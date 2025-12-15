Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

Un métier de l’ombre, au cœur du système

Lead Developer Backend : l’intitulé peut sembler abstrait. Abdelmajid Ouelbani le décrit avec une clarté désarmante. Son rôle consiste à orchestrer tout ce qui se joue « derrière » l’interface utilisateur. L’intégration des livres, les échanges entre éditeurs, libraires et plateformes, la synchronisation des positions de lecture, la récupération des bibliothèques ou encore la communication entre serveurs et applications… tout passe par son équipe.

« Tout ce qui se passe de caché, c’est nous », résume-t-il, avec un sourire perceptible dans la voix. Une plomberie numérique, certes, mais d’une complexité redoutable. Deux grands axes structurent ce travail : d’un côté, les relations techniques avec les éditeurs et les boutiques. De l’autre, l’expérience utilisateur, lorsque la liseuse, le smartphone ou la tablette dialoguent avec les serveurs Vivlio. Un équilibre subtil entre robustesse technique et exigence de simplicité.

Trouver sa place chez Vivlio

Arrivé chez Vivlio en octobre 2023, Abdelmajid Ouelbani n’est pas un novice. Formé en France, passé par des univers variés — assurance, start-up, petites structures de projets clients — il a toujours gravité autour du backend. Son recrutement tient presque du hasard : un manager, Éric, un quartier partagé, et « les étoiles qui s’alignent ».

Chez Vivlio, il trouve un terrain à la mesure de ses attentes : un produit culturel, une technologie exigeante et une équipe où la spécialisation ne coupe jamais du sens. Il n’est pas seulement question de performance ou de scalabilité, mais de transmission. Faire en sorte qu’un lecteur commence un roman sur son téléphone, le poursuive sur sa liseuse, puis le retrouve intact, annotations comprises, des semaines plus tard. Une continuité qui ne tolère aucune approximation.

Un livre inoubliable, ou la mémoire du monde

Quand vient la question du livre inoubliable, Majid hésite… puis revient toujours au même titre. Station Eleven d’Emily St. John Mandel (trad. Gérard de Chergé). Un choix qu’il relie immédiatement à un contexte : la lecture pendant la période du Covid. « Ce n’est pas un livre de violence, mais de reconstruction », explique-t-il.

Ce roman post-apocalyptique le marque par sa manière d’interroger ce qui subsiste lorsque tout s’effondre : la culture, la musique, les livres, la transmission du savoir. Comment préserver une mémoire collective dans un monde privé de technologie ?

Une question qui résonne étrangement avec son quotidien professionnel. Le livre devient inoubliable non parce qu’il serait « le meilleur », mais parce qu’il s’impose, encore et encore, lorsqu’on lui demande de n’en citer qu’un. « Je ne sais pas pourquoi, mais c’est toujours lui qui sort », confie-t-il, sans chercher à forcer le trait.

Liseuses Vivlio : entre usage et attachement

Côté matériel, Majid lit principalement sur deux modèles : la Light HD et la One. La première, robuste, rassurante, qu’il n’hésite pas à emporter partout — « parce que je n’ai pas peur de la casser ». La seconde, plus précieuse, presque affective : « La One, c’est notre bébé. »

Vivlio Light HD

Son regard de développeur ne l’empêche pas de parler d’expérience sensible. Le confort visuel, la possibilité de lire dans le noir sans gêner un enfant endormi, la légèreté face aux pavés de papier, Le Seigneur des Anneaux en tête, sont autant d’arguments concrets.

Il raconte même la conversion de son épouse, autrefois réfractaire aux liseuses, désormais adepte convaincue. Une anecdote qui en dit long sur l’évolution des usages, loin des discours marketing.

Quand la technique s’efface au profit de la lecture

Au fil de l’échange, une évidence s’impose : chez Abdelmajid Ouelbani, la technologie n’est jamais une fin en soi. Elle est un outil, au service d’un geste ancien, lire, et d’un plaisir intact. Backend, serveurs, intégrations… Tout cela n’a de valeur que si le lecteur n’y pense jamais.

Et c’est peut-être là, précisément, que réside la réussite de son métier.

Crédits photos : Abdelmajid Ouelbani

Par Nicolas Gary

