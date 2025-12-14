Jouir, survivre, aimer à Port-au-Prince

Zi, jeune femme libre et résolument indépendante — à la fois galeriste, mère et amante — lutte pour ne pas sombrer. Tandis qu’elle veille sur ses jumeaux et maintient à flot sa galerie d’art, elle affronte les bouleversements incessants de la guerre, de l’existence et de l’amour, portée par une volonté de résistance face au chaos environnant.

Poète, nouvelliste et romancière, Kettly Mars s’impose comme l’une des voix majeures de la littérature haïtienne contemporaine. Son œuvre s’inscrit dans le sillage d’une génération d’autrices qui interrogent, avec une force singulière, les zones de fracture où se rencontrent la douleur intime et la violence collective.

Les éditions Mémoire d'encrier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Par Cécile Mazin

