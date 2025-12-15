Adapté d'un roman de Pierre Mac Orlan, Le Quai des brumes restauré

Studiocanal et la Cinémathèque française, avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée et de Chanel, ont procédé à une restauration 4K du film de Marcel Carné. « L’étalonnage des couleurs s’est appuyé sur une copie nitrate 35 mm d’époque afin de restituer avec la plus grande fidélité la photographie envoûtante d’Eugen Schufftan et de rendre hommage aux décors mythiques d’Alexandre Trauner », indique le distributeur.

Cette restauration a été supervisée par Sophie Boyer, responsable de la restauration du catalogue, et Jean-Pierre Boiget, directeur Exploitation & IT, tous deux chez Studiocanal.

Découvert par Jean Gabin qui l’apporte à Marcel Carné, le roman original de Pierre Mac Orlan, paru en 1927 chez Gallimard, est adapté pour l'écran par Jacques Prévert. Malgré un tournage tumultueux et une distribution partiellement interrompue en raison de la Seconde Guerre mondiale, le film marquera l'histoire du cinéma français.

Par Antoine Oury

