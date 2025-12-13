Fuite d’eau au Louvre : 400 livres d’égyptologie détériorés, mais pas perdus

Une fuite d’eau au Louvre a, fin novembre, submergé la bibliothèque du département des Antiquités égyptiennes, provoquant des dégâts matériels sur plusieurs centaines d’ouvrages. Survenus le 26 novembre dernier — la date n’est pas neutre — ces dégâts interviennent dans un contexte déjà tendu pour le musée parisien, confronté depuis plusieurs semaines à la fois à un vol spectaculaire et à une série d’incidents structurels inquiétants.
Le 13/12/2025 à 08:53 par Clément Solym
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
13/12/2025 à 08:53
0
Commentaires
4
Partages
L’eau n’a pas inondé les salles d’exposition accessibles au public : elle a pénétré la bibliothèque de recherche, un espace réservé aux spécialistes qui rassemble des revues, des monographies et de la documentation scientifique en égyptologie (la période allant du XIXᵉ au début du XXᵉ siècle). S
elon Francis Steinbock, administrateur général adjoint du Louvre, « entre 300 et 400 ouvrages » ont été touchés par l’inondation causée par une canalisation cédant suite à l’ouverture involontaire d’une vanne.
La cause ? Un réseau hydraulique défectueux, alimentant chauffage et ventilation, jugé en « obsolescence totale » par les services du musée et prévu pour être remplacé dans le cadre de travaux à partir de septembre 2026.
Face à l’émoi suscité par la nouvelle, la direction du Louvre s’est employée à calmer le jeu. Aucun des livres endommagés n’appartiendrait à des collections patrimoniales uniques, et « nous n’avons pas de pertes irrémédiables et définitives » à signaler, a assuré Steinbock, auprès de l’AFP.
Les volumes — essentiels au travail des spécialistes, mais duplicables ailleurs — doivent être séchés, restaurés par des relieurs professionnels, puis replacés sur les étagères du département. Ce traitement méthodique est une promesse de conservation, mais il souligne aussi la vulnérabilité des fonds non exposés face aux aléas techniques.
Derrière ces déclarations officielles, des voix s’élèvent. Certaines critiques portent ouvertement sur la gestion du bâtiment : des alertes auraient été lancées depuis plusieurs années concernant les installations et auraient été insuffisamment prises en compte.
« On pouvait très bien, pour quelques milliers d'euros, sécuriser tout cela. Les personnels de la bibliothèque le demandaient depuis longtemps et ça n'a pas été fait », estime Didier Rykner, fondateur de La Tribune de l’Art, interrogé par RTL.
Pour un lecteur profane, l’image d’un fleuve s’infiltrant sous la haute verrière de verre dessinée par Ieoh Ming Pei pourrait sembler anachronique. Pourtant, pour les spécialistes du patrimoine, ce type d’accident — qui touche des documents de travail plutôt que des pièces exposées — n’est ni le premier ni le dernier à signaler une tension entre la mission savante d’un musée et la réalité de ses infrastructures.
Il rappelle aussi que, au cœur de palais millénaires, l’eau — plus qu’un symbole égyptien — reste l’un des ennemis les plus redoutés des livres. Et met en lumière une question structurelle plus vaste : celle de l’entretien du plus grand musée du monde, dont certains réseaux datent de décennies.
L’incident survient surtout alors que des syndicats annoncent des mouvements sociaux pour réclamer davantage de moyens consacrés aux travaux urgents sur le site historique. En filigrane, cette fuite dévoile une fracture : celle entre l’image prestigieuse du Louvre — souvent associée aux chefs-d’œuvre universels — et les réalités matérielles d’un patrimoine vivant : fragile, sensibles, et toujours en chantier.
Crédits photo : Frans Vandewalle, CC BY SA 2.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À l’occasion du 125ᵉ anniversaire de sa mort, Dublin rend hommage à Oscar Wilde à travers visites guidées, projections et festivals. Né au 1 Merrion Square, l’écrivain a grandi dans cette maison ouverte sur le parc où se dresse aujourd’hui une statue en pierres semi-précieuses.
