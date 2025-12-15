Pas si tant, ou Salomé Botella

À travers des gestes quotidiens — planter, bêcher, fendre du bois, rouler de la pâte — et des souvenirs d’enfance et d’adolescence, Botella dresse le portrait d’une ruralité vivante et sans artifice, un monde fait de paroles, de gestes transmis et d’images imprimées dans la mémoire.

Le récit se distingue par une écriture lucide et tendre, empreinte d’oralité, qui cherche à restituer une voix singulière, celle d’une génération peu représentée en littérature : une voix qui ne se contente pas des clichés sur la campagne mais met en récit les lieux, les façons de dire et de faire qui structurent ces vies.

Les éditions de L'Ogre en proposent les premières pages, à découvrir en avant-première :

