Ruslan Hordiienko : quand les mots se retirent et que les corps parlent, Enfin silence

Enfin silence donne voix — paradoxalement — à un jeune homme qui, éprouvé par une succession de désillusions amoureuses, choisit de se détourner de la parole là où elle paraît pourtant incontournable : dans la rencontre amoureuse. Sur Tinder, il propose à ses partenaires une expérience singulière : se découvrir autrement, dans le silence, en laissant les corps, les gestes et les émotions prendre le relais du langage.

Que reste-t-il à dire lorsque les mots se taisent ? À travers une écriture délicate et sensible, Ruslan Hordiienko invite le lecteur à suivre ces rendez-vous muets, véritables laboratoires d’une exploration du silence, de ses réceptions et de ses interprétations multiples.

Né en Ukraine, Ruslan Hordiienko s’installe en France en 2015, à l’âge de dix-sept ans, afin d’y poursuivre des études d’art dramatique à Strasbourg, Colmar puis Lyon. Il développe aujourd’hui une pratique artistique plurielle, à la croisée du théâtre, du mouvement, de la performance et de l’écriture. Enfin silence constitue son premier roman.

Les Pérégrines vous proposent de parcourir les premières pages en exclusivité, ci-dessous :

DOSSIER - Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com