10/09/2025, 10:27
Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...
02/09/2025, 16:13
Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...
21/07/2025, 17:31
De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...
06/07/2025, 10:41
Plus de 230 ans après sa disparition, Wolfgang Amadeus Mozart surprend encore ses fans avec un morceau inédit. La partition d'une certaine « Sérénade en C », retrouvée au sein de la collection Carl Ferdinand Becker des bibliothèques de Leipzig, a été attribuée au compositeur autrichien.
20/09/2024, 10:56
Frieze Séoul est une foire d'art contemporain internationale qui se tient annuellement dans la capitale de la Corée du Sud. Des galeries d'art contemporain du monde entier y exposent des œuvres d'artistes établis et émergents. Mais également des ouvrages anciens et rares...
18/07/2024, 16:15
Dans un retournement de situation digne d'un film ou d'une série, des procureurs américains avaient fait volte-face lors d'un procès et abandonné la procédure, s'estimant « manipulés » par l'accusation. Don Henley, chanteur, batteur, cofondateur et auteur-compositeur du groupe Eagles, assurait en effet que des documents, dont les paroles manuscrites de « Hotel California » lui avaient été dérobés...
04/07/2024, 10:39
En décembre 2018, les éditions Douin remettaient au goût du jour le célèbre plan de Paris de Turgot décrivant la capitale français : un voyage selon une perspective cavalière, mais également dans le temps – le projet fut réalisé entre 1734 et 1739. Désormais, l’éditeur ouvre une souscription pour un projet fou, à l’échelle originale, et en couleurs.
30/05/2024, 11:16
Depuis le 18 et jusqu'au mardi 23 avril, sont exposés à Christie's Paris les lots rares de la collection Schøyen, qui sera vendue à Londres le 12 juin 2024. Des livres et manuscrits anciens qui traversent près de 1300 ans d'histoire et dont la valeur est estimée jusqu'à 3 millions £ (environ 3,5 millions €) pour certains.
22/04/2024, 11:08
À Caen, les 15 et 16 avril prochain, la bibliothèque de l'écrivain et homme politique Léopold Sédar Senghor (1906-2001) sera dispersée aux enchères, en plus de 300 lots. Une somme, et quelques ouvrages d'exception, qu'un groupe de chercheurs souhaite voir revenir au Sénégal...
10/04/2024, 16:31
Pour suivre le cheminement d'une pensée, rien de tel qu'une bibliothèque pour servir de boussole. Après une vingtaine d'années de travail, une équipe de passionnés a constitué le catalogue de la bibliothèque de Charles Darwin (1809-1882), soit 300 pages de documents, revues et, bien entendu, de livres.
13/02/2024, 10:08
Un « ex-libris », nom tiré de l'expression latine signifiant « de la bibliothèque de », est un objet avec lequel on appose un symbole d'appartenance personnelle sur ses livres. Un tampon, en somme, qui vous lie à vos ouvrages préférés, ces objets déjà marqués d'un sceau très particulier...
24/10/2023, 12:20
La bibliothèque Fisher de l'Université de Sydney a finalisé la numérisation d'un exemplaire du premier roman de Virginia Woolf (1882-1941), annoté par l'autrice elle-même. Ce document rarissime est désormais accessible à tous les chercheurs, lecteurs et curieux et rend compte de l'évolution du style de la romancière.
26/07/2023, 16:12
La métropole Rouen Normandie annonce l'acquisition de Novembre, un manuscrit de jeunesse de Gustave Flaubert, que l'auteur de Madame Bovary commence à écrire à l'âge de 19 ans. Il s'agit de sa première confrontation à une organisation romanesque, ce qui en fait un document particulièrement éclairant sur son œuvre. La pièce rejoint les collections de la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie.
