestre précédent, le chiffre d’affaires baisse de 2 % en volume par rapport à celui du même trimestre 2024, mais s'avère quasi stable en valeur, aidé par une dynamique des prix à la hausse.
Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2019, le volume d’activité du livre progresse de 4 % ce trimestre, le chiffre d’affaires en valeur correspondant progressant de 16 % — ce qui laisse apprécier la hausse générale des prix des livres depuis 6 ans.
Une visualisation des résultats économiques annuels du livre sur les six dernières années dessine un schéma répétitif : un pic saisonnier survient immanquablement en fin d'année, au quatrième trimestre, à l'occasion des fêtes.
Ces dernières représentent des moments particulièrement importants pour le secteur, avec des ventes extrêmement concentrées en décembre. S'il faut se réjouir d'un livre toujours considéré comme un cadeau idéal dans de nombreux esprits, cette dépendance économique à une période très restreinte présente aussi des défauts, comme le fait d'encourager, notamment, une surproduction éditoriale à ce moment de l'année.
À LIRE - Poids économique de la culture : la valeur ajoutée du livre stagne
Celle-ci laisserait peu d'occasions pour les libraires de procéder à des sélections pertinentes et personnelles, mais aussi aux éditeurs indépendants de se démarquer et d'obtenir une visibilité salutaire face aux mastodontes du marché...
Notons que ce « point haut » en fin d'année n'est toutefois pas propre au livre : il s'observe pour l'ensemble du secteur culturel marchand, avec des quatrièmes trimestres « tirés par les ventes de fin d’année et les clôtures comptables de facturation de fin d’année civile ».
L'analyse conjoncturelle du deuxième trimestre 2025 est accessible ci-dessous en intégralité.
Photographie : Librairie Bulle en stock, à Amiens (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
