Cinq femmes sous les cerisiers de Kamakura...

C’est cette dernière qui a imaginé cette colocation féminine singulière, installée « à huit minutes à pied de la gare de Kamakura », dans une ancienne demeure de style occidental. La maison porte le nom de Café Ouchi, car Kara y accueille, de façon sporadique, quelques clients à qui elle sert des cafés qu’elle prépare avec soin, moulant elle-même les grains et élaborant des mélanges subtils.

Rapidement, la maison devient un havre. Son vaste jardin, peuplé de cerisiers et de fleurs bleues, se fait l’écrin des récits des nouvelles habitantes, toutes marquées, à des degrés divers, par les épreuves de l’existence et souvent épuisées par le cours de leur vie.

Dans cette pension de famille recomposée, chacune prend la parole à tour de rôle, affrontant les fantômes du passé autant que les désirs enfouis et longtemps tus. Peu à peu, elles apprennent à s’accepter, à partager leurs savoir-faire et leurs moments autour du café, entre l’amertume des souvenirs et la douceur des conversations.

Certaines redécouvrent l’attention portée aux choses simples, comme le chant des oiseaux ; d’autres s’initient aux currys de palourdes de Chieko ou à l’art de confire les feuilles de cerisier dans le sel. Autant de gestes et de saveurs qui ouvrent la voie à une possible réconciliation avec soi-même et au réapprentissage du sentiment d’aimer.