25/11/2022, 16:39
Il naquit arien à Tolède, mourut chrétien à Tarragone et devint martyr, canonisé au XVIe siècle par le Pape Sixte Quint. Herménégilde était un prince wisigoth (560-13 avril 585) qui embrassa la foi peu après avoir épousé une princesse catholique, Ingonthe. Que ce soit en France, en Espagne ou en Italie, il compte parmi les saints martyrs officiels de l’Église. Rien d’étonnant qu’on lui ait consacré des vers… même en latin. Mais un culte en son nom, voilà qui étonne.
26/08/2022, 15:44
On l’ignore souvent, mais le développement de l’horlogerie en Suisse doit beaucoup au théologien Jean Calvin. Parti de Picardie, ce protestant se réfugia en Suisse où ses écrits trouvèrent des oreilles attentives. Dans sa volonté d’instaurer une moralité faite d’ordre et de modestie — bien loin du « calme luxe et volupté » baudelairiens — le réformateur lutta contre tout ce qui était ostentatoire… Et les bijoutiers en furent les premières victimes.
25/08/2022, 16:59
Les emplettes sur la toile réservent parfois bien des surprises : Christina Dyer en a fait les frais, après avoir acheté un ouvrage daté de 1868. Si l’histoire racontée n’avait rien de bien étonnant, elle a trouvé, dissimulées dans la couverture, plusieurs petites enveloppes. Dans lesquelles avaient été placées des mèches de cheveux…
09/08/2022, 11:30
La police nationale espagnole a mis la main sur un missel — livre de chants religieux — daté du XVIe siècle. Nommé Incipit Liber, il se compose de 121 pages imprimées sur parchemin, et fut produit en 1526. Cette découverte fait suite à une enquête pour le coup plutôt cocasse.
09/08/2022, 09:26
Il y a de ça un an, le romancier gallois Ken Follett faisait don de l’intégralité de ses droits d’auteur sur son récit Notre Dame à la commune Dol-de-Bretagne pour rénover sa cathédrale. Il s’est rendu sur place ce dimanche 31 juillet à l'occasion du Pardon de la Saint Samson pour constater l’avancée des travaux.
01/08/2022, 15:41
La 7e édition du Prix de la bibliothèque verte de l'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) a récompensé, dans sa catégorie Meilleur projet de bibliothèque, la Médiathèque de la Canopée la fontaine, située à Paris. Dans cette même catégorie, la Médiathèque Mouezh ar gallon, à Tourc’h, s'était hissée jusque dans la sélection finale.
25/07/2022, 11:30
L’époque estivale donne le temps des bilans, au moins semestriels, et Christie’s ne déroge pas à la règle. En quelques chiffres, la maison indique qu’elle vient de réaliser son meilleur début d’année depuis 2009. Plus de 301 millions € en six mois, c’est une croissance de 52 % en regard de 2021 sur la même période.
13/07/2022, 13:02
Le Livre de Leinster (The Book of Leinster) est certainement l’un des plus précieux trésors détenus par le Trinity College de Dublin, – héritier de la première Université de Dublin fondée en 1311 par le pape Clément V. En outre, ce manuscrit en parchemin du XIIe siècle constitue une merveille d'archive pour l'Irlande. Objet fragile, un travail de réhabilitation et de numérisation est devenu nécessaire et la Bank of America soutiendra ces projets.
14/06/2022, 17:43
Né le 1er avril 1868 à Marseille, mort le 2 décembre 1918 à Paris, Edmond Rostand restera, dans l’esprit du plus grand nombre, le créateur de ce Cyrano de Bergerac, tout de panache et de fierté pétri. Mis à l’honneur ce 30 mai par le moteur de recherche Google, ce n’est pourtant ni pour la pièce ni pour une commémoration qu’il est rendu visible : le 30 mai 1901 fut la date de son élection à l’Académie française.
