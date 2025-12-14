Books Upstairs : la nuit où Dublin s’est réveillée avec une librairie en feu

Pour la directrice de magasin, Louise Earls, le constat très simple : « C’était vraiment choquant », rapporte l’Irish Times. Elle parle d’« un réveil brutal » et insiste sur le fait que les dégâts ont été « assez contenus », tout en prévenant : il restera « beaucoup de travail » à entreprendre pour restaurer la façade ravagée.

La plus ancienne librairie de la ville

Une vision sinistre pour la plus ancienne librairie indépendante de Dublin, fondée par Maurice Earls et Enda O’Doherty en 1978. Située en plein centre-ville, dans le quartier commerçant et littéraire de la ville, la boutique prend place au cœur d’une époque où le commerce indépendant de livres devait résister à l’essor de chaînes et à la mutation des comportements de lecture.

Ce choix d’emplacement n’est pas anodin : D’Olier Street est une artère centrale qui relie le cœur piétonnier autour d’O’Connell Bridge à la zone commerçante et culturelle de la ville, ce qui place la librairie au contact direct d’un large public de résidents, d’étudiants et de visiteurs.

Elle avait d’ailleurs commencé dans un local plus modeste — à l’origine au-dessus d’un ancien salon de coiffure et d’un atelier de fourrure sur South King Street — avant de migrer vers D’Olier Street. Plus d’espaces pour étendre son offre, créer une section de livres d’occasion et ouvrir un café littéraire, transformant ainsi l’espace en lieu culturel et social autant qu’en commerce de livres.

“90 % ouverts” : le réflexe pragmatique

L’enseigne occupe donc deux bâtiments et le sinistre a surtout abîmé la façade d’une moitié, ce qui a rendu possible une ouverture partielle dès le jour même. Un détail prosaïque — et, d’une certaine manière, glaçant — expliquerait pour partie l’incendie. Des sacs-poubelle en attente de collecte devant la boutique auraient servi au départ de feu.

Dans une ville où le centre se vit au rythme du passage, fermer plusieurs jours peut coûter très cher. Le même lundi, BreakingNews.ie, citant une intervention de Louise Earls sur Breakingnews, rapporte une stratégie chirurgicale : rouvrir « une moitié tout de suite », l’autre « à l’heure du déjeuner », et se dire « ouverts à environ 90 % ». Le chiffre n’a rien d’un slogan. Il dit un métier : reprendre la main, vite, même si l’on travaille « avec un coin de la boutique » encore fragile.

Sur le volet judiciaire, côté enquête, la prudence s’impose : les forces de l’ordre n’ont pas trouvé de corrélation entre l’incendie et la librairie : sans exclure l’hypothèse d’une attaque ciblée, aucune arrestation n’a été effectuée. Deux mois et demi plus tard, faute d’éléments probants, la conclusion n’a pas avancé.

Une institution discrète

Or, cette ancienneté n’est pas qu’un badge : elle se traduit par une fidélité de lecteurs, une réputation de passeur» et une capacité à faire vivre des rayons que les algorithmes aiment moins — poésie, sciences humaines, littératures singulières.

Le visage de la maison compte également. Louise Earls, figure du lieu, a été distinguée début 2025 comme « Bookseller of the Year » par The O’Brien Press, ce qui replace la librairie dans un réseau professionnel national où l’on se connaît, où l’on se soutient. Quand une telle boutique est touchée, c’est toute une communauté du livre qui sursaute.

Mi-décembre 2025 : la vie reprend, sans triomphalisme

Que reste-t-il, au 14 décembre 2025, de ce lundi d’octobre ? D’abord, des signes tangibles d’activité. Le 13 novembre, l’Irish Independent annonçait une soirée de shopping tardif pensée comme une respiration après l’attaque, invitant le public à « entrer dans Noël » lors d’un événement de saison.

Dans la foulée, Books Upstairs avait officialisé cette entrée dans les fêtes au 20 novembre (18 h – 20 h). La programmation, affichée publiquement, disait au moins que le lieu avait pleinement renoué contact avec le public. Et se projette, de nouveau, dans des rendez-vous de fréquentation — même si la « cicatrice » de façade reste, elle, une affaire de temps.

C’est peut-être cela, le plus parlant : la réponse n’a pas pris la forme d’un grand discours. Elle tient dans des gestes ordinaires — ouvrir, conseiller, organiser, remercier. Un récent message de la librairie saluant le soutien des voisins et des clients : « Merci à tous de prendre de nos nouvelles… Je vous suis tellement reconnaissante de cette gentillesse. »

Et les fêtes battent désormais leur plein :

Crédits photo : Book Upstairs

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com