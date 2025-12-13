Archives secrètes : deux romans inédits d’Ignacio Aldecoa émergent après 70 ans

Au détour d’un dossier poussiéreux de la Sección de Censura du Archivo General de la Administración — à Alcalá de Henares — l’un des grands visages de la littérature espagnole du XXᵉ siècle renaît. Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969) ont été repérés par le professeur Álex Alonso Nogueira alors qu’il se documentait pour la prochaine exposition de la Biblioteca Nacional de España (BNE) : Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir. L’un de ces textes sera bientôt montré au public à Madrid.
Pour comprendre l’importance de cette révélation, il faut replacer Aldecoa dans son époque. Né à Vitoria et mort à Madrid à seulement 44 ans, il demeure l’un des écrivains les plus singuliers de la Generación del 50 : ces auteurs — souvent formés à l’Université de Salamanque puis actifs à Madrid — dont la voix surgit après la guerre civile espagnole pour redéfinir la fiction dans un pays secoué par la censure et la violence politique.
Aldecoa n’était pas un romancier académique ni un moraliste distant ; il s’est imposé par une écriture attentive au réel, portée sur les classes populaires, les humiliations quotidiennes et les fractures sociales du franquisme. Poète, nouvelliste et critique, il a aussi cultivé des romans remarqués — El fulgor y la sangre, Con el viento solano ou encore Gran sol, lauréat du Prix de la Critique — mais son legs reste souvent associé à ses récits courts, d’une acuité psychologique rare.
Les deux textes exhumés — Ciudad de tarde (1952) et El Gran Mercado (1953) — étaient jusque-là inconnus des lecteurs et des chercheurs. Envoyés à la censure franquiste, ils furent autorisés à la publication, puis… abandonnés dans les archives ; ni Aldecoa ni ses éditeurs ne vinrent jamais les récupérer, relate El Pais.
Ciudad de tarde est une novela corta, d’une soixantaine de pages, déjà finaliste du prestigieux Prix de la Novela Café Gijón en 1952. Plusieurs de ses chapitres furent partiellement réutilisés dans des publications de l’époque, mais l’œuvre complète restait invisible.
En revanche, El Gran Mercado — plus de trois cents folios — constitue sans doute une première tentative ambitieuse d’Aldecoa de saisir l’Espagne de l’après-guerre dans sa vitalité conflictuelle. On y entrelace des histoires, comme dans La colmena de Cela, pour brosser le portrait d’un Madrid encore traversé par la misère et des classes moyennes en mutation.
À en juger par les propos du professeur Alonso Nogueira, ces manuscrits révèlent une « maturité de style et de composition » jusque-là insoupçonnée, permettant de mieux comprendre l’évolution narrative du jeune auteur.
L’exposition Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir ouvrira ses portes à la BNE le 18 décembre 2025, et se prolongera jusqu’au 14 juin 2026. Organisée en collaboration avec Acción Cultural Española et la Diputación Foral de Álava, elle proposera une plongée dans la vie et l’œuvre d’un écrivain encore parfois méconnu — objets personnels, correspondances, éditions originales et documents originaux seront présentés.
José Ramón González, commissaire de l’exposition, souligne qu’elle « rend hommage à un auteur essentiel dont l’œuvre continue d’interpeller le lecteur contemporain, car, au-delà de sa valeur de témoignage d’une époque, elle constitue une littérature exigeante, rigoureuse, honnête et consciente, capable de toucher la sensibilité de toute personne qui s’intéresse à la lecture, indépendamment de son âge ou de sa formation ».
Le manuscrit le plus complet — El Gran Mercado — sera exposé, entouré de la documentation de sa censure et de la trace que ces textes ont laissée dans la narrative d’Aldecoa. Ciudad de tarde, fragilisé par le temps, fait actuellement l’objet d’un traitement de conservation.
La Bibliothèque nationale d’Espagne participe ainsi à la redécouverte d’une figure majeure de la littérature espagnole contemporaine, en offrant aux lecteurs familiers d’Ignacio Aldecoa l’occasion de renouer avec son œuvre, et à ceux qui ne l’ont jamais abordée — ou seulement entrevue — d’en comprendre la force, la vitalité et l’étonnante actualité.
Mais la découverte intrigue. Pourquoi Aldecoa n’a-t-il jamais publié ces œuvres ? Les hypothèses abondent, mais aucune réponse définitive n’a encore émergé. Faut-il voir dans ce silence un excès de rigueur personnelle ou une prudence face au contexte littéraire et politique de l’Espagne des années 1950 ?
Une chose est certaine : ces romans inédits enrichissent non seulement l’œuvre d’un auteur essentiel de la littérature espagnole, mais aussi notre compréhension de la création sous contrainte.
Crédits photo : Ignacio Aldecoa à New York, 1958-1959. Colección Susana Aldecoa
Par Cécile Mazin