30/05/2022, 11:07
Parmi les plus grands chefs d’œuvres architecturaux et artistiques de l’Europe chrétienne, la chapelle Sixtine se place sans conteste au premier rang. La plus célèbre salle des palais pontificaux propose certains des plus grands chefs-d’œuvre de la Renaissance. Des fresques finalement difficiles à appréhender dans toute leur force à travers de simples représentations, sauf si on y met les moyens...
26/04/2022, 14:46
La Commission consultative des trésors nationaux, saisie par le ministère de la Culture, s'est penchée sur le cas d'un Livre d'heures à l'usage des Chartreux. Ce dernier s'intitule Horae ad usum ordinis Cartusiensis et a été attribué à l'enlumineur Simon Bening. Remontant au début du XVIe siècle, il est désormais classé comme trésor national.
01/03/2022, 09:01
Depuis quelques années, de véritables « adeptes » de cartes anciennes font des ravages dans les bibliothèques. Un réseau de trafiquants vient d'être intercepté en Occitanie, dont le principal protagoniste entrait dans les bibliothèques pour y découper des cartes précieuses dans des ouvrages anciens. Ces dernières étaient revendues à des fins de blanchiment d'argent. L'homme vient d'être condamné à 5 ans de prison par le tribunal de Béziers.
28/02/2022, 17:17
On la pensait disparue, la voici qui sort de l’ombre. La Lettre à d’Alembert, réaction de Jean-Jacques Rousseau à l’article Genève, présent dans l’Encyclopédie parue entre 1751 et 1772 fera l’objet d’une soirée toute particulière. La Fondation Martin Bodmer a en effet acquis une copie autographe datée du 14 mai 1758, contenant les ultimes modifications du philosophe, au cours de l’impression de ces quelque 79 feuillets.
23/02/2022, 15:23
Les analphabètes ont-ils accès à l'illumination ? Dans le bouddhisme Mahāyāna, la question se pose. Pour ce courant né vers le début de notre ère dans le Nord de l’Inde, on considère que la prononciation des mots, inscrits dans les Sūtras et d'autres textes du bouddhisme Mahāyāna, revêtent une aussi grande importance que leur significations, pour se protéger ou dans sa quête vers l'illumination. Les bouddhistes japonais du XVIIe siècle ont alors trouvé une solution...
09/02/2022, 08:44
Lauréate du concours Ateliers d’Art de France en Occitanie dans la catégorie Patrimoine, Delphine Marseille présentera au salon Ob'Art de Montpellier, du 5 au 7 novembre, une de ces reliures d’art. Un ouvrage d’une grande valeur créé en 2019 pour le texte Les Poilus : Épopée : Histoire illustrée de la Grand'Guerre 1914-1918, de Joseph Delteil, édité chez Bernard Grasset en 1926. Une reliure d’art conservée dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque centrale Emile Zola.
14/10/2021, 11:04
La maison de vente aux enchères britannique Dreweatts annonce, non sans fierté, la dispersion prochaine d'une bibliothèque vieille de trois siècles, constituée par les membres de la famille Sitwell, appartenant à la noblesse. Parmi les pièces notables, un très rare atlas ottoman, un ouvrage de Jacques Majorelle ou encore une première édition du Paradise Lost de John Milton. Rendez-vous en novembre pour le passage sous le marteau.
30/08/2021, 16:54
L’erreur commune assimile la Renaissance italienne aux peintures et sculptures : ces vestiges visuels marquent l’esprit, autant que l’essor architectural. Mais l’image qui s’établit alors, façonnée de fresques et de couleurs, devient aussi incomplète que tronquée. Car dans l’ombre de Michel-Ange, de Raphaël ou même de Machiavel, la ville de Florence abritait un certain Vespasien. Et son influence, à l’époque, a tout autant de répercussions que celle de ses illustres contemporains.
20/08/2021, 11:09
L'art du papier découpé n'est pas le plus commun dans les musées du monde. Et pourtant, celui-ci aussi avait ses grands maîtres, et surtout une artiste particulièrement douée, la Néerlandaise Joanna Koerten. Quelque peu reléguée à l'arrière-plan par l'histoire de l'art, elle marqua pourtant le XVIIe siècle.
