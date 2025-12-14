Albin, ou la fabrication méthodique de la cruauté

Dans ce monde réglé par des décrets et des normes oppressives — y compris en matière de rapports humains, de sexualité et de survie — Albin, le protagoniste, cherche à gravir l’échelle sociale afin d’accéder à une forme de pouvoir absolu. Dans cette quête, il laisse libre cours à des penchants sadique et ambitieux, incarnant une figure façonnée par les rouages d’un système qui broie l’individu.

Pris dans un engrenage où la loi impose des régulations strictes sur les aspects les plus intimes de l’existence, Albin devient simultanément acteur et jouet du système, révélant l’absurdité et la cruauté inhérentes à cette société dystopique. La révolution, qui pourrait sembler apporter un monde plus humain, échoue à transformer véritablement les structures de domination et à restaurer une condition humaine digne.

Découvrez en avant-première un extrait de ce roman, proposé par les Monts Métallifères.

Par Cécile Mazin

