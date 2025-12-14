Garantir sa sécurité” : l’appel urgent après l’arrestation de Narges Mohammadi

Arrêtée à de nombreuses reprises et condamnée à de longues peines pour « propagande contre l’État », elle est devenue un symbole international de résistance contre la répression politique, intégrée à une vaste mobilisation civile pour les droits des femmes et des libertés démocratiques, notamment après les grandes protestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini en 2022.

L’attribution du Prix Nobel de la paix en 2023 a amplifié la pression internationale sur Téhéran, mais le régime reste peu enclin à l’ouverture d’esprit.

Ce 12 décembre 2025, elle a de nouveau été arrêtée avec d’autres militants et journalistes par les forces de sécurité iraniennes à Mashhad, dans le nord-est de l’Iran. Ce regroupement intervenait lors d’une cérémonie commémorative pour l’avocat des droits humains Khosrow Alikordi, récemment décédé dans des circonstances jugées suspectes par des défenseurs des droits humains.

Les autorités locales ont justifié les arrestations en alléguant que des slogans « perturbant l’ordre public » avaient été scandés et que les discours tenus constituaient une incitation au désordre. La poétesse et président du P.E.N. Club français, Carole Carcillo Mesrobian, a transmis à ActuaLitté une tribune affichant le plein soutien de l'organisation à Narges Mohammadi, et réclamant sa libération ainsi que celle des autres personnes détenues.

Le P.E.N. Club français — Cercle littéraire international, partage la profonde inquiétude du Comité de soutien à Narges Mohammadi face à l’arrestation de la défenseure des droits humains, militante féministe et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2023, intervenue le 12 décembre 2025 à Mashhad. Selon ses proches et plusieurs organisations de défense des droits humains, Narges Mohammadi a été arrêtée par les forces de sécurité iraniennes alors qu’elle participait à une cérémonie commémorative organisée en hommage à l’avocat Khosrow Alikordi, récemment décédé.

Khosrow Alikordi était connu pour son engagement en faveur des droits humains et pour la défense de détenus politiques et de manifestants arrêtés à la suite du mouvement « Femme, Vie, Liberté ». Son décès, survenu quelques mois après sa libération de détention, a suscité une vive émotion parmi les défenseur·es des droits humains. Les circonstances exactes de sa mort demeurent contestées et font l’objet de préoccupations exprimées publiquement par sa famille et par des organisations indépendantes.

Lors de cette cérémonie, Narges Mohammadi a pris la parole pour rappeler l’engagement de l’avocat disparu et rendre hommage aux victimes de la répression en Iran. Elle a notamment évoqué la mémoire de personnes exécutées ou tuées dans le cadre des manifestations et a dénoncé la persistance de la peine de mort et des violations graves des droits humains dans le pays.

La cérémonie a été interrompue par une intervention des forces de sécurité, au cours de laquelle Narges Mohammadi et plusieurs autres personnes présentes ont été interpellées. Des témoins et des organisations de défense des droits humains ont fait état d’arrestations menées avec brutalité. À l’heure actuelle, les autorités iraniennes n’ont pas communiqué officiellement sur les motifs précis de ces arrestations ni sur le lieu exact de détention de Narges Mohammadi.

Cette nouvelle arrestation s’inscrit dans un contexte de pression constante exercée à l’encontre de Narges Mohammadi, qui a passé de nombreuses années en détention et avait été libérée provisoirement en décembre 2024 pour raisons médicales. Son engagement pacifique contre la peine de mort, pour les droits des femmes et pour la liberté d’expression lui a valu de multiples condamnations et un harcèlement judiciaire continu.

L’arrestation de Narges Mohammadi a suscité une réaction immédiate de la communauté internationale. Le Comité Nobel norvégien a exprimé sa vive inquiétude et a appelé les autorités iraniennes à garantir sa sécurité, à révéler sans délai son lieu de détention et à procéder à sa libération immédiate. De nombreuses organisations internationales de défense des droits humains ont également dénoncé une violation grave des libertés fondamentales, notamment de la liberté d’expression et de réunion pacifique.

Le P.E.N. Club français – Cercle littéraire international rappelle que la détention de défenseur·es des droits humains pour leur participation à des rassemblements pacifiques constitue une violation manifeste des engagements internationaux de l’Iran en matière de droits humains. Il appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de Narges Mohammadi ainsi que de toutes les personnes arrêtées à Mashhad, et demande aux autorités iraniennes de mettre fin à la répression visant les voix dissidentes.

Le P.E.N. Club français – Cercle littéraire international dénonce avec la plus grande véhémence l’arrestation de Narges Mohammadi, écrivaine, journaliste et figure majeure de la défense de la liberté d’expression.

Il demande aux autorités iraniennes de respecter leurs obligations internationales, de garantir l’intégrité physique et morale de Narges Mohammadi et de procéder sans délai à sa libération, ainsi qu’à celle de toutes les personnes détenues arbitrairement pour leurs opinions ou leurs activités pacifiques.

Le P.E.N. Club français — Cercle littéraire international — appelle les institutions françaises, européennes et internationales à se mobiliser de toute urgence afin d’obtenir la libération de la lauréate du Prix Nobel de la Paix et la protection effective des écrivain·es et défenseur·es des droits humains en Iran.

Le Comité directeur du P.E.N. Club français – Cercle littéraire international