16/08/2021, 16:34
Si les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les organismes caritatifs vont crouler sous le poids… Andres Nurmela, bibliophile et restaurateur basé à Okehampton, avait toujours assuré qu’il offrirait sa collection de 2000 ouvrages anciens à une librairie. Amoureux, passionné, son legs représentait un ensemble particulièrement convoité – des documents datés des XVIIIe et XIXe siècles notamment…
13/07/2021, 16:20
Le Livre d’Esther prend toute sa place durant les célébrations juives de la fête de Pourim. Son récit évoque la fuite des juifs partis de Perse alors qu’ils étaient menacés d’extermination par le roi Assuérus — alias Xerxès Ier. Ce texte, aussi appelé rouleau d’Esther, est le vingt et unième de la Bible hébraïque. Et le Jewish Museum de Londres dispose d’un exemplaire plutôt original dans son aspect : un rouleau, conservé à l’intérieur d’un poisson.
07/07/2021, 09:14
Toute sa vie, Muriel Méchin a accumulé des appareils, machines et objets liés au monde de la typographie. Au point de pouvoir ouvrir un musée dédié dans la ville de Tours. Depuis plusieurs années, l’établissement connaît des difficultés financières, que la crise Covid a accentuées. Pour assurer les traites, l’intéressé puise sur sa retraite – après une hausse de loyer de surcroît. Mais à 81 ans, tout cela devient épuisant. Bien trop.
03/06/2021, 15:51
Afin de valoriser le patrimoine écrit de la région, l'agence régionale du livre PACA a ouvert un compte Instagram où s'exposent les plus beaux manuscrits et autres incunables... Une page immanquable pour les bibliophiles et amateurs de pièces exceptionnelles.
03/06/2021, 12:06
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Une fuite d’eau a endommagé plusieurs centaines de documents d’égyptologie au Louvre, relançant la mobilisation des syndicats qui dénoncent la vétusté du musée et appellent à une grève reconductible à partir du 15 décembre. Ils demandent des moyens pour sécuriser le site et améliorer les conditions de travail.
08/12/2025, 14:22
Un nouvel engouement pour l’art de la bande dessinée : la onzième vente Bande dessinée & illustration organisée par Daniel Maghen Enchères a créé la surprise, ce 29 novembre 2025, en atteignant un total remarquable de 2,732 millions € TTC. Un résultat qui ne doit rien au hasard, confirmant l’appétit des collectionneurs pour les grands noms du neuvième art.
30/11/2025, 13:01
Vendu aux enchères le jeudi 20 novembre dernier, un exemplaire en excellent état du numéro 1 du comic Superman, paru au cours de l'été 1939 chez DC Comics, a battu un record. Parti pour la somme de 9,12 millions $, soit près de 8 millions €, l'ouvrage avait été retrouvé dans un grenier, en 2024, par trois frères.
25/11/2025, 11:09
Un ouvrage exceptionnel du XVIᵉ siècle — imprimé à Venise par Giovanni di Gara en 1588-1589 et regroupant les « Chamisa Humshe Torrah » (les cinq livres de Moïse) et les « Haftarot » — a été officiellement restitué le 10 septembre 2025 par le bureau du United States Attorney’s Office for the Southern District of New York et le service Homeland Security Investigations (HSI) à la Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies de Budapest, après près de 80 ans d’absence.
10/11/2025, 07:00
Au mois d’octobre 2025, le Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), institution située à Belém (Pará), a célébré le retour d’un ouvrage bibliographique d’une valeur exceptionnelle : De India Utriusque re Naturali et Medica. Imprimé à Amsterdam en 1658 par le médecin-naturaliste hollandais Willem Piso, il avait disparu du musée lors d’un vol survenu en 2008.
