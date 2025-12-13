Pologne : le “Salon du livre sans censure” vire antisémite et anti-ukraine

Organisée dans une salle de conférence d’un hôtel du quartier Kazimierz, à Cracovie, cette foire parallèle se voulait un espace de liberté éditoriale, hors des espaces institutionnels. Pourtant, dès le départ, elle a cristallisé tensions et critiques.

Un événement littéraire… ou politique ?

Plusieurs titres présentés flirtent en effet plus avec l'incitation à la haine que la liberté d'expression : ainsi, „Żydzi, masoni we wspólnej pracy” (« Les Juifs et les francs-maçons dans un travail commun »), „Poznaj Żyda!” (« Apprends à connaître un Juif ») affichent déjà la couleur. Citons encore „Ukropolin” ouvrage dont la couverture mêle la carte de la Pologne aux couleurs ukrainiennes et des symboles nationaux, repris pour railler l’identité ukrainienne.

Suffisant pour interroger la définition donnée à “salon du livre sans censure” quand figurent parmi les titres exposés des documents dénoncés pour leur contenu hostile envers les Juifs, les Ukrainiens et d’autres groupes, relate l’association Otwarta Rzeczpospolita.

Pour cet organisme surveillant et dénonçant les discours antisémites et xénophobes, tant les ouvrages que les échanges durant lors de la foire incarnent une propagande d’extrême droite plutôt que d’un espace de « liberté d’expression littéraire ».

L’organisation de cet événement par des cercles proches de la Konfederacja Korony Polskiej, formation politique d’extrême droite, a donné une teinte nettement idéologique à ce qui aurait dû être une foire littéraire. Le leader de ce mouvement — connu pour des positions polémiques et explicitement prorusses — était lui-même présent.

Notons qu’en parallèle, se tenait le Salon du livre officiel de Cracovie (Międzynarodowych Targów Książki), qui a publiquement rejeté cette initiative parallèle, ne souhaitant pas lui accorder la moindre promotion.

Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux et sur le site de la Konfederacja Korony Polskiej, parti politique d’extrême droite qui a soutenu l’événement et y a participé, la manifestation est présentée comme une « défense de la vérité et de la liberté de parole », affirmant que de telles publications « ne peuvent être trouvées ailleurs ». Une rhétorique assez typique du discours sur la liberté d’expression sans frontières qui conteste l’idée même de modération éditoriale.

Controverses et réactions

Dans la littérature disposée sur les stands, plusieurs invités ont relevé des textes qualifiés non seulement de provocateurs, mais aussi ouvertement discriminatoires. La couverture d’un ouvrage picturalement associant le symbole ukrainien au trident (« Ukropolin ») a particulièrement heurté des observateurs, qui y ont vu une dénonciation caricaturale des Ukrainiens en pleine guerre contre l’invasion russe.

Il ne s’agit pas d’un incident isolé dans l’espace culturel polonais. Récemment encore, des publications contenant des idées antisémites avaient suscité l’ire d’organisations juives lors d’autres salons du livre historiques tenus à Varsovie, où des titres controversés avaient été présentés sans filtrage préalable.

Cette fois, la juxtaposition d’un événement littéraire et d’un cadre militant a mis en évidence un dilemme culturel profond : jusqu’où la promotion de la liberté d’expression peut-elle coexister avec la responsabilité sociale face à des discours potentiellement discriminatoires ? Et les vidéos de soutien pour l'événement sont venues de toutes parts, comme ici, Jacek Międlar, ancien prêtre catholique polonais, aujourd’hui figure médiatique associée aux milieux nationalistes radicaux :

Un débat qui dépasse la Pologne

L’affaire à Cracovie a relancé des questionnements plus larges sur l’éthique éditoriale : la ligne de partage entre la liberté de publication et la diffusion d’idéologies extrémistes semble plus floue que jamais.

Faut-il censurer certains textes sur la foi de leurs contenus, ou au contraire défendre leur présence comme révélatrice des courants actuels ? Ce débat, déjà intense sur les réseaux sociaux polonais, résonne bien au-delà des frontières nationales, touchant à la fois à la mémoire historique et à la liberté des lettres.

Surtout quand on on découvre où sont rangés certains auteurs français :

