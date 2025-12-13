Fuite d’eau au Louvre : 400 livres d’égyptologie détériorés, mais pas perdus

L’eau n’a pas inondé les salles d’exposition accessibles au public : elle a pénétré la bibliothèque de recherche, un espace réservé aux spécialistes qui rassemble des revues, des monographies et de la documentation scientifique en égyptologie (la période allant du XIXᵉ au début du XXᵉ siècle). S

elon Francis Steinbock, administrateur général adjoint du Louvre, « entre 300 et 400 ouvrages » ont été touchés par l’inondation causée par une canalisation cédant suite à l’ouverture involontaire d’une vanne.

La cause ? Un réseau hydraulique défectueux, alimentant chauffage et ventilation, jugé en « obsolescence totale » par les services du musée et prévu pour être remplacé dans le cadre de travaux à partir de septembre 2026.

Des dégâts sérieux, mais pas irréversibles

Face à l’émoi suscité par la nouvelle, la direction du Louvre s’est employée à calmer le jeu. Aucun des livres endommagés n’appartiendrait à des collections patrimoniales uniques, et « nous n’avons pas de pertes irrémédiables et définitives » à signaler, a assuré Steinbock, auprès de l’AFP.

Les volumes — essentiels au travail des spécialistes, mais duplicables ailleurs — doivent être séchés, restaurés par des relieurs professionnels, puis replacés sur les étagères du département. Ce traitement méthodique est une promesse de conservation, mais il souligne aussi la vulnérabilité des fonds non exposés face aux aléas techniques.

Un incident évitable ?

Derrière ces déclarations officielles, des voix s’élèvent. Certaines critiques portent ouvertement sur la gestion du bâtiment : des alertes auraient été lancées depuis plusieurs années concernant les installations et auraient été insuffisamment prises en compte.

« On pouvait très bien, pour quelques milliers d'euros, sécuriser tout cela. Les personnels de la bibliothèque le demandaient depuis longtemps et ça n'a pas été fait », estime Didier Rykner, fondateur de La Tribune de l’Art, interrogé par RTL.

Pour un lecteur profane, l’image d’un fleuve s’infiltrant sous la haute verrière de verre dessinée par Ieoh Ming Pei pourrait sembler anachronique. Pourtant, pour les spécialistes du patrimoine, ce type d’accident — qui touche des documents de travail plutôt que des pièces exposées — n’est ni le premier ni le dernier à signaler une tension entre la mission savante d’un musée et la réalité de ses infrastructures.

Il rappelle aussi que, au cœur de palais millénaires, l’eau — plus qu’un symbole égyptien — reste l’un des ennemis les plus redoutés des livres. Et met en lumière une question structurelle plus vaste : celle de l’entretien du plus grand musée du monde, dont certains réseaux datent de décennies.

L’incident survient surtout alors que des syndicats annoncent des mouvements sociaux pour réclamer davantage de moyens consacrés aux travaux urgents sur le site historique. En filigrane, cette fuite dévoile une fracture : celle entre l’image prestigieuse du Louvre — souvent associée aux chefs-d’œuvre universels — et les réalités matérielles d’un patrimoine vivant : fragile, sensibles, et toujours en chantier.

Crédits photo : Frans Vandewalle, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com