09/11/2025, 09:43
Le marché mondial de l’art de la bande dessinée confirme sa vitalité. Lors de la Premium Signature International Comic Art Auction organisée par Heritage Auctions les 25 et 26 octobre 2025, la couverture du n°2 de Métal Hurlant de 1975, signée Philippe Druillet, a été adjugée 162.500 $, frais inclus (141.095 €). Ce chef-d’œuvre s’est imposé en tête d’une vente totalisant 2,366 millions $, réunissant 2534 enchérisseurs venus du monde entier et atteignant un taux de vente record de 99,85 % sur 688 lots.
06/11/2025, 15:07
Découverte par The Raab Collection, une feuille de manuscrit liturgique du IXe siècle porte ce qui pourraient être les plus anciennes notations musicales connues en mains privées. Derrière ce fragment oublié, une véritable leçon d’histoire… et de lecture.
29/10/2025, 17:19
Des lettres de Saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV, des bulles pontificales, des actes notariés, mais aussi le testament de Nicolas Flamel : les archives de l’Hôpital national des Quinze-Vingts ont été transférées aux Archives nationales. Ce fonds exceptionnel, qui retrace plus de sept siècles d’histoire, devient désormais accessible au grand public et aux chercheurs, après un minutieux travail de restauration et de numérisation.
14/10/2025, 18:33
Les 25 et 26 octobre, la maison Heritage Auctions organise une vente aux enchères consacrée à la bande dessinée internationale. Parmi les pièces phares, la mythique couverture du n°2 de Métal Hurlant, signée Philippe Druillet, véritable emblème de la science-fiction graphique. Autour d’elle, des œuvres majeures de Jean Giraud (Moebius), Frank Miller, Juanjo Guarnido, Enrico Marini et Mathieu Lauffray seront proposées aux collectionneurs du monde entier.
14/10/2025, 16:46
Dans le cadre de son programme de numérisation du patrimoine écrit, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) met en ligne deux manuscrits majeurs : le Codex Mariendalensis et la Bible géante de Saint-Maximin. Ces œuvres, d’une valeur historique exceptionnelle, témoignent des racines culturelles du pays et s’inscrivent dans la politique de la BnL visant à préserver et diffuser le patrimoine national tout en répondant à une demande croissante du public et des chercheurs.
14/10/2025, 16:19
Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.
08/10/2025, 18:18
Un document hors du commun refait surface : cinq questionnaires de Proust, intégralement remplis à la main par Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts et Bill Wyman. Un instantané de 1966, époque bénie du Swinging London, où les Stones se révèlent autant provocateurs qu’inattendus.
04/10/2025, 09:39
Pol Neveux, Arthur Rimbaud, André Dhôtel, Paule Régnier, Richard Rognet, Nathan Katz, Cécile Périn, Paul Verlaine… Des noms tantot illustres tantot plus confidentiels qui partagent un point commun : leurs archives sont conservées dans le Grand Est. Désormais, des extraits audio sont disponibles à l'écoute pour le public.
02/10/2025, 09:29
Un exemplaire exceptionnel de On a marché sur la Lune, signé par Hergé et six astronautes des missions Apollo, a été adjugé 71.000 € sur la plateforme Catawiki, établissant un record historique. Ce volume rare, initialement estimé entre 32.000 et 36.000 €, illustre de manière unique le lien entre l’univers de Tintin et la conquête spatiale.
30/09/2025, 10:45
Un manuscrit inédit de Virginia Woolf, retrouvé après plus de 80 ans dans une demeure anglaise, sera publié en octobre par Princeton University Press sous le titre The Life of Violet (La Vie de Violette), le titre d'une des trois nouvelles de ce recueil. Écrites en 1907 et retravaillées en 1908, ces nouvelles constituent une biographie parodique d'une amie de l'autrice, Mary Violet Dickinson. Longtemps considérées comme des textes privés sans grande importance, elles annoncent pourtant certains thèmes et procédés stylistiques qui marqueront son œuvre.
