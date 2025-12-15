Laélia Véron, Jean Echenoz et Wajdi Mouawad sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 16 décembre : Littérature (Non-fiction), avec Marie Sorbier et Thomas Stélandre

Bartelby & moi de Gay Talese (Sous-sol)

L’appel de Leila Guerriero (Rivages)

Vendredi 19 décembre : Manga (Les coups de coeur 2025), avec Fausto Fasulo et Pauline Croquet

Les Guerres Invisibles T1 de Marina Lisa Komiya (Casterman 18/06)

Série - 22 tomes : The Fable de Katsuhisa Minami (Pika)

13h La Rencontre

Jeudi 18 décembre : Bande dessinée

Xavier Dorison , scénariste et Felix Delep, dessinateur à l’occasion de la parution du 4ème et dernier tome de leur série Le château des animaux (Casterman), une revisite de La ferme des animaux de George Orwell

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 15 décembre : Rire avec Balzac !

Avec : Laélia Véron, pour Le mot fatal : langage, pouvoir et trait d’esprit dans La comédie humaine de Balzac (Classiques Garnier)

Mardi 16 décembre : Mutations poétiques, avec Christophe Manon et Jérôme Game

Mercredi 17 décembre : Prix du Roman des étudiants France Culture

Avec le/la lauréat.e et trois étudiant.e.s qui ont fait partie du jury

Jeudi 18 décembre : Le polar, littérature rebelle ? avec Lucie Amir

Vendredi 19 décembre : Dans la bibliothèque de Jean Echenoz

Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Le 19 décembre : Donner le goût de l'histoire, la force de la littérature jeunesse

Avec Damien MacDonald, auteur de bande dessinée, il publie Doubles jeux (Flammarion, 2025)

Christiane Lavaquerie-Klein, autrice et médiatrice culturelle

Et Flore Vesco, autrice pour la jeunesse

Le Souffle de la pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Wajdi Mouawad, dramaturge et essayiste, sur les Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire de Jan Patočka

La série fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

L’appel des Abysses de Cyril Legrais et Juliette Rose

Réalisation Baptiste Guiton Avec Sylvain Levitte (Marin), Ariane Ascaride (Léonie Montreuil), Johanna Nizard (Alba), Charlotte Duran (Rachel), Marc Barbé (Anton),

L'océan a recouvert les continents. L'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans la Cité, un agrégat de sous-marins reclus dans les abysses. À la surface, les plus pauvres étouffent sur le Territoire, un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Marin, 16 ans, n’a connu que la pollution et l’injustice. Il survit auprès d’Alba et Rachel, sa mère et sa sœur adoptive, en plongeant chaque jour pour récupérer nourriture et matériel. Lorsqu'il apprend qu'il est le fils de Léonie Montreuil, la Présidente de la Cité immergée, Marin perd pied. Peu à peu, il s'efforce de renouer avec son passé sans renier qui il est...

L'Instant Poésie de Rim Battal

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Lundi 15 décembre : Sois Gaza de Neama Hassan, traduit par Souad Labbize

Lu par Solène Guitteni et Laurent Gernigon

Mardi 16 décembre : Chante, Billy, extrait de Manuel pour changer de corps, de Noah Truong

Lu par Andréa Brusque

Mercredi 17 décembre : Extrait de Poèmes et mirlitonades de Samuel Beckett

Lu par Andréa Brusque, Solène Guitteni, Laurent Gernigon et Mathieu Perotto

Jeudi 18 décembre : Extrait de Parler étrangement, de Ritta Baddoura

Lu par Mathieu Perotto

Vendredi 19 décembre : Extrait de Poésie verticale de Roberto Juarroz

Lu par Andréa Brusque

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Lundi 15/12/2025 : Le désir d'être un homme de Auguste Villiers de l'Isle Adam par Jean Martinelli

« Voici près d'un demi-siècle que je représente, que je joue les passions des autres sans jamais les éprouver, — car, au fond, je n'ai jamais rien éprouvé, moi. — Je ne suis donc le semblable de ces « autres » que pour rire! — Je ne suis donc qu'une ombre ? »

Mardi 16/12/2025 : Violante ou la mondanité de Marcel Proust par Micheline Boudet

« Vivant presque seule, sous la garde vigilante mais maladroite du vieil Augustin, son précepteur et l’intendant du château de Styrie, Violante, à défaut d’amis, se fit de ses rêves des compagnons charmants et à qui elle promettait alors de rester fidèle toute sa vie. »

Mercredi 17/12/2025 : Le mur de Jules Renard par Rosy Varte

« Elles étaient méchantes ou bonnes de toutes leurs forces, et se fâchaient une fois par saison, régulièrement, huit jours. Longtemps elles voisinaient jusqu’à paraître habiter l’une chez l’autre, et, soudain, elles ne se connaissaient plus. »

Jeudi 18/12/2025 : Octavie de Gérard de Nerval par Denise Gence

« Notre vaisseau touchait au port de Naples et nous traversions le golfe, entre Ischia et Nisida, inondées des feux de l’Orient. — Si vous m’aimez, reprit-elle, vous irez m’attendre demain à Portici. Je ne donne pas à tout le monde de tels rendez-vous.»

Vendredi 19/12/2025 : Les trois messes basses d'Alphonse Daudet par Georges Chamarat

« C’est la troisième messe qui commence. Il n’y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger ; mais, hélas ! à mesure que le réveillon approche, l’infortuné Balaguère se sent pris d’une folie d’impatience et de gourmandise. »

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Concert-Fiction Blanche-Neige & sortilèges

Réalisation Cédric Aussir

Texte original Stéphane Michaka, d’après le conte des frères Grimm

Avec : Charlotte Avias (Blanche-Neige), Anne Azoulay (La Reine), Bellamine Abdelmalek (Le Prince)...

Musique originale Didier Benetti

Avec l’Orchestre National de France, dirigé par Ustina Dubitsky, Luc Héry violon solo

Coproduction France Culture et Direction de la Musique et de la Création

Enregistré le 4 Octobre 2025 au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

Neige, sang, cheveux : le motif d’ouverture du célèbre conte va se métamorphoser en une série d’épreuves pour la jeune fille. Avec autant d’effroi que de légèreté et de malice, cette nouvelle version de Blanche-Neige nous conduira à travers la forêt pleine de ronces, dans la maisonnette des nains, dans la chambre secrète où une marâtre cruelle fabrique ses poisons... Trois couleurs, une poignée de sortilèges, et mille mélodies quand c’est l’Orchestre National de France qui revisite Grimm.

