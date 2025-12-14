Lecture numérique : les livres favoris des bibliothèques québecoises en 2025

Un premier regard sur les livres adultes en fiction sur Pretnumerique montre une domination des séries à suspense et récits immersifs. Les sept sœurs de Lucinda Riley (trad. Fabienne Duvigneau) — dont plusieurs volumes figurent parmi les plus populaires — côtoient des œuvres québécoises marquantes comme Que notre joie demeure de Kev Lambert ou Un monde de curiosités de Louise Penny.

Côté essais et documentaires, les lecteurs se tournent autant vers des réflexions personnelles (Par amour du stress de Sonia Lupien) que vers des guides pratiques (Air fry ta vie ! de Manon Lapierre). Quant aux livres audios, Freida McFadden s’impose incontestablement, avec trois titres en tête, tandis que les nouveautés de Virginie Grimaldi ou Harlan Coben recueillent l’intérêt général.

En jeunesse, la palette est tout aussi variée : Hunger Games – La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (trad. Guillaume Fournier) côtoie des créations locales comme Lac Adélard de François Blais ou des titres ludiques tels que Le caca, pas besoin d’en faire toute une histoire ! de Nathalie Samson.

Du côté scolaire, la bibliothèque numérique Biblius franchit une étape symbolique : plus de 3 millions de prêts depuis sa mise en service, dont un million réalisés au cours des neuf derniers mois — signe d’un usage en forte progression dans les établissements d’enseignement québécois. Cette plateforme, fruit d’une initiative du ministère de l’Éducation et déployée par Bibliopresto, s’inscrit désormais dans les pratiques pédagogiques quotidiennes.

Dans l’univers des magazines, BibliMags reflète les centres d’intérêt des abonnés avec une prédilection pour les titres culinaires et de style de vie — RICARDO, VÉRO ou Elle Québec figurant en tête — mais aussi pour des revues spécialisées en décoration et loisirs.

Derrière ces palmarès, des tendances plus larges se dessinent. Depuis dix ans, le prêt de livres numériques en bibliothèques publiques a connu une croissance soutenue, portée notamment par l’essor de Pretnumerique dès 2012, et renforcée par des habitudes de lecture modifiées par la pandémie de Covid-19.

Selon un rapport du milieu, les bibliothèques québécoises ont enregistré plus de 17 millions de prêts numériques depuis 2011, plaçant la province parmi les territoires où cette pratique est la plus dynamique au monde. La pandémie, souligne ce rapport, a accéléré l’adoption du numérique et consolidé des usages durables, particulièrement dans les formats audio et texte.

Ces chiffres confirment une évolution constante : la lecture numérique, initialement un complément au livre papier, est aujourd’hui un vecteur à part entière de découverte littéraire pour un public de plus en plus large — des jeunes lecteurs scolaires aux adultes curieux d’essais, de fictions ou d’audio-lecture. L’offre numérique n’a certes pas supplanté le livre imprimé, mais elle s’impose comme une composante essentielle du paysage culturel québécois.