29/09/2025, 14:50
Alors que Yom Kippour s’ouvre mercredi soir, une découverte majeure : un ma’hzor du XIVᵉ siècle acquis par la BNI, désormais consultable en ligne, révèle des piyyoutim inédits pour le Jour du Grand Pardon. Témoignage d’un temps pré-imprimerie, le manuscrit restitue la richesse des variantes rituelles, avant l’ère des textes uniformisés.
29/09/2025, 12:42
Une redécouverte inespérée : début septembre, l'État accordait le statut de trésor national au manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France (1461-1522), considéré comme perdu depuis des années. L'État prépare désormais l'acquisition de cette pièce patrimoniale, qu'il destine aux collections de la Bibliothèque nationale de France.
24/09/2025, 12:27
La Bibliothèque nationale suisse annonce la nomination de Lucas Marco Gisi à la tête des Archives littéraires suisses (ALS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Irmgard Wirtz Eybl, qui dirige les ALS depuis 2006 et fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.
23/09/2025, 12:04
Estimé entre 32.000 et 36.000 €, un exemplaire unique de On a marché sur la Lune d’Hergé – une réimpression de 1962 en reliure cartonnée –, signé par l’auteur et six astronautes des missions Apollo, est proposé sur Catawiki jusqu’au 28 septembre. L’offre actuelle s’élève à 23.000 dollars (environ 19.500 €).
19/09/2025, 16:52
À Gênes, les pages du passé menacent de se déliter. L’Archivio di Stato di Genova (Archives d’État de Gênes), la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria et la municipalité unissent leurs efforts pour sauver les précieux Libri delle Cerimonie – des manuscrits anciens qui racontent, dans le détail, les fastes et cérémonies de l’ancienne République ligure.
18/09/2025, 11:44
La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.
17/09/2025, 14:15
Conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, le Fonds Albert Camus réunit manuscrits, correspondances, articles et photographies, répartis en 225 cartons d'archives. L'État souhaite en faire l'acquisition, avant de le confier à la Bibliothèque nationale de France. Et cherche, pour ce faire, à lever 9 millions € auprès de mécènes.
12/09/2025, 09:18
À défaut de manuscrits perdus, voici que ressurgit une facette intime de Jane Austen — et avec une rareté sidérante. En octobre prochain, Sotheby’s New York proposera aux enchères une collection exceptionnelle signée de la main même de la romancière anglaise, à l’occasion de son 250ᵉ anniversaire.
09/09/2025, 12:48
Un trésor de l’âge d’or des comics va bientôt ressurgir des greniers pour séduire les collectionneurs. Le 29 septembre prochain, plus de cinquante lots — des comics sortis chez Marvel des années 1960 — seront proposés chez Richard Winterton Auctioneers, à Lichfield (Staffordshire). Un petit cadeau de rentrée estimé entre 5000 et 8000 €.
09/09/2025, 12:33
Entré à la Bibliothèque des musées nationaux en 1951, un livre ayant appartenu à Marc Bloch sera prochainement restitué à sa famille. Pour l'instant dans les collections de l'Institut national de l'histoire de l'art, sous la cote « 8 MON 56631 », il faisait partie de la bibliothèque de l'historien assassiné par la Gestapo en 1944.
09/09/2025, 09:36
Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.
05/09/2025, 15:15
Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.
02/09/2025, 10:45
Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.
01/09/2025, 11:18
Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.
22/08/2025, 13:05
Du 20 au 23 août 2025, la vente aux enchères « Montignac », désormais installée à Limoges, célèbre son trentième anniversaire. Créée en 1995 par Bernard Galateau et Pierre Poulain, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les bibliophiles, offrant cette année encore un catalogue exceptionnel de près de 1900 lots couvrant cinq siècles d’histoire du livre.
19/08/2025, 17:40
Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.
13/08/2025, 14:40
En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.
12/08/2025, 17:17
Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.
07/08/2025, 16:56
Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.
06/08/2025, 18:19
Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».
05/08/2025, 14:59
Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine.
28/07/2025, 10:36
Commenter cet article